Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США - 08.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240608/1055465588.html
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США - 08.06.2024 Украина.ру
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
Скандальные заявления экс-президента США, который утверждает, что он "бомбил бы Москву" — пиар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
2024-06-08T04:45
2024-06-08T04:45
сша
дональд трамп
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/22/1029082253_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_27e458d4c3b85611af86fafb9f0f1fa1.jpg
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что если бы во время его президентского срока Россия ввела войска на Украину, а Китай - на Тайвань, то он начал бы бомбить Москву и Пекин. Такое заявление Трамп сделал на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Его слова 29 мая опубликовал The Washington Post.Это заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию своего конкурента, действующего президента США Джо Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны.Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин "в свою смену"Тем времен президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240531/1055412821.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/22/1029082253_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_30bf4ff59bd2637c54ce79e6a0545ed7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, дональд трамп, россия, джо байден
США, Дональд Трамп, Россия, Джо Байден

Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США

04:45 08.06.2024
 
Хроника выборов президента США
Хроника выборов президента США
Читать в
Скандальные заявления экс-президента США, который утверждает, что он "бомбил бы Москву" — пиар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
"Это заявление было сделано для присяжных, которые голосовали по делу Трампа — чтобы расположить их в свою сторону. Дескать, я свой, я не пророссийский, не пропутинский и так далее. Но пиар не сработал", — считает Вайнер.
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что если бы во время его президентского срока Россия ввела войска на Украину, а Китай - на Тайвань, то он начал бы бомбить Москву и Пекин. Такое заявление Трамп сделал на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Его слова 29 мая опубликовал The Washington Post.
Это заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию своего конкурента, действующего президента США Джо Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны.
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин "в свою смену"
Дональд Трамп
31 мая, 19:12
Невозможно подражать разлагающемуся мертвецу. Что будет с Трампом?Трамп виновен. Такое единогласное решение вынес сегодня в Нью-Йорке суд присяжных. Бывшего президента США признали виновным в деле о выплатах порноактрисе
Тем времен президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
СШАДональд ТрампРоссияДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
05:15Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег
05:00Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"
04:45Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
04:30Работу по располагам ВСУ надо продолжать: Рожин о судьбе главной "птахи Мадяра"
04:16Почему Запад до сих пор не на поле боя, или при чем тут родовая травма: волонтер объяснил
04:00Рожин ответил, чем опасны "Птахи Мадяра"
03:45Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев
20:30Мария Захарова: Денацификация Украины подразумевает неотвратимость
18:04Мы не планируем мобилизацию - Путин
18:02Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
17:21"При Столыпине земля, сейчас - мозги". Путин ответил на предложение о сдвиге страны в Сибирь
16:59"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
16:32"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским
16:17Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате
16:04Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО
16:04Джельсомино в стране Украина
15:54Ядерная война или хрупкий мир и какие планы у США на Зеленского: Можегов о глобальных сдвигах
15:33Путин поручил снизить уровень импорта и подготовить армию специалистов
14:58Жмёт на больное место Зеленского. Почему Банковая ополчилась на посла США и к чему это приведёт
Лента новостейМолния