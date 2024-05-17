https://ukraina.ru/20240517/1055107714.html

Новый удар на севере: Онуфриенко объяснил, почему сейчас нужен большой прорыв в Сумской области

Новый удар на севере: Онуфриенко объяснил, почему сейчас нужен большой прорыв в Сумской области - 17.05.2024 Украина.ру

Новый удар на севере: Онуфриенко объяснил, почему сейчас нужен большой прорыв в Сумской области

Очевидно, что кроме Харьковского направления противник опасается удара еще севернее, под Сумами. Прорыв ВС РФ на Сумском направлении не даст возможность ВСУ сосредотачивать силы на северной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-17T05:00

2024-05-17T05:00

2024-05-17T05:00

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Чтобы обезопасить российское приграничье, российской армии необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых за время СВО еще не было, рассказал эксперт.Очевидно, что кроме Харьковского направления противник опасается удара еще севернее, под Сумами. Есть еще несколько направлений, которые достаточно удачны, добавил обозреватель.И прорыв ВС РФ на Сумском направлении не даст это сделать. Но для такого наступления нужна 200-тысячная группировка, а противнику негде взять такое же количество военных, добавил он."Причем эти силы должны совершить многокилометровый марш при господстве нашей авиации в воздухе. Они должны вступить в бой с марша, а не с подготовленных позиций", - уточнил эксперт.Это должен быть встречный удар двух армий, причем украинская армия будет неизбежно запаздывать. Пока идет речь о тактических успехах на определенных участках фронта, которые решают очень ограниченный круг задач, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.руО том, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска можно прочитать в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html

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