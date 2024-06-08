https://ukraina.ru/20240608/1055465588.html

Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США

Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США - 08.06.2024 Украина.ру

Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США

Скандальные заявления экс-президента США, который утверждает, что он "бомбил бы Москву" — пиар. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и американист Грег Вайнер

2024-06-08T04:45

2024-06-08T04:45

2024-06-08T04:45

сша

дональд трамп

россия

джо байден

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Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что если бы во время его президентского срока Россия ввела войска на Украину, а Китай - на Тайвань, то он начал бы бомбить Москву и Пекин. Такое заявление Трамп сделал на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Его слова 29 мая опубликовал The Washington Post.Это заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию своего конкурента, действующего президента США Джо Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны.Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин "в свою смену"Тем времен президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.Полный текст интервью Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240531/1055412821.html

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сша, дональд трамп, россия, джо байден