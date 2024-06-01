https://ukraina.ru/20240601/1055424704.html

Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины

Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины - 01.06.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины

Как Трамп будет управлять страной из тюрьмы и почему вдруг решил бомбить Москву? Кто на самом деле кандидат в президенты: Обама или Байден? В каком случае Британия изменит отношение к Украине и России?

2024-06-01T05:57

2024-06-01T05:57

2024-06-01T06:32

интервью

сша

украина

россия

дональд трамп

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ес

европарламент

уголовное дело

выборы

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и американист Грег Вайнер.Присяжные в Нью-Йорке 30 мая признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по 34 пунктам. Речь идет о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.— Грег, за что конкретно осудили Трампа, если коротко?— За то, что он воспользовался деньгами своего избирательного фонда для оплаты договора с порно-звездой через издание и своего адвоката Майкла Коэна. Странно, почему они не произвели расчет 130 тысячами наличных. Видимо, сыграла жадность и желание списать налоги.— Трамп — первый бывший президент в истории США, которому предъявлены уголовные обвинения. Он не признал себя виновным и назвал судебный процесс политически мотивированным.— Трампу можно прыгать на одной ножке или на двух, речи выдавать разные и так далее. Но сейчас ситуация серьезная, потому что все присяжные признали его виновным по всем 34 уголовным делам, за каждое из которых судья может дать Трампу по 4 года. За каждое! То есть экс-президент может получить 136 лет заключения. А может и не получить. Потому что Трамп не был ранее судим, не нарушал законодательство. Есть шанс для него отделаться общественным порицанием и штрафом.То есть 11 июля судья вынесет вердикт Трампу: порицание, штраф или до 144-х лет тюрьмы. Но, лично я думаю, что какой-то срок он получит на 100%, учитывая ненависть, которую к нему питает общественное мнение штата Нью-Йорк и набранные там 12 присяжных.— Что будет в случае, если Трамп получит срок? Как это отразится на его избирательной кампании?— Если Трамп получит срок, он становится уголовником. Если его адвокаты через Верховный суд не отменят приговор, то он пойдет в тюрьму.И тогда возникает вопрос: если Трамп выиграет выборы, каким образом из тюремной камеры он будет руководить страной? Это будет весело. В тюрьмах США не предусмотрено камер для президентов.Но самое страшное для Трампа в этом сценарии другое. Дело в том, что на самом деле не республиканцы и не демократы решают, кто станет президентом. Это делает независимый электорат.В электорате приблизительно 30% демократов, 30% республиканцев и 40% независимых избирателей. И для последних уголовный окрас кандидата в президенты Трампа многозначителен. Они могут от Трампа отшатнуться.Напомню, что в субботу 25 мая экс-президент США был на Либертарианском национальном съезде, на который приехал за голосами, но там многие освистали его. То есть среди независимого электората у Трампа не очень хорошая ситуация.У Байдена, кстати, на этом поле тоже не все хорошо.— Роберт Кеннеди – младший, который баллотировался как независимый кандидат, может воспользоваться ситуацией?— Он вполне может оттянуть голоса и у электората Трампа, и у избирателей Байдена. Вопрос лишь в том — у кого он "отберет" больше.— Какие есть варианты у республиканцев в связи с обвинениями Трампа? Они будут его выдвигать или найдут замену?— В июне пройдет конвенция республиканской партии. Посмотрим, как себя поведут и как среагируют на уголовные преследования Трампа ведущие республиканские игроки: Конгресс и Сенат США, региональные лидеры.В принципе республиканская партия состоит в основном из трампистов, но там остались и либеральные республиканцы. Что они скажут — надо следить. Повторюсь, электоральные шансы Трампа зависят от приговора судьи, которое он вынесет 11 июля.— Может быть, мы вновь услышим о Никки Хейли? Правда, она вышла из избирательной гонки...— Да, у нее есть варианты вернуться. На этот случай есть конвенция, на которой делегаты от республиканской партии могут переголосовать.Хейли считает себя главным защитником Израиля в Соединенных Штатах. Она недавно была в Израиле, поклялась на 10 заповедях в верности и любви Израилю, где Хейли крайне популярна. А мы прекрасно знаем, что голоса еврейского лобби в США занимают далеко не последнее место.Кроме Хейли, особо и кандидатов достойных нет у республиканцев. Она единственная, у кого более-менее независимая политика и подход, который устраивает оппозицию Трампа в партии.— Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на одном из мероприятий со спонсорами, заявил, что "бомбил бы Москву", если бы конфликт на Украине начался во время его президентского срока. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. Трамп реально делает такие заявления?— Я думаю, что это заявление было сделано для присяжных, которые голосовали по делу Трампа — чтобы расположить их в свою сторону. Дескать, я свой, я не пророссийский, не пропутинский и так далее. Но пиар не сработал.— Трамп в опале, а про Байдена и уголовные дела его родственников забыли?