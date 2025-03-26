Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.
Может быть, российские наступающие войска противник и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.
"Если Украина увидит, что у нас не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар", — подчеркнул Сазонов.
Развернутые силы киевского режима, которые закрепляются на окраинах Демидовки и лесопосадках, как раз прощупывают систему российской обороны, сообщил он. Тем более, из-за современных технических средств (спутниковая разведка и БПЛА) она хорошо видна врагу, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".