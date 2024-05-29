https://ukraina.ru/20240529/1055332384.html

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом - 29.05.2024 Украина.ру

Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

Главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов рассказал о миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю

2024-05-29T10:54

2024-05-29T10:54

2024-05-29T10:58

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Изданию Украина.ру 18 июня 2024 года исполняется 10 лет. По этому случаю 30 мая редакция организует форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", который пройдет в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".В мероприятии более 200 представителей органов власти, экспертного, научного и академического сообществ, массмедиа обсудят вопросы демилитаризации территорий пост-Украины, денацификации украинского общества, политической и военной стратегии России.— Искандер Аминович, восемь лет успешного развития издания Украина.ру прошли под вашим руководством. Расскажите, как вы пришли и заняли пост главного редактора в 2016 году? Какие у вас были ожидания и планы?— Я работал на Украине, вел телепрограмму. Однако уже тогда, учитывая обстановку в стране, я понимал, что мне там не место, и решил вернуться в Москву. Хотя полюбил Украину и прочувствовал ее тенденции.В столице на мой запрос о работе поступило предложение поучаствовать в проекте Украина.ру международного информационного агентства "Россия сегодня". Тогда издание представляло собой сайт. Он, по сути, был создан для трудоустройства украинских журналистов, которые не могли полноценно работать на родине. Это Алена Березовская, Александр Чаленко и другие.Генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев решил, что если есть торговый знак "Украина.ру", то почему бы не создать полноценную редакцию в виде агрегатора новостей по Украине. То есть руководству, видимо, хотелось внести больше смысла в этот проект. И тут как раз проявился я…Мне хотелось себя творчески выразить, применить опыт организации СМИ и реализации новых проектов. У меня был определенный бэкграунд, и по просьбе руководства медиагруппы я написал стратегию развития для издания. Сегодня, спустя 8 лет участия и развития проекта, я могу с гордостью сказать, что все пункты мы с коллективом выполнили и придумали ряд новых.— Когда вы соглашались на эту должность, у вас было желание повлиять на процессы на Украине? Или сыграл роль исключительно профессиональный интерес?— Конечно, я хотел высказать свою точку зрения на процессы на Украине. Я там 12 лет счастливо прожил, женился, дети появились, друзья. Конечно, душа болела и сейчас болит за эту страну…Кроме того, я думаю, что знаю, почему с Украиной все это произошло — истоки и причины. Все началось, когда Украина только-только образовалась, и у нее не было смысла существования. Как кто-то из наших экспертов хорошо сказал: на Украине никогда не было государства. А в России — всегда было, пусть и довольно жесткое; и царизм, и большевики. Мы это государственничество с генами, с молоком матери впитали в себя.А на Украине не получилось, к сожалению. Не сложилось… Украинцы страну не особенно ценят, нет морального долга перед своим государством. Когда была УССР, украинцы жили в семье наших народов и подчинялись силе, а как только им дали свободу, они не смогли с ней справиться. Это то, что я называю несостоявшимся государством.Так вот, мой голос, моя концепция Украины тогда влилась в одну струю с другими мнениями об этой стране и процессах, происходящих там.— Какие задачи стояли перед вами и коллективом?— Я предложил концепцию, согласно которой в издании будет много эксклюзивных аналитических материалов и авторский взгляд на вещи. Это в том числе интервью.В свое время мой коллега Филипп Прокудин сказал: "Искандер Аминович, вы где ни строите, у вас везде "Эксперт" получается". Мое любимое место работы — российский журнал "Эксперт"; я также организовал деловой еженедельник "Эксперт Украина". Цель была сделать интересные СМИ — чтобы были глубокие смыслы, а люди знали, о чем пишут, — а не просто агрегацию новостей.В отношении Украина.ру у меня было опасение, что в таком новостном динамичном холдинге, как "Россия сегодня", подобные личностные индивидуальные подходы могут быть не совсем востребованы. Но нет. Генеральному директору все понравилось, и новый концепт утвердили.Должен сказать спасибо нашему руководству: ни в чем отказывали. Мы активно расширялись: увеличили штат, заказали необходимую технику, организовали студию для видеосъемок и так далее.Когда я пришел в редакцию Украина.ру, там работало 10 сотрудников. Сейчас нас уже более 60 человек!Тогда войны и спецоперации не было, но проблемы в Донбассе мы освещали. Ребята-журналисты ездили туда. Я неоднократно посещал регион, проводил интервью с бойцами и администрацией Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе с покойным главой Александром Захарченко (2017 год).Про Крым мы, само собой, не забывали. Именно там я познакомился с Константином Кеворкяном, который сегодня возглавляет телеграм-отдел Украина.ру. Это было хорошее интеллектуальное приобретение для издания.