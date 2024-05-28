https://ukraina.ru/20240528/1055325533.html

Запад собирает "Великую армию"

Запад собирает "Великую армию" - 28.05.2024 Украина.ру

Запад собирает "Великую армию"

СМИ широко растиражировали информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".

2024-05-28T10:56

2024-05-28T10:56

2024-05-28T10:58

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россия

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бундесвер

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Поскольку правильно говорить не если, а когда прорвёт, можно считать, что прибалты фактически уже взяли билет на войну. Причём в самом ближайшем будущем.Отечественные СМИ информацию распространили с хихиканьем, подсчитывая по ходу количество активных штыков во всех трёх прибалтийских армиях. Оно действительно не впечатляет. Ну так и украинская армия за последние два года уже раза три уничтожена полностью, вместе со всей своей техникой. Тем не менее всё ещё воюет. И фронт хоть и на грани прорыва, но пока не прорван. И Зеленский даже вынашивает планы по созданию, обучению и вооружению (при помощи Запада) новых резервных соединений, для "контрнаступления" в 2026 году.Точно так же, как дело было не в том, что Украина согласилась воевать против России, а в том, что она согласилась делать это в американских интересах, и в прибалтийском фокусе важно то, что он является частью американской стратегии. США гораздо слабее, чем были десять лет назад, но они всё ещё обладают бездной ресурсов, контролируют два десятка наиболее высокотехнологичных экономик мира и сейчас пытаются, пусть и с опозданием, мобилизовать на войну с Россией коллективный Запад.Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько солдат они пошлют на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Причём, поскольку ни одна из прибалтийских стран не имеет границы с Украиной, заходить и снабжаться они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Польши и всего НАТО.О том, что ход Прибалтикой – лишь первый американский шаг по резкому увеличению прямой военной вовлечённости Запада в украинский кризис свидетельствует нервное заявление министра иностранных дел Венгрии Сиярто, который заявил на днях, что Венгрия не пошлёт свою молодёжь умирать на Украину. "Это не наша война", - сказал Сиярто. И пояснил, что в восточноевропейских и центральноевропейских странах отрабатывается вопрос введения обязательного призыва молодёжи, причём делается это в рамках подготовки войны европейских армий с Россией.То есть, если Украина провоцировала введение против России экономических санкций, а затем накачивалась западным оружием, то ход Прибалтикой должен спровоцировать прямую вовлечённость в войну с Россией нескольких центрально-восточноевропейских стран.В принципе, контуры коалиции уже давно определились. Туда готова войти Швеция, готовящая к развёртыванию в Прибалтике свою бригаду, активно раскручивается русофобская пропаганда в Финляндии, для которой важно будет поддержать родственную Эстонию. Не может оставить Прибалтику в одиночестве Польша, которая и так является едва ли не самым активным лоббистом европейской войны против России. В Прибалтике развёрнута немецкая бригада, и немцев не случайно проинформировали о готовящейся провокации. Их важно подверстать на фронт, не потому, что у них сильная армия (Бундесвер надо фактически создавать заново), а потому что это знаковая страна – вчерашний гегемон Европы, всё ещё первая экономика континента, хоть видимо уже и ненадолго. В общем, Германия – это знаково, а Франция и так обещала послать на украинскую войну пару тысяч своих военнослужащих.Румынию тоже будут толкать к войне, провоцируя гражданскую войну в Молдавии, но главная ставка всё же делается на северный фланг.Не надо думать, что западные генералы не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они собираются устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по лекалам Первой мировой. Задача проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях.Европа, даже без участия США превосходит Россию по количественному и качественному составу флота в Балтийском море, а также по боевой авиации на европейском ТВД в целом. Задействование прибалтийских армий в первом эшелоне интервенции на Украину, естественно обострит обстановку во всём балтийском регионе. Неважно, что войска отправились на Украину, важно, что они прибалтийские.