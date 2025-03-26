https://ukraina.ru/20250326/1062057086.html

Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать

Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать - 26.03.2025 Украина.ру

Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать

Россия и США обозначили свое стремление заключить новую черноморскую сделку, которая упростит РФ экспорт сельхозпродукции и позволит частично ослабить санкции. Всем этим в Киеве довольны быть не могут, однако четкой позиции тамошние власти озвучивать не спешат

2025-03-26T12:07

2025-03-26T12:07

2025-03-26T12:07

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Новая сделка по Черному морю: кому выгодно?В понедельник, 24 марта, представители Москвы и Вашингтона 12 часов вели переговоры в Саудовской Аравии. До этого и после них американцы встречались с посланцами Киева. Итоги встреч для широкой публики были обнародованы только под вечер следующего дня.Вкратце они таковы: Кремль и Белый дом условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", то есть обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Россия поставила ряд условий для запуска этого механизма, главное из которых – снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования, обратное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и т.д. В США пообещали изучить эти требования."Совместная работа в рамках инициативы … содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки... И для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом", - прокомментировал у себя в телеграм-канале специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Возрождение зерновой сделки вызывает ряд вопросов.В 2023 году был эпизод с обменом ударами ВС РФ и ВСУ по гражданским судам, однако после между сторонами было заключено неписанное соглашение: торговые суда вне зависимости от флага в Черном море стороны не топят, напоминает автор издания Украина.ру Иван Лизан.С того времени из портов "Большой Одессы" вывозятся любые грузы без какого-либо досмотра со стороны России, а ввозится что угодно, включая оружие. Изредка со стороны ВС РФ прилетает по портовой инфраструктуре, крайне редко достается судам в портах."Зачем в таких условиях киевской власти возвращение к "зерновой сделке" с досмотрами судов со стороны России — не ясно", - пишет эксперт.Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с США помощь американцев в транспортировке российской агропродукции, Киев отказался поддерживать этот пункт. Зеленский обозначил точку зрения США как "ослабление позиций и ослабление санкций".Вызывает сомнения и готовность Киева выполнять договоренности и обеспечивать безопасность судоходства в Черном море."Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму Зеленского нет", - приводит РИА Новости слова первого замглавы парламента Крыма Сергея Цекова.Остается также непонятным, как будет происходить (если будет) ослабление санкционных ограничений, в Вашингтоне выразили готовность "расширить" доступ РФ к международным платежным системам, но конкретно SWIFT не упоминался. Эта система находится в ведении ЕС, поэтому здесь европейцы имеют решающий голос и неизвестно, захотят ли они пойти на послабления.Что касается Европы вообще, то в случае перемирия на море и Черноморской сделки, ценность Украины для тех же Великобритании и Франции ставится под сомнение."Перемирие в Черном море без участия Британии — это уже очень серьезный удар по планам Европы влезть за стол переговоров между Россией и США", - заявил у себя в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его словам, правящий на Украине режим нужен Европе исключительно с доступом к морю, воздушному пространству и стратегическим объектам.В Лондоне пока не стали комментировать возможность смягчения санкций против РФ в случае, если на это пойдут США."Наша позиция на данный момент такова, что мы, очевидно, надеемся на прогресс... Мы внимательно следим за развитием событий", - процитировал канал Sky News ответ на соответствующий вопрос представителя премьер-министра страны Кира Стармера.Отказ от ударов по энергетикеПомимо Черноморской инициативы, переговоры в Эр-Рияде были посвящены отказу сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эта тема была поднята в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.Исходя из официально озвученной информации, именно 18 марта российская сторона принимает как старт этого 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Этот момент крайне важен, так как в конце обнародованного заявления Кремля говорится, что в случае нарушения этого договора стороны могут прекратить свое участие в соглашении и действовать на свое усмотрение.Если точкой отсчета брать 18 марта, то этот режим был нарушен Украиной уже не раз ударами по российским объектам энергетической инфраструктуры, нефтебазам и проч. Другое дело, что Киев на себя публично такое обязательство именно с этой даты и не брал. Со слов Зеленского известно, что украинские власти пока только передали США перечень объектов, которые они хотят включить в этот мораторий.То есть получается следующее: отказ от ударов по энергетике закреплен между Вашингтоном и Москвой и введен в действие уже как неделю, однако вторая сторона конфликта – Киев – поддерживают эту инициативу только на словах и никаких обязательств на себя не берет, продолжая свои атаки.Возможно, теперь ситуация будет скорректирована, так как после обнародования заявлений Кремля и Белого дома все это приобрело официальный характер, чему правящий на Украине режим противиться может уже и не рискнуть.Не исключено, что в рамках зерновой сделки или же отказа от ударов по энергетике Зеленский попытается протащить пункт о запрете ударов по портам, что крайне важно для Украины, которая имеет с них не только экономические выгоды, но и военные – в порты доставляется и складируется вооружение, там собирают беспилотные катера и т.д.Иными словами, Украина будет пытаться извлечь максимальные для себя выгоды из складывающейся обстановки, а получится ли – будет уже зависеть от РФ и отчасти США.Пока же в украинской элите настроения бродят далеко не самые приподнятые. Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в своем телеграм-канале отметил, что "большая ошибка пытаться представлять результаты переговоров как успех".Украинская оппозиция, по крайней мере те, кто себя к ней причисляет, пользуется моментом и ужесточает атаки на власть, почувствовав, что та становится более уязвимой. Так, Петр Порошенко* еще до объявления результатов встреч в Саудовской Аравии подверг сомнению полномочия делегации Украины и потребовал от Зеленского встречи с лидерами парламентских фракций, чтобы объяснить им, что вообще происходит.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаМнение экспертов о переговорах в Эр-Рияде - в материале издания Украина.ру Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде.

https://ukraina.ru/20250326/1062048366.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп