И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс - 20.05.2024 Украина.ру
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И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс
И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс - 20.05.2024 Украина.ру
И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс
Чего бы там ни хотелось врагам, а Донбасс не только отказывается погибать, но имеет наглость жить и даже улыбаться. Зачастую через "не могу" и сквозь слезы, но иначе пока не выходит
2024-05-20T07:45
2024-05-20T09:50
донбасс
донецк
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр кофман
вооруженные силы украины
эксклюзив
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В апреле-мае 2022 года принял волевое решение отказаться от прогулок по родному Петровскому району. И вовсе не потому, что здесь стало уж слишком опасно, хотя и поэтому тоже.Военная разруха – что воробей: видел один разбитый квартал – видел все. Другое дело – место, где родился и стал человеком. Гулять здесь теперь – все равно что наблюдать за тем, как грязными башмаками топчут альбом с твоими детскими фотографиями. Воспоминания – все, что осталось. Хочется уберечь их от военной слякоти.Но работа порой заставляет, и тогда в глаза бросается то, насколько израненным выглядит донецкий прифронт, как сильно отличается даже от изрядно потрепанных войною центральных районов Донецка.Так, дорога, которую ремонтировали к "Евро-2012" и все эти годы старались поддерживать в приличном состоянии, заставила вспомнить о Сватовском направлении, где мы то рессоры теряли, то слетали на обочины зимой 2022–2023-го. Только в тех местах поселковые грунтовки все больше, а здесь центр города-миллионника.Дорожно-ремонтные службы чего-то копаются, но все больше в районе моста, где асфальт еще похож на асфальт. Ближе подходить не решаются, ибо риск с зарплатой, мягко говоря, несоизмерим. Чем, кстати, вызывают у местных таксистов приступы жгучей ненависти.- Роют. Роют. Чего здесь роют? За "круг" бы Петровский заехали!- Там опасно.- Да нет! Понимаешь? Нет! Они тут ямы латают, а ямочный ремонт – самый прибыльный. Опять небось деньги украли. Наживаются на войне!- А ты сам? Я час пытался вызвать машину, и никто не откликнулся. Стоило поставить "+300", и вот он ты. А почему? Ты знаешь, что мне деваться некуда.- Да я человека привез! Чисто случайно увидел заказ.- Все вы так говорите. Если таксист не умеет рассказывать сказки, то это плохой таксист.- А почему я должен подвеску шатать? Я тоже хочу зарабатывать.- Вот я и говорю: чья бы корова мычала.Таксисты осуждают, а я не берусь. Тут бы дожать Красногоровку и Курахово, да более или менее обезопасить Донецк, в конце концов. Порой кажется, что в городе уже пахнет миром, а потому даже как-то обидно попасть под обстрел, пережив это кровавое десятилетие.Надо ли говорить, что ВСУ, утратив контроль над Авдеевкой, а с ней и возможность накрывать артиллерией полгорода, с удвоенным энтузиазмом взялись за те районы, до которых еще могут дотянуться? С боеприпасами, конечно, дела у них обстоят не столь радужно, как утверждает Зеленский, но самых разных БПЛА предостаточно. Вот ими и терроризируют здешний люд.- Как в районе дела? Кроют сильно?- Да кроют периодически. То автобус ударят "сбросом", то "Баба Яга" залетит, а то нет-нет да и шарахнут из чего-нибудь крупного.- Расслабиться не дают?- Представляешь, тут в соседнем дворе собаку ВОГом убили. Их "птичка" сбросила. И прямо на пса.- Собаку?- Мы тоже удивились. Зачем на собаку тратить? Помнишь черного такого, который ворчал постоянно?- Этого мелкого песика? Жаль.- Живодеры чертовы.Рассказывая о гибели пса, знакомец мой криво усмехается. Случайный человек решил бы, что ему дюже весело, но соль тут в другом. Когда людей каждый день убивают пачками, грустить о дворовой собаке – нелепица. Но и не грустить невозможно. Ведь мало того, что живое погибло, так эти коты да собаки всю войну разделили с людьми. Как родные теперь.