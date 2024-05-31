Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину - 31.05.2024 Украина.ру
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Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину
Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину - 31.05.2024 Украина.ру
Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину
Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T04:00
2024-05-31T04:00
новости
прибалтика
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швеция
румыния
германия
франция
война
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В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт". Поскольку правильно говорить не если, а когда прорвёт, можно считать, что прибалты фактически уже взяли билет на войну, рассказал эксперт.В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндия там будет поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.Не может оставить Прибалтику в одиночестве Польша, которая и так является едва ли не самым активным лоббистом европейской войны против России, отметил автор.При этом Франция уже итак обещала послать на украинскую войну пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, но главная ставка всё же делается на северные страны, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
https://ukraina.ru/20240530/1055392258.html
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россия
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новости, прибалтика, россия, украина, финляндия, швеция, румыния, германия, франция, война, эстония, экономика
Новости, Прибалтика, Россия, Украина, Финляндия, Швеция, Румыния, Германия, Франция, война, Эстония, экономика

Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину

04:00 31.05.2024
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран. В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт". Поскольку правильно говорить не если, а когда прорвёт, можно считать, что прибалты фактически уже взяли билет на войну, рассказал эксперт.
В принципе, контуры этой коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, которая готовится развернуть в Прибалтике свою бригаду, Финляндия там будет поддерживать родственную Эстонию, конечно Польша тоже не останется в стороне, добавил политолог.
Не может оставить Прибалтику в одиночестве Польша, которая и так является едва ли не самым активным лоббистом европейской войны против России, отметил автор.
"В Прибалтике развёрнута немецкая бригада, и немцев не случайно проинформировали о готовящейся провокации. Их важно подверстать на фронт, не потому, что у них сильная армия (Бундесвер надо фактически создавать заново), а потому что это знаковая страна – вчерашний гегемон Европы, всё ещё первая экономика континента, хоть видимо уже и ненадолго", - подчеркнул Ищенко.
При этом Франция уже итак обещала послать на украинскую войну пару тысяч своих военнослужащих. Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, но главная ставка всё же делается на северные страны, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Вчера, 17:12
Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать УкраинуВ четверг, 30 мая, в Москве прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный Украина.ру и приуроченный к 10-летию издания
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
04:50"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
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03:30"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
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