Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского
11:45 26.03.2025 (обновлено: 11:46 26.03.2025)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем и мавзолеем в Офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости
"Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно", - возмутился Константинов.
По его словам, Зеленский незрелый политик и к власти пришел случайно.
"Был комиком, как по мне - не очень хорошим, а затем полез в политику, в которой вообще ничего не понимает", - сказал Константинов.
На днях журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материал был проиллюстрирован снимком Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
Подробнее - в материале В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ на сайте Украина.ру.