Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война" - 10.06.2024 Украина.ру
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Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война"
Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война" - 10.06.2024 Украина.ру
Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война"
Вторая мировая война резко закончилась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США нанесли ядерный удар, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня это ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-10T03:30
2024-06-10T03:30
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В настоящий момент, в ситуации, которая сложилась внутри России и на фронте, и командование, и тех, кто отвечает за СВО, все устраивает, сказал волонтер. Всех устраивает условно говоря "эта активная оборона, длительная война", уточнил он.Вторая мировая война резко закончилась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США нанесли ядерный удар, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня ядерный удар ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих, подчеркнул специалист.Следовательно, нынешнее положение на фронте выгодно, потому что мы сейчас модернизируем армию и проводим исследования и разработки оружия, которое действительно напугает противника, сказал технолог."Мы меняем экономику, механизмы и технологии абсолютно во всех сферах. Плюс мы можем очистить Россию. Была бы борьба с нелегальной миграцией, если бы не СВО? Уверен, что не было бы. Мы выйдем из этой войны обновленными", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.руО том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
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новости, россия, сша, украина, технологии, вс рф, война, сво, украина.ру, оружие, армия
Новости, Россия, США, Украина, технологии, ВС РФ, война, СВО, Украина.ру, оружие, Армия

Модернизируем армию: Роман Алехин объяснил, почему сейчас выгодна "активная оборона и длительная война"

03:30 10.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Вторая мировая война резко закончилась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США нанесли ядерный удар, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня это ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В настоящий момент, в ситуации, которая сложилась внутри России и на фронте, и командование, и тех, кто отвечает за СВО, все устраивает, сказал волонтер. Всех устраивает условно говоря "эта активная оборона, длительная война", уточнил он.
"На Украине идет масштабная война между Россией и крупнейшими [западными] державами. Такого рода война заканчивается, когда появляются технологии, страшные для оппонента", - отметил Алехин.
Вторая мировая война резко закончилась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США нанесли ядерный удар, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня ядерный удар ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих, подчеркнул специалист.
Следовательно, нынешнее положение на фронте выгодно, потому что мы сейчас модернизируем армию и проводим исследования и разработки оружия, которое действительно напугает противника, сказал технолог.
"Мы меняем экономику, механизмы и технологии абсолютно во всех сферах. Плюс мы можем очистить Россию. Была бы борьба с нелегальной миграцией, если бы не СВО? Уверен, что не было бы. Мы выйдем из этой войны обновленными", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.ру
О том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 05:57
Олег Измайлов: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах Пока наступательные действия ВС РФ в зоне СВО носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара
 
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