https://ukraina.ru/20240421/1054634557.html

Марджори Тейлор Грин, неистовая подруга Трампа, которая хочет отправить Конгресс США воевать на Украине

Марджори Тейлор Грин, неистовая подруга Трампа, которая хочет отправить Конгресс США воевать на Украине - 21.04.2024 Украина.ру

Марджори Тейлор Грин, неистовая подруга Трампа, которая хочет отправить Конгресс США воевать на Украине

Марджори Тейлор Грин, член Конгресса США от Республиканской партии, сегодня уже, кажется, популярнее, чем сам Дональд Трамп или президент Байден.

2024-04-21T12:20

2024-04-21T12:20

2024-04-21T12:20

эксклюзив

украина

сша

америка

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джо байден

такер карлсон

республиканская партия

сенат

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Она - одна из самых известных и узнаваемых членов Конгресса. Её и называют уже просто МТГ, для краткости.Её считают самым верным соратником Трампа, его отчаянной и отважной помощницей.МТГ постоянно в топе американских и международных новостей. Она даёт чуть ли не ежедневно комментарии: по поводу стены на границе, по поводу оружия и абортов, по поводу трансгендеров (это самые важные внутренние темы США).Она "восхваляла Владимира Путина" и поддержала действия России на Украине. Что является страшным грехом в глазах американских либералов.Она постоянно комментирует помощь США Украине, в негативном ключе.Вот и при последнем голосовании в Конгрессе МТГ не просто проголосовала против предоставления этой помощи, она дала свои поправки. Как всегда, в любимом стиле - "эпатаж".Поправки МарджориЭти предложения звучат так:1. Любой член Конгресса, который проголосует за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.2. Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока правительство Украины не проведёт свободные и справедливые выборы.3. Никакие средства, предоставленнве этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока Госсекретарь США не предоставит Конгрессу отчёт, подтверждающий, что христианские церкви на Украине могут действовать без вмешательства правительства.4. Никакие средства не могут быть использованы, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные правительству США.Конечно, поправки не будут голосовать, а Марджори в очередной раз представят в телепередачах и дебатах "городской сумасшедшей".Но по большому счету, в чём же она не права? Разве все эти вопросы не должны были задать правительству Украины конгрессмены США?Марджори, конечно, не удержалась, и добавила, что надо бы на эти деньги купить лазерное оружие и жахнуть лазером по мигрантам, которые лезут через стену из Мексики в США.Одни смеются, другие потрясают кулаками. Но цель достигнута.Все обсуждают МТГ, "на всех кухнях Америки", ежедневно.Твиты МТГ набирают по 30-50 миллионов просмотров. Сегодня Марджори - активнейший игрок информационного поля Америки.В медийном отношении её влияние можно сравнить с Такером Карлсоном или Илоном Маском . При том, что их политическим весом она, конечно же, не обладает.Кто же такая Марджори Тейлор Грин и как так получилось, что в Конгрессе появилась "обычная тренер по фитнесу", которую избрали без какого-либо политического прошлого и опыта работы? И как она стала настолько популярной?"Теория заговора"Начало политической карьеры МТГ было, в общем-то, случайным. Она начала активно писать статьи на темы, которые её волновали, для интернет-сайтов.На все темы, которые называют сегодня в США "разоблачённые теории заговора" - а это, по сути, просто любые темы, опасные для элиты глобалистов. Никем, конечно, не разоблачённые, а от того, что их обсуждение пытаются прекратить, о них говорят все больше.Это, например, "Пиццагейт" - так называют версию о том, что окружение Хиллари Клинтон - высокопоставленные педофилы. Возникла эта версия после публикации переписки одного из помощников Хиллари, бывшего главы администрации Белого дома Джона Подесты, с владельцем пиццерии "Комет" в Вашингтоне. Опубликовал переписку в своё время сайт "Викиликс"."