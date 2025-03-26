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Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России
Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России - 26.03.2025 Украина.ру
Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России
В Евросоюзе недовольны воинственной позицией главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом сообщает издание Politico
2025-03-26T11:24
2025-03-26T11:24
2025-03-26T11:24
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"Если послушать её (Каллас - ред.), создается впечатление, что мы ведем войну с Россией, что не соответствует линии ЕС", - возмутился один из чиновников ЕС.Как пишет издание, несколько неназванных европейских дипломатов высказали недовольство стилем руководства Каллас. В качестве недостатков они указали, в частности, отсутствие обсуждений деликатных вопросов и употребление главой дипломатии блока фраз, выходящих за рамки общепринятых формулировок ЕС относительно украинского конфликта.Издание уточняет, что "ястребиная" позиция Каллас в отношении РФ стала причиной недовольства в том числе Испании и Италии, которые не разделяют ее мнение о том, что Россия якобы представляет собой угрозу ЕС.По словам одного из дипломатов Евросоюза, Каллас "ведет себя, как премьер-министр". В частности, некоторые страны Европы восприняли как принуждение её предложение о поставке Киеву минимум 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, где каждая страна должна сделать вклад, пропорциональный размеру своей экономики. По словам двух дипломатов из Восточной и Северной Европы, Каллас не заручилась поддержкой ряда крупных стран ЕС, в том числе Франции, прежде чем выдвинула это предложение.Ранее агентство Bloomberg передавало, что лидеры стран ЕС по итогам очередного саммита в Брюсселе не смогли договориться о выделении пяти миллиардов евро на боеприпасы для Украины, так как Франция и Италия не стали брать на себя конкретные финансовые обязательства.Подробнее о призывах Каллас накачивать Киев оружием - в материале ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, италия, киев, ес
Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России
В Евросоюзе недовольны воинственной позицией главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом сообщает издание Politico