Кстати, расширение повестки издания тоже было условием развития, когда я пришел в редакцию. В Украине — вся проблематика мира. Тут и Америка, и Европа, и Африка, и Азия, и Латинская Америка, и Китай. И освободительные движения и так далее.Поэтому мы пишем обо всем, но в меру, чтобы баланс соблюдать. Есть, конечно, особо интересующие нас регионы, например, как Китай и Латинская Америка.— Как возникла идея запустить в формате круглого стола "Украинское досье", которое практически еженедельно выходит на платформах издания?— Я довольно часто организовывал различные конференции и круглые столы. И здесь решил попробовать. Мы запустили "Украинское досье", которое шло еженедельно по пятницам — до пандемии Covid-19. Во время эпидемии коронавируса программа на несколько месяцев остановилась, но потом мы [редакция] вернулись.Ковид изменил отношение к онлайн-формату, в том числе в журналистике. Это стало, как говорится, легальным (обычным) способом общения.Сегодня "Украинское досье" мы проводим реже. Однако второй год подряд организуем большой форсайт-форум, на который приглашаем серьезных экспертов и государственных руководителей для обсуждения вопросов, связанных с Украиной и мировой повесткой.В этом году мы поднимем тему "Какая победа нам нужна". И по представительству на этом мероприятии видно, что отношение к изданию меняется.Это показывают в том числе цифры. На сегодня у издания более 1,2 миллиона подписчиков (в общем по сайту, телеграмму, соцсетям). В день просмотров издание набирает от 12 до 15 миллионов. Практически по всем показателям наблюдается динамика и рост. Так что мы еще экспансию свою не закончили и на уровень зрелости не вышли.— Расскажите, как вы формировали коллектив? У вас есть свой секретный метод, как привлечь в издание самых лучших журналистов?— Ребят мы подбираем, как говорится, штучно — чемпионов с горящими глазами. Когда, например, вижу известного украинского журналиста, который вынужден был в силу своей политической ориентации уехать с Украины в Москву и который ищет работу — сразу стараюсь его "схватить" и привести к нам в редакцию.Плюс через интервьюеров мы встречаемся с экспертами и государственными руководителями самого высокого уровня.Сегодня у нас подобралась коллекция профессионалов, я бы даже сказал звезд. Все журналисты разные, все со своей индивидуальностью. Но лучше, как я люблю говорить, растут сто разных цветов, но на одной грядке, как говорится.Я часто вижу, что человек думает иначе, немного культура другая, — и мирюсь с этим. Главное, что он умен, талантлив и мотивирован. А все вместе мы выражаем свое отношение к режиму Украины, потому что лучше других понимаем его. И это тоже отличительная особенность издания Украина.ру.Передо мной поставили задачу сделать лидирующее издание-чемпион. Сложно держать большой коллектив в тонусе в течение многих лет. Так вот я всегда повторял и повторяю: "У нас должен быть чемпионский проект и чемпионское самосознание". Поэтому постоянно нужны какие-то обновления, интересные темы и так далее. Чтобы у людей глаза блестели, стимул был.Как я уже сказал, у нас есть некоторые приоритетные международные направления, на которые мы также привлекаем профильных журналистов. В Telegram мы открыли ветки. Например, утвердили китайское направление.Это была сложная работа, но мы решили все вопросы. Выходили официально на контакт с китайской социальной сетью Weibo, заключили договор в Пекине. Сейчас у нас в Китае аудитория в 60 тысяч с лишним подписчиков, которых мы набрали за 5–6 месяцев. В Китае, конечно, счет на миллионы должен идти, но, согласитесь, цифры уже хорошие.Англоязычный и испаноязычный ресурсы Украина.ру в Telegram тоже неплохо развиваются. Последний ориентирован больше на Латинскую Америку, потому что там находятся симпатизанты России.То есть мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом. Мы считаем, что стоим на стороне правды, справедливости и высоких идеалов. А воюем с серьезным противником — информационной машиной Запада, которая превосходит нас числом. В этом одна из миссий издания Украина.ру.— Украинская тематика не всегда была в топах, как сейчас. Был период, когда она отошла на второй план. Но вы верили в то, что это важно и нужно людям. Откуда такая уверенность?— Люди ошибались в том, что Украина отошла на второй план. Ведь даже сейчас есть те, кто заявляют, что от Украины все устали. Это как понимать?!Важнее, опаснее, интереснее Украины и, соответственно, украинской повестки нет ничего. Это трагедия, которая нас заставляет каждый день думать о своем благополучии и судьбах России и мира. На наших глазах со всем человечеством происходят тектонические вещи.Украина всегда будет местом боли, и, между прочим, местом инноваций. Например, мы часто размышляли, как будет выглядеть Третья мировая война. А она, возможно, уже идет.Раньше ведь войны какие были — "мясорубки". Шли Ржев русские брать и 100 тысяч солдат за неделю теряли. Невский пятачок в Ленинграде защищали — каждый день по полку гибло. Нам казалось, что Третья мировая будет еще хуже и кровавее.А может быть, и нет. Возможно, все будет выглядеть, как сейчас на Украине. То есть я допускаю мысль, что Третья мировая война уже началась, и размышления об Украине меня заставляют думать о будущем всего нашего человечества.