— По Байдену ситуация очень смешно выглядит. За него сейчас активно выступает Барак Обама. Я видел много репортажей, на которых Обама весело кричит, обменивается репликами с народом, ведет активную дискуссию, руки жмет и так далее. И тихо в уголке сидит Байден. И ждет, когда и куда ему укажут пойти и что сделать.Это, конечно, чудовищные ощущения. Непонятно, кто на самом деле кандидат в президенты: Обама или Байден.— Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать американское оружие для ответного огня по России в Харьковской области, пишут BBC и другие СМИ со ссылкой на американского чиновника. Это реальные заявления американского президента или фейк?— Пока я не увижу официальное заявление Госдепартамента или партии Белого дома, я не могу серьезно обсуждать это. Потому что "один чиновник сказал", а СМИ написали — это такое себе подтверждение информации.Кроме того, в отличии от ведущих европейских государств, США были против применения Украиной американского оружия в войне с Россией. Штаты ведут себя сдержаннее, нежели страны ЕС, которым ничего не страшно, потому что за ними стоит Белый дом.— Украинские СМИ также распространили информацию о том, что уже 10 западных стран якобы готовы разрешить Киеву наносить полученным от них оружием удары по территории РФ. Это Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.— Ага. Интересно, как это могут сделать Литва, Эстония, Польша, Финляндия, у которых нет в производстве вооружений, которые могут летать. Это все мощный пиар Киева, на мой взгляд. Мне опять же хочется какие-то документы, подтверждения официальные увидеть, на основе которых делаются такие украинские заявления.— Грег, в Британии 4 июля состоятся досрочные парламентские выборы. С чем связан перенос мероприятия на лето, кстати, впервые с 1945 года?— Во-первых, Риши Сунак выбрал отличное время для выборов, потому что британская экономика за последние 5 месяцев существенно улучшила показатели. Инфляция в Англии 2%, резко сократилась безработица и так далее.Во-вторых, Борис Джонсон рвется к власти и, видимо, будет агрессивен в избирательной кампании. А он безумно популярен у электората, несмотря ни на что.В-третьих, глава МИД страны Дэвид Кэмерон также стремится к должности премьер-министра Британии. Ранее он занимал одноименный пост Соединенного Королевства с 2010 по 2016 год. Теперь, я думаю, хочет это повторить.То есть вырисовывается тройка кандидатов на пост премьер-министра: Риши Сунак, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон. Все трое будет жестко бороться за власть.Я не уверен, что выиграют лейбористы, потому что среди них нет ярких лидеров.— А как же Кир Стармер?— Я бы не сказал, что он яркий лидер. Консерваторы, тот же обаятельный Джонсон, интереснее и веселее.— По отношению к России и Украине что-то с приходом к власти консерваторов поменяется?— Не думаю.Но там есть еще и Либеральная партия. Если она сможет набрать какое-то количество голосов, это будет интересно. У либералов другой подход. У этой партии есть шансы выйти в лидеры, потому что британцы устали от консерваторов и не верят лейбористам. Людям нужно что-то третье.Это сейчас популярный тренд в Европе. Все хотят третью силу — во Франции, Германии и так далее.Поэтому в Британии либералы как альтернатива лейбористам и консерваторам вполне могут "выстрелить". Как минимум, они могут поучаствовать в формировании правительства в коалиции с другими партиями.— В начале июня пройдут выборы в Европарламент. Быть ли повороту "направо", как считаете?— Я думаю, что караул устал. То есть электорат устал от бесконечных миграционных проблем в Европе. Поток африканский — через Италию идет безумное число людей. Поток украинский — несколько миллионов беженцев. От последних уже стонет Польша и Прибалтика. И, конечно, нужно разбираться с этой ситуацией.В США то же самое. Миграционная проблема — самая страшная для Запада. Недаром Трамп заявил, что если он придет к власти, депортации начнутся в тот же день.Поэтому Европа ждет таких же членов европейского парламента — которые начнут говорить таким же как Трамп языком: ясным, четким и понятным для народа.— Если прогнозы оправдаются и ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, как изменится подход в поддержке Украины?— Словакия и Венгрия уже против поддержки Украины, а без их голосов не может быть принято какое-либо решение в ЕС. То есть Словакия и Венгрия могут заблокировать любой пакет и любое голосование. Этот список стран может расшириться.Другой вопрос, что Евросоюзу пока удается прогнуть указанные страны, пообещав им какие-то выгодные условия. Но если при этом будет поддержка Европарламента, Венгрия и Словакия могут почувствовать себя еще лучше.Вполне можно ожидать досрочные выборы в Германии. Замечу, когда Макрон был в Германии с трехдневным визитом, на торжественном обеде в его честь присутствовала Ангела Меркель. Это, на мой взгляд, довольно интересный сигнал.— А какие шансы у Марин Ле Пен во Франции?— У Ле Пен одна из крупнейших группировок во французском парламенте. Но за ней идет шлейф, связанный с отцом, расизмом, фашизмом, антисметизмом, который очень мешает.Также о внутренней кухне Европарламента и планах Евросоюза на Украину - в интервью с экс-депутатом Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели.

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интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, ес, европарламент, уголовное дело, выборы, британия, миграционный кризис, ракетный удар