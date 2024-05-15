https://ukraina.ru/20240515/1055065607.html

Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ - 15.05.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

Наши срочники героически проявили себя при защите государственной границы. Но по мере того, как мы будем продвигаться вглубь Харьковской области, мы не сможем воспользоваться этим важным ресурсов, считает военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный

2024-05-15T05:37

2024-05-15T05:37

2024-05-15T05:37

интервью

россия

вооруженные силы украины

донбасс

харьков

артиллерия

кирилл буданов

срочники

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732326_86:35:814:445_1920x0_80_0_0_47fc1e23fd7c13c9e5337eba4b589d50.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, и наши, и вражеские аналитики сходятся во мнении, что текущее продвижение ВС РФ в Харьковской области ставит своей целью оттянуть резервы ВСУ с Донбасса, чтобы попробовать прорвать фронт или в районе Часов Яра, или в районе Авдеевки. А каковы, на ваш взгляд, замыслы российского командования?- Пока замыслы нашего командования неизвестны. Помимо Харьковского у нас есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил Буданов* и украинские аналитики. А так мы действительно пытаемся сковать силы противника и вынудить его перебрасывать резервы из Донбасса на север.- Пока на Харьковском направлении мы двигаемся на двух основных участках: Липцы и Волчанск. Что нам даст контроль за этими населенными пунктами?- Продвижение к Липцам позволит нам установить огневой контроль над окраинами Харькова.Во-первых, это приведет к бегству большого количества населения, которое продолжает работать на украинскую экономику. Более того, они сами начнут требовать от Киева денег на свое переселение, что само по себе нанесет серьезный удар по вражескому тылу.Во-вторых, Харьков – это мощный транспортный узел, который ВСУ использует для снабжения своей группировки на реке Оскол. Наш артиллерийский огонь однозначно затруднит противнику возможности переброски резервов.В-третьих, мы сами сможем уничтожать большое количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область.Что касается Волчанска, то там уже ведутся бои в самом городе. В украинском сообществе по этому поводу возникла паника. Все спрашивают, где же были те самые укрепления, о которых так долго говорил Киев. На самом деле основные вражеские укрепления находятся южнее в 12-15 километрах от границы.Примерно по такому же принципу мы выстраивали свою оборону на Запорожье. Работино – это было предполье, которое ВСУ смогли прорвать с огромными потерями в технике и личном составе. Волчанск – это тоже предполье. Основную линию обороны киевский режим выкопал в 8 километрах от него.Так что взятие Волчанска – это хорошо. Но основные бои еще впереди.- Понятно, что располагающийся на границе Волчанск укрепить сложно. Понятно, что основную линию обороны ВСУ вырыли южнее. Но почему же они поменяли командующего Харьковским направлением, если все это было прогнозируемо?- Я пока правда не понимаю, почему на Украине это вызвало столько паники и почему она бросает в бой откровенно неготовых людей. По данным информационных ресурсов нашей группировки "Север", за пять дней наступления мы взяли более 100 пленных (не говоря уже об убитых), а это очень чувствительные потери для противника. В сводке Минобороны РФ говорится, что нам противостоит 23-я механизированная бригада, 125-я и 120-я бригады теробороны. Получается, что эти части утратили былую боеспособность.- После успехов под Авдеевкой и Очеретино с Донецкого направления не было заметных новостей. Какова там обстановка сейчас? Какие точки на карте станут нашей ближайшей целью?- Нам потребовалась некая пауза на перегруппировку. Но там сейчас продолжаются бои. Мы почти взяли Уманское, идут довольно успешные бои за Красногоровку.Мы там взяли огнеупорный завод и зачищаем остатки города. Думаю, скоро появятся видео о том, как мы поднимаем флаги на здании местной администрации, которая находится вплотную к заводу. Контроль над Красногоровкой позволит уменьшить число обстрелов Донецка.Продолжаются бои за Георгиевку и за Нетайлово. Надеюсь, скоро мы выйдем к Карловке.Наша задача максимум – выйти к трассе Красноармейск-Константиновка.Севернее Очеретино есть важное село Воздвиженка. Если мы его займем, то возьмем под огневой контроль эту трассу, которая является одной из ключевых дорог для снабжения всей Донбасской группировкой ВСУ.- Если учесть наше продвижение к Часов Яру, получается, что мы в этом случае можем подумать об окружении Константиновки?- Да. Кроме того, мы окружим Дзержинск.- При этом по поводу самого Часов Яра была информация, что ВСУ оттуда перебросили резервы к Харькову. Появилась ли на этот счет какая-то конкретика?- Трудно сказать. тот же Буданов* заявлял, что все украинские войска "либо под Харьковом, либо под Часов Яром". Ряд аналитиков пишут о 42-й механизированной бригаде, которая была под Часов Яром. Это свежесформированное соединение. Его подготовили в 2023 году специально под летний контрнаступ. О ней ничего не известно ни в положительном, ни в негативном смысле.- Если я правильно понял ваш ответ на первый вопрос, то о замысле командования мы можем судить только в том случае, если будет открыто Сумское направление?- Даже если мы откроем Сумское направление, то это будет лишь расширение нашего отвлекающего удара.Надо понимать, что мы только-только сформировали группировку войск "Север". Она была создана на базе свежесформированного Ленинградского военного округа. Сил у нее мало. По данным вражеской разведки, ее численность составляет 55 тысяч человек, часть из которых солдаты-срочники.У меня действительно есть товарищ-срочник. Он артиллерист. Когда командование спросило, кто хочет принять участие в боевых действиях на российской территории (где по закону можно использовать срочников), он согласился и с артиллерией поддерживал наше наступление.Наши срочники героически проявили себя при защите государственной границы. Но по мере того, как мы будем продвигаться вглубь Харьковской области, мы не сможем воспользоваться этим важным ресурсом.- Получается, пока не стоит ждать активного рывка к Харькову, мы будем расширять зону контроля вблизи границы?- Да. Максимум, что возможно – еще один отвлекающий удар. У нас нет сил, чтобы совершать какие-то рывки с решительными целями.Обо особенностях действий российской армии на Харьковском направлении дополнительно можно узнать из интервью Евгения Ющука: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240413/1054447258.html

https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html

https://ukraina.ru/20240514/1055034741.html

россия

донбасс

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, донбасс, харьков, артиллерия, кирилл буданов, срочники, харьковская область