— Как в условиях тотальных запретов и блокировки издания, удается достучаться до украинской аудитории?— На Украине нас читали и слушали всегда много людей. Я могу привести в пример печальную историю с YouTube. Наш канал за два года набрал 500 тысяч подписчиков. Люди взахлеб смотрели наши интервью и репортажи.Сейчас таких результатов нет. К сожалению, российские медийные платформы еще очень слабы в техническом отношении. Их важно развивать, потому что это стратегическое оружие России.С другой стороны, не могу сказать, что у нас с социальными сетями совсем все плохо. Как я упомянул выше, есть телеграм-канал Украина.ру. Несмотря на то что киевский режим пытается его перекрыть, люди на Украине находят и читают нас. Понятно, что это не миллионы украинцев, но даже если канал прочтут десятки тысяч, это уже хорошо.В Киеве я выпускал журнал с тиражом в 50 тысяч экземпляров. Мы были счастливы. Потому что, когда человек покупает журнал, он прочтет сразу несколько текстов.В случае с нашим телеграм-каналом может сработать тот же принцип — 10 тысяч человек прочтут и расскажут об этом остальным.Я бы хотел отметить еще одну деталь. Поскольку костяк нашей редакции составляют люди с украинским опытом, они ментально близки к украинской аудитории. Жителям Украины проще воспринимать тексты наших "украинцев".Самое главное, что мы несем добрые смыслы для них. Я не хочу бить себя кулаком в грудь, говоря о том, что у меня жена украинка. Она каждый день звонит в Киев родственникам и выдает много полезной информации о настроениях местных жителей, говорит про их боль.Так что "мы любим Украину" — это не просто слова. Мы любим Украину. Но мы не хотим, чтобы существовало украинское государство. Как государству я желаю Украине смерти. Потому что оно показало свою несостоятельность еще до Майдана. Майдан стал признаком ее несостоятельности.Лично я знаю, кто виноват во всей этой беде. Это Янукович и его слабые элиты. Я со всеми из них общался лично, брал у некоторых интервью и изучил этих людей на эмоциональном уровне. Когда они сбежали в Москву, я не понимал, что они здесь делают. Страну спасать надо было, а они думали только о том, как бы вытащить с Украины свои деньги.А Зеленский на выборах одержал честную победу — подтасовок не было. Люди выбрали его, потому что он соответствовал критериям пересiчного українця [рядового украинца]. И я не снимаю ответственности за эту трагедию с самого украинского народа.Но, повторюсь, прежде всего виновата элита, которая должна была защитить страну от бандеровщины, а вместо этого трусливо смылась.— Про Украину пишут практически все издания. В чем наше конкурентное преимущество, помимо упомянутых?— Еще одно наше конкурентное преимущество — полное доверие руководства. Некоторые думают, что "Россия сегодня" — это дисциплинированное и мрачное заведение.— И пропагандистами называют…— А я этого слова совершенно не боюсь. "Пропаганда" в переводе с латинского означает "расширение". Ты просто расширяешь себя и свою мысль. Все занимаются пропагандой — даже в семье муж и жена пропагандируют себя.Пропаганда в плохом смысле — это когда ты не веришь в то, что ты транслируешь. Например, манипулируешь или врешь. А когда я от всей души хочу навязать свою точку зрения в отношении Украины, применяя все свое красноречие, знания и опыт — это нормально.Так вот, что бы там ни говорили, никакого вмешательства в нашу работу со стороны руководства "Россия сегодня" не было. Мы даем объективную реальность с нашей добавленной стоимостью. Именно это отличает наш проект от других. Это — наши мозги и души.Мы могли бы давать или сухие факты, или отстраненно транслировать две точки зрения. Но из наших материалов видно, что человек приложил свой опыт и свои эмоции к освещению той или иной ситуации, и она заиграла совершенно другими красками. То есть объективная реальность — это правда и наше отношение к ней.— На название Украина.ру многие неадекватно реагируют. Вы часто с таким сталкиваетесь?— По мере того как мы приобретаем известность, все больше людей узнают о нашем бренде. Эта проблема отходит. Символ UA RU и наш слоган: "Мы — главные по Украине" — лучше этого названия ничего не придумать.Конечно, издержки в этом деле есть. Но если мы говорим об Украине на русском языке, что в этом такого? Украина точка Ру — взгляд русского человека на Украину. Я бы еще понял претензии, если бы назывались просто "Украина".Подавляющее большинство читателей знают и любят нас именно как Украина.ру.— Сейчас тема Украины в первых строчках СМИ и, естественно, у нас. Что будет после того, как спецоперация закончится? Что мы будем освещать как издание с приоритетной темой "Украина"?— К величайшему горю, это просто так не кончится. Даже если закончится СВО, а территории с названием "Украина" не будет, нам предстоит огромная работа. Это будет очень интересно.Мы можем одержать важные победы. Мы можем вернуть себе исторические русские земли, провести демилитаризацию и денацификацию. Вы же видите, какая идет тяжелая война. А Украина как конфликт — это надолго.С историей создания Украина.ру, ее авторами и миссией, как ее понимает редакция можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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