https://ukraina.ru/20250326/1062047697.html

Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"

Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону" - 26.03.2025 Украина.ру

Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"

Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T06:00

2025-03-26T06:00

2025-03-26T06:00

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Может быть, российские наступающие войска противник и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.Развернутые силы киевского режима, которые закрепляются на окраинах Демидовки и лесопосадках, как раз прощупывают систему российской обороны, сообщил он. Тем более, из-за современных технических средств (спутниковая разведка и БПЛА) она хорошо видна врагу, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250325/1062044185.html

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