Теорией заговора" называют также расследование событий 11 сентября, когда рухнули башни Всемирного центра. Как так получилось? Что это было на самом деле? "Теория заговора", - отмахиваются либеральные СМИ.И эти, и другие темы активно обсуждала Марджори.Кроме того, она последовательно отстаивала и отстаивает семейные ценности, а не "права трансгендеров". Выступает за разрешение на оружие, и часто сама фотографируется с оружием. Выступает против мигрантов.Практически по всем важнейшим вопросам американской "повестки дня" она находится на стороне Дональда Трампа.Все её выступления - яркие, энергичные, искренние, с долей юмора и эпатажа.По сути, Марджори - самородок в политике. Её талант был замечен, и её начали продвигать в политике, как кандидата от республиканской партии. Марджори выиграла выборы в Конгресс с безоговорочным перевесом.КарантинЯрчайшим образом её талант шоу-вумен и лидера общественного протеста проявился во время карантина при пандемии.Тэйлор Грин развернулась вовсю.Она призывала отменить ношение масок, насильственную вакцинацию, карантин. Маски называла удушающими. Демократов обвиняла в "тираническом контроле".Тут её уже узнала (и во многом поддержала) вся Америка.Она отказалась лично вакцинироваться, и маску носить тоже отказалась. 20 раз была оштрафована на значительные суммы, так как не надевала маску в Конгрессе. Общая сумма её "масочных" штрафов - 50 тысяч долларов.Спикера Нэнси Пелоси она называла спикер - масочница.Каждое утро у граждан Америки начиналось с новостей о Марджори. Что она придумала ещё?Невозможно было осуществить лучшую рекламную кампанию.Можно было над ней смеяться, пожимать плечами, исключать Марджори из групп и комитетов. Так, её уволили из комитета за то, что она назвала другого члена группы "маленькой сучкой".Можно было возмущаться и говорить что-то вроде: "это позор Конгресса".А тем временем рейтинг Марджори шёл и шёл вверх. Самородок! Она просто была самой собой, "девчонкой из Джорджии". Хотя Марджори в мае 2024 исполнится уже 50, но по характеру этого не скажешь.Она собрала за первые три месяца в Конгрессе пожертвований на свою кампанию больше, чем любой депутат - республиканец. И входит в десятку конгрессменов, получивших больше всего денег.Этот заметный и шокирующий эпатажный стиль работы депутата Конгресса очень нравится избирателям Марджори.Откуда же взялась всеобщая нарушительница спокойствия?Мардж из ДжорджииМарджори Тейлор была обычной девчонкой из штата Джорджия, которая вышла замуж за Перри Грина ещё в колледже и быстро стала мамой трёх детей. Занималась, конечно, семьёй .Отец продал ей с мужем свою строительную кампанию, и они работали там оба как директора. Бизнес стал прибыльным. Сегодня и Марджори, и её муж - миллионеры.В 38 лет она увлеклась фитнесом. И увлеклась настолько, что ушла из общего семейного бизнеса и создала сеть спортивных клубов.Состояние Марджори оценивают в 40 миллионов долларов, а её мужа - в 5 миллионов. Два года назад они развелись, по инициативе Перри, но "остались друзьями и родителями". Брак продолжался очень долго - 27 лет. Все трое детей уже взрослые.У них есть "6 объектов недвижимости, 5 машин и океанская яхта".Так что Марджори сложно назвать скромным "тренером по фитнесу", как это обычно пишут.КроссфитИ фитнес в случае с Марджори - это не лёгкая гимнастика с акробатикой.Марджори занималась кроссфитом.Кроссфит - это такой "фитнес", которым занимаются полицейские и службы охраны, военные и спасатели. Тренировки с высокой интенсивностью, направленные на укрепление тела и выносливости.Соревнования включают в себя элементы тяжёлой атлетики, гиревой спорт, пауэрлифтинг. Кроссфит достаточно травматичен. Особенно на соревнованиях, которые могут включать в себя бег по пересечённой местности, греблю на лодках, поднятие тяжестей, подъём по канату и ходьбу на руках.Причём о программе соревнований спортсмены узнают только за несколько часов до начала. Чтобы не успели подготовиться.