Если уже в поддержку Украины прибалты несколько раз предлагали блокировать Калининград, то когда начнут гибнуть их собственные солдаты, они поставят этот вопрос со всей остротой. Во время Первой и Второй мировых войн, немцы быстро и эффективно устанавливали блокаду Балтийского флота, который тогда находился в значительно лучшей стратегической позиции, чем сейчас, когда у него осталось по сути две базы: Санкт-Петербург и Калининград, причём вторая, находясь в эксклаве, будет блокирована вместе с ним, не только с моря и с воздуха, но и с суши.История предыдущих войн показывает, что даже при лучшем соотношении сил, Балтийский флот был не в состоянии самостоятельно снять такую блокаду – слишком неудобны географические условия. Сейчас же, когда Балтика – НАТОвская лужа, а в воздухе над морем будет господствовать авиация блока, прорыв блокады – задача сухопутной операции. При этом враг точно знает когда, где и какими силами мы её можем провести. И будет готов к встрече, так что операция будет тяжёлой. Более того, высока опасность её срыва.Задействование европейских войск на Украине позволяет для их прикрытия задействовать также европейскую авиацию. Соответственно Россия лишится господства в воздухе. С учётом возможностей западных ВВС и ПВО борьба за небо будет тоже непростой и недешёвой, с точки зрения потерь людей и техники (впрочем, для обеих сторон).В принципе этого достаточно. Танки и пехоту в огромных количествах на Украину можно не посылать. Отвлечение серьёзных российских сил на балтийское направление, причём надолго, а также примерное равенство сил в небе, поставят развал украинского фронта под большой вопрос, а окончание войны, даже на Украине, отложится на неизвестное количество лет.Если американцам удастся заставить Румынию занять более активную позицию, то в Чёрном море вполне может возникнуть эскадра НАТО вымпелов в 8-10 эсминцев и фрегатов. Войдут туда в рамках конвенции Монтрё (по одному кораблю от десятка стран якобы для учений НАТО), под прикрытием легенды учений проведут боевое развёртывание и не выйдут, а постараются блокировать ЧФ в его базах (в Севастополе и Новороссийске). Как минимум постараются полностью вытеснить его из западной части Чёрного моря. Опять же будут действовать при массированной поддержке авиации НАТО.В лучшем случае Турция сохранит благожелательный нейтралитет в отношении России. Это даст шанс прийти в конечном итоге к равенству сил на южном фланге российско-европейского фронта. Но, опять же, о планах по широкомасштабному наступлению можно будет забыть, а победа отложится на неопределённое время.В последнее время в СМИ появились буквально табуны наших "экспертов" разного рода, верящих в волшебную силу тактического ядерного оружия. Они несомненно предложат "ударить ТЯО по Европе". Между тем тактическое ядерное оружие – это, как правило артиллерийские боеприпасы весом до килотонны (обычно в 2-10 раз меньше), способные разобрать мощный бункер, нанести серьёзный ущерб войскам и технике на поле боя. Но это оружие не может быть эффективно применено против стран ЕС, даже в демонстрационных целях. Стандартные носители туда не добьют, если же использовать для этого авиацию, то при минимальном результате можно получить большие потери людей и самолётов.Удар по Европе всегда планировался стратегическими ядерными средствами, причём наноситься он должен был одновременно с ударом по США, ибо бессмысленно израсходовать значительную часть боезарядов на более слабого противника, оставив в неприкосновенности более сильного.Таким образом, если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США.Вот эту вилку нам и намерен предложить Вашингтон, будучи уверен, что на первый ядерный удар, причём сразу массированный и стратегическими средствами, мы не пойдём. Возможно они ошибаются. Но они серьёзно намерены рискнуть.Более того в дополнение к риску прямого столкновения НАТОвских армий с ВС РФ, они планируют нарастить возможности Украины по ракетным (и БПЛА) ударам по российскому тылу, каковые удары, учитывая манеру Украины бить по жилым кварталам, могут привести к большим потерям среди мирного населения попадающих в зону обстрела городов, что также потребует от России жёсткого ответа не только и даже не столько Украине, сколько тем, кто снабжает её оружием.Насколько оправдан риск Запада и насколько справедливы американские расчёты мы узнаем, если они от заявлений перейдут к реализации озвученных планов. Но пока что у меня нет оснований считать, что они шутят или готовы в последний момент сдать назад. Они уверены, что отступим мы.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

https://ukraina.ru/20240528/1055320230.html

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украина, россия, прибалтика, ростислав ищенко, владимир зеленский, нато, бундесвер, ввс, мнения