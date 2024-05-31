https://ukraina.ru/20240531/1055397202.html

Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину

Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину - 31.05.2024 Украина.ру

Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину

Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-31T04:00

2024-05-31T04:00

2024-05-31T04:00

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В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт". Поскольку правильно говорить не если, а когда прорвёт, можно считать, что прибалты фактически уже взяли билет на войну, рассказал эксперт.В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндия там будет поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.Не может оставить Прибалтику в одиночестве Польша, которая и так является едва ли не самым активным лоббистом европейской войны против России, отметил автор.При этом Франция уже итак обещала послать на украинскую войну пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, но главная ставка всё же делается на северные страны, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055392258.html

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новости, прибалтика, россия, украина, финляндия, швеция, румыния, германия, франция, война, эстония, экономика