Вот Марджори - такой "воин кроссфита". Её легко представить и бегущей по пересеченной местности, и на соревнованиях по пауэрлифтингу. Безусловно, она в прекрасной физической форме, очень энергичная, веселая, отважная, уверенная в себе.Она привлекает сердца американцев, которые любят этот образ и он часто и с успехом используется в американской культуре - в песнях, в кино - "простая девчонка из соседского дома".Но конечно же, конгрессменом весёлую и энергичную мать троих детей избрали не поэтому.Неистовая МарджориМарджори не стесняется в словах. Она клеймит всех. Говорит с трибуны то, что не говорит никто.И это касается не только теорий заговора, а вообще любых тем американского политического шоу.Нэнси Пелоси она называла антиамериканкой, лицемеркой и "сукой, которую надо вышвырнуть из Конгресса".В первый же рабочий день она пришла в Конгресс с маской, на которой было написано: "Трамп победил". Хотя официально, как известно, победу присудили на выборах Байдену.На второй же день президентства Байдена она подала протокол об импичменте президента.Сегодня она призывает демократов самих идти воевать на фронт на Украине, если это так их беспокоит.Марджори говорит каждый день. И говорит то, о чем хотят слышать очень многие американцы."Сделай им ад!"В провластных СМИ её представляют и прямо называют "городской сумасшедшей".Правда, при этом не могут объяснить, как же её выбрали в Конгресс и как она получает миллионы голосов и миллионы долларов поддержки?А вот комментарии к ее последнему интервью Такеру Карлсону:"Я так устал от того, что МТГ называют сумасшедшей, эта женщина говорит то же, что и настоящие американцы. Сделай им ад, Марджори!""Она существует здесь не для званых обедов и бесплатных поездок. Нам нужно ещё 434 конгрессмена таких же, как она.""В большинстве случаев политики, на которых нападают СМИ, оказываются лучшими.""МТГ в президенты!"В президенты Марджори пока себя не выдвигает. А вот про должность "вице-" разговоры уже шли.Когда её спрашивали, будет ли она опять баллотироваться в Конгресс, Марджори отвечала, что ей надо подумать. Может быть, пора идти в Сенат? Или может быть, её позовёт Трамп быть вице-президентом?У Марджори - прекрасные рейтинги и все шансы занять очень высокое место во власти.Невозможно поверить, что свои статьи "тренер по кроссфиту" начала писать в 2016, через 4 года, в 2020, впервые была избрана в Конгресс. И вот, прошло ещё четыре года, и её всерьёз спрашивают, не будет ли она выдвигаться в президенты США.Конечно, сегодня она верная "трампистка", и без партии и Дональда Трампа она не имела бы таких возможностей. Но ведь ситуация может измениться. И те, кто ставит сегодня на Трампа, завтра могут поставить на МТГ.Марджори и УкраинаА что касается Украины - конечно же, Марджори беспокоится не об Украине, а о своей стране. И в первую очередь, и во вторую, и в третью.Она неоднократно объясняла свою позицию: Украина - самая коррумпированная страна в мире. Поэтому необходимо провести аудит каждого доллара, который, как она говорит, "украден у американцев и отправлен на Украину."Сегодня она - самый решительный критик "украинской авантюры Байдена".ПерспективыМарджори - очень яркая, эффектная женщина - политик. Она по меркам американского политикума чрезвычайно молода, что тоже импонирует избирателям. Но этого было бы мало, чтобы избираться на высокие должности.Самое главное - то, что очень многие в США разделяют её идеи. Поэтому перед Марджори Тейлор Грин - большие перспективы.А в последнее время она даже стала меньше ругаться, убрала из речи слова, которые могут шокировать. Но по прежнему любит фотографироваться с оружием.Если она не станет вице-президентом или сенатором, мы можем увидеть её в роли главы Конфедерации.Например, после "гражданского развода" на штаты республиканские и демократические, к которому она сама уже давно призывает США.В любом случае, с её энергией и харизмой, мы еще не раз услышим о "неистовой Марджори".

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, америка, дональд трамп, джо байден, такер карлсон, республиканская партия, сенат