https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html

Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске

Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске - 14.05.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске

Чтобы окончательно решить проблему артиллерийских и ракетных обстрелов российских городов и сёл, ВС РФ нужно занять 40% той территории, которую сейчас контролирует киевский режим

2024-05-14T17:00

2024-05-14T17:00

2024-05-14T18:08

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, вчера вечером появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. На флангах нашей группировки продолжаются бои за Липцы и Волчанск. Будет ли фронт нашего наступления расширятся или как паровой каток пойдет вперед?- Стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если мы наблюдаем прорыв обороны противника на достаточную глубину (10 километров это более чем достаточно). Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться.Во-первых, никто Харьков в лоб штурмовать не будет. Для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино.Поэтому конечной целью, скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, взять эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что это вызывает совершенно другой характер боевых действий. Это связано с тем, что из городской застройки будут лупить гаубицы по нашим передовым позициям. И прозвучавшее на днях заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что началось наступление на Харьков, имело целью донести до киевских сателлитов, что туда надо перебросить резервы с целью купировать это наступление. Чтобы ВСУ не отдали те же Липцы и Волчанск без боя, понимая, что дальше русские не пойдут.- Украинская сторона уже называет Волчанск новым Бахмутом или Маринкой. Ждут ли нас там затяжные бои?- Боюсь, что теперь нас ждут там затяжные бои, потому что американцы явно сказали "фас", и показали пальцем куда. Если бросить достаточные резервы, то эти небольшие райцентры можно будет взять относительно быстро, без затяжных боев с неизбежными большими потерями.- В западных СМИ поднялась паника по поводу продвижения наших войск на севере Харьковщины. В Киев даже приехал госсекретарь США Блинкен, украинское руководство вопит о нехватке резервов. Все ли так плохо у противника?- Нет. За четыре с лишним месяца этого года освобождено не более 500 квадратных километров территории. Об этом можно судить, опираясь на слова бывшего министра обороны Шойгу, который говорил о 400 километрах за первые три месяца. Но Киев контролирует более 500 тысяч квадратных километров. Освобождение одной тысячной территории, занятой противником, вряд ли можно назвать стратегическим наступлением.Паника связана с тем, что у противника есть проблемы с поставкой оружия, мобилизацией населения. Но пока ему удается восполнять потери, которые он несет на фронте, с помощью тех темпов мобилизации, которые есть.- А с какого участка фронта ВСУ перебросили резервы?- Насколько я понимаю, они сняли силы, которые располагались в Чугуеве и Харькове и перебросили их на это направление, а не на Купянское. То есть можно ожидать наших ударов на Купянском направлении. Но у противника вся паника связана с тем, что потери он несет на всех направлениях, и куда-то эти пополнения не поступят. А успехи на Авдеевском направлении у нас достаточно большие.- Если я вас правильно понял, то наступление на севере Харьковской области вызвано стремлением создать буфер безопасности, но вклинение на территорию противника не большое, и города российского приграничья все равно будут в пределах досягаемости дальнобойного оружия. Тем более Запад собирается передавать вооружения Киеву и дальше. Как должны развиваться боевые действия, чтобы реализовать этот план?- Дальность ракет, той же "Точка-У", которая разрушила подъезд многоквартирного дома в Белгороде ─ от 70 до 120 километров. Чтобы обезопасить Белгород, не говоря уже о ближних населенных пунктах, нужно действительно освобождать Харьков.А Киев еще располагает ракетами и на 150, и на 170 километров. Из Одессы ракеты летят до Крымского моста… Чтобы обезопасить все наше приграничье (это три области ─ Белгородская, Курская и Брянская), нужно отодвинуть хотя бы на 150 километров всю линию фронта от бывшей границы. То есть нужно освободить 150 тысяч квадратных километров. Это 40% территории, которую контролирует киевский режим.И чтобы обезопасить наше приграничье, необходимо проведение стратегической наступательной операции масштабов, которых в этой войне еще не было.- С той стороны опасаются нашего удара еще севернее, под Сумами.- Это очевидные вещи. Есть несколько направлений, которые достаточно удачны. И на которых Киев ничего не может противопоставить, потому что тактика гибкой обороны не дает возможность сосредотачивать на северной границе сколь-нибудь значительные силы. И прорыв на Сумском направлении не даст это сделать. Но для такого наступления нужна 200-тысячная группировка, а противнику взять такое же количество неоткуда. Причем эти силы должны совершить многокилометровый марш при господстве нашей авиации в воздухе. Они должны вступить в бой с марша, а не с подготовленных позиций. Это встречный удар двух армий, причем киевский режим будет неизбежно запаздывать.Пока же мы говорим о тактических успехах на определенных участках фронта, которые решают очень ограниченный круг задач.- Почему на направлениях главных ударов наших войск не оказалось фортификационных сооружений и минных полей? Сейчас этим вопросом задаются многие на Украине.- Во-первых, воровать надо меньше. Эту линию оборону создают со времен "стены Яценюка". За 10 лет можно было выкопать все, что угодно. Даже новое Черное море, они же предыдущее вроде бы выкопали (смеется).- Может, это просчет разведки, которая не вскрыла подготовку наступления?- Нет, они же строили, выделяли деньги, которые исчезли. Но когда они начали строить, я говорил, что это нереально сделать. Протяженность наших совместных границ больше двух тысяч километров.У киевского режима нет такого количества людей и техники, бетона, арматуры, сварщиков, чтобы создать хотя бы за год один ряд подобных укреплений. Нет такого количества мин, чтобы заминировать, как мы на Запорожском участке фронта, две тысячи километров границы.- Наши части закрепятся на достигнутых рубежах?- Они постараются продвинуться, взять Липцы и Волчанск, взять близлежащие населенные пункты. Вполне возможно, хотя и маловероятно, что наши постараются выйти на линию, которую они занимали, когда был отдан приказ на отступление больше года назад. Начиная с посёлка Уды, это западная оконечность зоны безопасности у нашей границы. То есть от границы Сумской и Харьковской области и до Старого Салтова, поселка на берегу Салтовского водохранилища в 40 километрах от Харькова. Что касается всего, что находится на правом берегу Северского Донца, там наступление можно было бы продолжать.- Чего вы лично ждете от кадровых перестановок в руководстве Минобороны?- Ничего от слова совсем. Вопрос о не в кадровых перестановках, а в том, готовы ли решения о том, что тактика гибкой обороны себя исчерпала и пора переходить к стратегическому наступлению. Кого бы ни назначили на эти должности, эти люди должны поставить свои подписи под боевыми приказами, за которые придется нести персональную ответственность.- Но ведь это касается непосредственного управления войсками на поле боя, а что по поводу чисто экономических вопросов, которые в ведении министра обороны?- Обоснование тактики гибкой обороны с локальными наступлениями ─ именно военно-экономическое истощение противника, чтобы он потерял возможность к сопротивлению. Но нужно учесть, что любой подобный режим будет защищаться до последнего.Он будет разоряться, будут останавливаться предприятия, в работе останутся только те, кто в состоянии обеспечить жизненный минимум, введут карточную систему, в конце концов. Будут мобилизовывать всех от мала до велика. Мобрезерва еще на несколько лет войны хватит.Здесь прямая аналогия с гитлеровской Германией. Ее крах был очевиден, но они не сдавались. Плюс у них не было такой поддержки с запада, а у Киева она есть. Когда Гитлер приказал затопить берлинское метро, он заявил, что нация, которая проиграла, не имеет права на существование.

https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, харьков, киев, харьковская область, михаил онуфриенко, джон кирби, энтони блинкен, всу, минобороны, сергей шойгу, купянск, купянское направление