Но трагедии – это не жизнь, а лишь неотъемлемая часть ее. Регион живет, и лучшим доказательством тому служит проведение очередного фестиваля фантастики "Звезды над Донбассом", который за последние шесть лет разросся до всероссийских масштабов.Помню, как году в 2019 глава ОП ДНР Александр Кофман указывал на людей, бродивших по конференц-залу гостиницы "Шахтар-Плаза", и все допытывался: "Как тебе? Ну как? Масштаб оценил?" Понятно, что для воюющей, да еще непризнанной республики, даже тот формат казался чрезвычайно пышным. Но сегодня "ЗнД" — это более пятисот именитых гостей, десятки разнообразных выставок, тренингов, автограф-сессий и прочих мероприятий, не говоря уж о свежих литературных сборниках. А тут еще Ассоциацию творческих людей России презентовали. И не где-нибудь, а в Мариуполе, который два года назад представлял собою гору дымящихся кирпичей.К сожалению, на сегодняшний день фестиваль остается эдакой партизанщиной, поскольку и ракетную, и террористическую опасность никто не отменял, но потенциал, как говорится, налицо. После войны "ЗнД" вполне может стать чем-то вроде российского Comic-Con.А в конце недели в центре города официально открыли бюст первому главе ДНР Александру Захарченко. Что хотелось бы подчеркнуть? Портретов и памятников было предостаточно, но этот наконец-то похож на того Александра Владимировича, которого мы помним.В целом же Донбасс упрямо живет назло врагам и на радость России-матушке. К сожалению, майские праздники кончились, фестиваль отгремел, а гости разъехались. До самого Дня шахтера весь регион будет мрачно трудиться на фронте и в тылу, изнывая от летней жары. Но тут, как говорится, Донбассу не привыкать. Большие объемы работы в трудных условиях – это по нашей части.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240518/1055145026.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
донбасс, донецк, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр кофман, вооруженные силы украины, эксклюзив
Донбасс, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Кофман, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс

07:45 20.05.2024 (обновлено: 09:50 20.05.2024)
 
Донецк. 10 лет ДНР
Донецк. 10 лет ДНР
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Чего бы там ни хотелось врагам, а Донбасс не только отказывается погибать, но имеет наглость жить и даже улыбаться. Зачастую через "не могу" и сквозь слезы, но иначе пока не выходит
В апреле-мае 2022 года принял волевое решение отказаться от прогулок по родному Петровскому району. И вовсе не потому, что здесь стало уж слишком опасно, хотя и поэтому тоже.
Военная разруха – что воробей: видел один разбитый квартал – видел все. Другое дело – место, где родился и стал человеком. Гулять здесь теперь – все равно что наблюдать за тем, как грязными башмаками топчут альбом с твоими детскими фотографиями. Воспоминания – все, что осталось. Хочется уберечь их от военной слякоти.
Но работа порой заставляет, и тогда в глаза бросается то, насколько израненным выглядит донецкий прифронт, как сильно отличается даже от изрядно потрепанных войною центральных районов Донецка.
Так, дорога, которую ремонтировали к "Евро-2012" и все эти годы старались поддерживать в приличном состоянии, заставила вспомнить о Сватовском направлении, где мы то рессоры теряли, то слетали на обочины зимой 2022–2023-го. Только в тех местах поселковые грунтовки все больше, а здесь центр города-миллионника.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Дорожно-ремонтные службы чего-то копаются, но все больше в районе моста, где асфальт еще похож на асфальт. Ближе подходить не решаются, ибо риск с зарплатой, мягко говоря, несоизмерим. Чем, кстати, вызывают у местных таксистов приступы жгучей ненависти.
- Роют. Роют. Чего здесь роют? За "круг" бы Петровский заехали!
- Там опасно.
- Да нет! Понимаешь? Нет! Они тут ямы латают, а ямочный ремонт – самый прибыльный. Опять небось деньги украли. Наживаются на войне!
- А ты сам? Я час пытался вызвать машину, и никто не откликнулся. Стоило поставить "+300", и вот он ты. А почему? Ты знаешь, что мне деваться некуда.
- Да я человека привез! Чисто случайно увидел заказ.
