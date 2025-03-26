Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону" - 26.03.2025 Украина.ру
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Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону" - 26.03.2025 Украина.ру
Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T06:00
2025-03-26T06:00
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Может быть, российские наступающие войска противник и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.Развернутые силы киевского режима, которые закрепляются на окраинах Демидовки и лесопосадках, как раз прощупывают систему российской обороны, сообщил он. Тем более, из-за современных технических средств (спутниковая разведка и БПЛА) она хорошо видна врагу, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, белгородская область, россия, украина.ру, сво, спецоперация, прорыв, вс рф, наступление, оборона, граница, всу, разведка, бпла
Новости, Украина, Белгородская область, Россия, Украина.ру, СВО, Спецоперация, прорыв, ВС РФ, наступление, оборона, граница, ВСУ, разведка, БПЛА

Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"

06:00 26.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.
Может быть, российские наступающие войска противник и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.

"Если Украина увидит, что у нас не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар", — подчеркнул Сазонов.

Развернутые силы киевского режима, которые закрепляются на окраинах Демидовки и лесопосадках, как раз прощупывают систему российской обороны, сообщил он. Тем более, из-за современных технических средств (спутниковая разведка и БПЛА) она хорошо видна врагу, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 17:40
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
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05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
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