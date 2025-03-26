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Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС - 26.03.2025 Украина.ру

Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

2025-03-26T11:32

2025-03-26T11:32

2025-03-26T11:37

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За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата и семеро - против. Инициатором проекта является гражданская инициатива "Платформа демократических сил".Законопроект декларирует начало процесса вступления Армении в Евросоюз. Целью вступления заявлено стремление сделать постсоветскую республику безопасной, защищённой, развитой и процветающей страной.Первое голосование за законопроект состоялось 12 февраля. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал документ.Армения также является участницей запущенного в 2009 году проекта Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в нём изначально приняли Азербайджан, Армения, Белоруссия (членство приостановлено в 2022 году), Грузия, Молдавия и Украина. В 2021 году Армения, Грузия и Украина оформили "ассоциированное трио" со стремлением форсировать интеграцию с ЕС.После ликвидации в 2023 году непризнанной Арменией соседней Нагорно-Карабахской Республики (НКР), официальный Ереван стал закупать образцы вооружений стандарта НАТО. При этом Армения сохранила членство в ОДКБ.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Нервозность от неопределённости. Пашинян подмигивает России, но и с Западом пока не теряет надежд

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новости, армения, грузия, украина, никол пашинян, ес, нато, одкб, еаэс, евроинтеграция, восточное партнерство, молдавия, азербайджан, белоруссия