- Все вы так говорите. Если таксист не умеет рассказывать сказки, то это плохой таксист.
- А почему я должен подвеску шатать? Я тоже хочу зарабатывать.
- Вот я и говорю: чья бы корова мычала.
Таксисты осуждают, а я не берусь. Тут бы дожать Красногоровку и Курахово, да более или менее обезопасить Донецк, в конце концов. Порой кажется, что в городе уже пахнет миром, а потому даже как-то обидно попасть под обстрел, пережив это кровавое десятилетие.
Надо ли говорить, что ВСУ, утратив контроль над Авдеевкой, а с ней и возможность накрывать артиллерией полгорода, с удвоенным энтузиазмом взялись за те районы, до которых еще могут дотянуться? С боеприпасами, конечно, дела у них обстоят не столь радужно, как утверждает Зеленский, но самых разных БПЛА предостаточно. Вот ими и терроризируют здешний люд.
- Как в районе дела? Кроют сильно?
- Да кроют периодически. То автобус ударят "сбросом", то "Баба Яга" залетит, а то нет-нет да и шарахнут из чего-нибудь крупного.
- Расслабиться не дают?
- Представляешь, тут в соседнем дворе собаку ВОГом убили. Их "птичка" сбросила. И прямо на пса.
- Собаку?
- Мы тоже удивились. Зачем на собаку тратить? Помнишь черного такого, который ворчал постоянно?
- Этого мелкого песика? Жаль.
- Живодеры чертовы.
Рассказывая о гибели пса, знакомец мой криво усмехается. Случайный человек решил бы, что ему дюже весело, но соль тут в другом. Когда людей каждый день убивают пачками, грустить о дворовой собаке – нелепица. Но и не грустить невозможно. Ведь мало того, что живое погибло, так эти коты да собаки всю войну разделили с людьми. Как родные теперь.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
18 мая, 10:48
Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные ударыОфициально о формировании группировки войск "Север" Минобороны РФ не сообщало, при этом в сводках военного ведомства о ходе СВО появлялись упоминания о ней. Так, еще в середине апреля сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины.
Но трагедии – это не жизнь, а лишь неотъемлемая часть ее. Регион живет, и лучшим доказательством тому служит проведение очередного фестиваля фантастики "Звезды над Донбассом", который за последние шесть лет разросся до всероссийских масштабов.
Помню, как году в 2019 глава ОП ДНР Александр Кофман указывал на людей, бродивших по конференц-залу гостиницы "Шахтар-Плаза", и все допытывался: "Как тебе? Ну как? Масштаб оценил?" Понятно, что для воюющей, да еще непризнанной республики, даже тот формат казался чрезвычайно пышным. Но сегодня "ЗнД" — это более пятисот именитых гостей, десятки разнообразных выставок, тренингов, автограф-сессий и прочих мероприятий, не говоря уж о свежих литературных сборниках. А тут еще Ассоциацию творческих людей России презентовали. И не где-нибудь, а в Мариуполе, который два года назад представлял собою гору дымящихся кирпичей.
К сожалению, на сегодняшний день фестиваль остается эдакой партизанщиной, поскольку и ракетную, и террористическую опасность никто не отменял, но потенциал, как говорится, налицо. После войны "ЗнД" вполне может стать чем-то вроде российского Comic-Con.
Памятник Александру Захарченко
Памятник Александру Захарченко
Памятник Александру Захарченко
А в конце недели в центре города официально открыли бюст первому главе ДНР Александру Захарченко. Что хотелось бы подчеркнуть? Портретов и памятников было предостаточно, но этот наконец-то похож на того Александра Владимировича, которого мы помним.
В целом же Донбасс упрямо живет назло врагам и на радость России-матушке. К сожалению, майские праздники кончились, фестиваль отгремел, а гости разъехались. До самого Дня шахтера весь регион будет мрачно трудиться на фронте и в тылу, изнывая от летней жары. Но тут, как говорится, Донбассу не привыкать. Большие объемы работы в трудных условиях – это по нашей части.
 
ДонбассДонецкДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлександр КофманВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
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