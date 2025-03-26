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Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС
Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС - 26.03.2025 Украина.ру
Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.
2025-03-26T11:32
2025-03-26T11:32
2025-03-26T11:37
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За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата и семеро - против. Инициатором проекта является гражданская инициатива "Платформа демократических сил".Законопроект декларирует начало процесса вступления Армении в Евросоюз. Целью вступления заявлено стремление сделать постсоветскую республику безопасной, защищённой, развитой и процветающей страной.Первое голосование за законопроект состоялось 12 февраля. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал документ.Армения также является участницей запущенного в 2009 году проекта Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в нём изначально приняли Азербайджан, Армения, Белоруссия (членство приостановлено в 2022 году), Грузия, Молдавия и Украина. В 2021 году Армения, Грузия и Украина оформили "ассоциированное трио" со стремлением форсировать интеграцию с ЕС.После ликвидации в 2023 году непризнанной Арменией соседней Нагорно-Карабахской Республики (НКР), официальный Ереван стал закупать образцы вооружений стандарта НАТО. При этом Армения сохранила членство в ОДКБ.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Нервозность от неопределённости. Пашинян подмигивает России, но и с Западом пока не теряет надежд
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новости, армения, грузия, украина, никол пашинян, ес, нато, одкб, еаэс, евроинтеграция, восточное партнерство, молдавия, азербайджан, белоруссия
Новости, Армения, Грузия, Украина, Никол Пашинян, ЕС, НАТО, ОДКБ, ЕАЭС, евроинтеграция, Восточное партнерство, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия
Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС
11:32 26.03.2025 (обновлено: 11:37 26.03.2025)
Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.