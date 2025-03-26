Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского - 26.03.2025 Украина.ру
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Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского
Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского - 26.03.2025 Украина.ру
Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем и мавзолеем в Офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости
2025-03-26T11:45
2025-03-26T11:46
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"Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно", - возмутился Константинов.По его словам, Зеленский незрелый политик и к власти пришел случайно.На днях журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материал был проиллюстрирован снимком Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.Подробнее - в материале В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, россия, владимир зеленский, владимир константинов
Новости, Кремль, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов

Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского

11:45 26.03.2025 (обновлено: 11:46 26.03.2025)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем и мавзолеем в Офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости
"Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно", - возмутился Константинов.
По его словам, Зеленский незрелый политик и к власти пришел случайно.
"Был комиком, как по мне - не очень хорошим, а затем полез в политику, в которой вообще ничего не понимает", - сказал Константинов.
На днях журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материал был проиллюстрирован снимком Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
Подробнее - в материале В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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