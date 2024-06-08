https://ukraina.ru/20240608/1055465588.html
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США - 08.06.2024 Украина.ру
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
Скандальные заявления экс-президента США, который утверждает, что он "бомбил бы Москву" — пиар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
2024-06-08T04:45
2024-06-08T04:45
2024-06-08T04:45
сша
дональд трамп
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/22/1029082253_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_27e458d4c3b85611af86fafb9f0f1fa1.jpg
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что если бы во время его президентского срока Россия ввела войска на Украину, а Китай - на Тайвань, то он начал бы бомбить Москву и Пекин. Такое заявление Трамп сделал на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Его слова 29 мая опубликовал The Washington Post.Это заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию своего конкурента, действующего президента США Джо Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны.Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин "в свою смену"Тем времен президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240531/1055412821.html
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102908/22/1029082253_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_30bf4ff59bd2637c54ce79e6a0545ed7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, дональд трамп, россия, джо байден
Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
Скандальные заявления экс-президента США, который утверждает, что он "бомбил бы Москву" — пиар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер
"Это заявление было сделано для присяжных, которые голосовали по делу Трампа — чтобы расположить их в свою сторону. Дескать, я свой, я не пророссийский, не пропутинский и так далее. Но пиар не сработал", — считает Вайнер.
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что если бы во время его президентского срока Россия ввела войска на Украину, а Китай - на Тайвань, то он начал бы бомбить Москву и Пекин. Такое заявление Трамп сделал на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Его слова 29 мая опубликовал The Washington Post.
Это заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию своего конкурента, действующего президента США Джо Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны.
Тем времен президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.