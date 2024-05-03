https://ukraina.ru/20240503/1054861036.html

Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность

Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность - 03.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность

Наивностью будет считать, что на этой фазе развития конфликта на Украине, можно ожидать миротворческих пассов со стороны американской элиты. В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов президента США

2024-05-03T05:30

2024-05-03T05:30

2024-05-03T05:30

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дмитрий евстафьев

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине. Еще раньше законопроект был принят палатой представителей, несмотря на длительные разногласия между республиканцами и демократами.- Дмитрий Геннадиевич, сохранилось ли противостояние между республиканцами и демократами или это стратегическая игра для внешних сил?- Вы задаете очень фундаментальный вопрос. Мне категорически не нравятся разговоры о том, что в этом транше нет ничего страшного. Поставка даже одного патрона, который может убить или ранить нашего солдата, это уже для нас угроза. Поэтому не надо пренебрежительно относиться к появлению в Румынии пяти или шести F-16, самый молодой из которых выпущен в 1992 году. Не надо легкомысленно относиться к ракетам ATACMS.Еще большей наивностью будет считать, что на этой фазе развития конфликта на Украине, можно ожидать миротворческих пассов со стороны американской элиты. В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов президента США.В США поняли, что если это крушение будет визуализировано в виде бегства из Кабула и еще раньше Сайгона, то плохо будет всем, и байденоидам, и республиканским консерваторам. Хорошо будет только трампистам и то не всем. Даже Трамп продвинул идею, которая была реализована в этом законопроекте, о кредите. Он понимает, что нельзя такому визуализированному событию, которое будет символизировать слабость Америки на следующие лет 25, произойти до выборов.Этот консенсус носит временный характер, в начале марта его еще не было. При интеллектуальной деградации правящего класса США на первый план вышло то самое глубинное государство, которое нашло аргументы для той части политического класса и в республиканской, и в демократической партии. Для Трампа и аргументов не надо приводить, на него несколько уголовных дел навешано, а команда Байдена и так на все согласна.А дальше пошли рюшечки, выясняется, что большая часть денег, выделенных Украине, в отличие от Израиля и Тайваня, это деньги, которые никогда границы США не пересекут. Вторая рюшечка, это ужесточение контроля над действиями коллективного Байдена администрацией США, потому что в течение 45 дней Белый дом должен представить свою стратегию по Украине. Конфликт на Украине уже не воспринимается американской элитой как бесконечный конфликт. И в-третьих, там вводятся дополнительные инструменты контроля за расходованием средств.В целом ситуация стала менее комфортной для команды Байдена, но и для Трампа все, что произошло это его личное поражение как кандидата в президенты США.- Почему Белый дом перед выборами президента ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан?- Абсолютно согласен, потому что один из вопросов, который исчез с повестки дня в процессе продавливания этого транша, - это безопасность южной границы и миграции. Именно поэтому я считаю, что за всеми последними решениями стояло глубинное государство. Если будет поражение на Украине и что-то серьезное посыплется на Ближнем Востоке, именно поэтому США так давили на Израиль, чтобы остановить эскалацию с Ираном, то к ноябрю будет все равно обеспечили ли вы безопасность границы в Техасе.Это моя гипотеза. Почему условием для решения в США внутренних проблем является победа на внешнем контуре сводится к двум вещам. Первое, глубинное государство испугалось радикализма, который образовался в американском обществе. На днях произошёл разгон студенческих манифестаций в штате Огайо, а самый кровавый эпизод, связанный с Вьетнамской войной был именно в университет штата Огайо, когда студентов этого университета расстреляла Национальная гвардия США.У многих в политической элите США, когда в штате Огайо начинаются беспорядки, срабатывает щелчок, потому что свою историю они знают хорошо. Тот период американское государство пережило очень тяжело, балансируя на грани. Если бы СССР захотел их додавить, он мог бы это сделать. Поэтому сейчас всех испугал радикализм: произраильский и антиизраильский. И радикализм проукраинский, в том числе возвращение ветеранов украинского конфликта, которые принесли с собой нацизм нового типа, который сформировался на Украине.Второе, чтобы заниматься решением внутренних проблем США, нужно обладать очень серьезным политическим ресурсом. Таким авторитетом в США обладает один человек, как бы мы к нему не относились. Это Барак Обама. Он мог бы найти решение по границе с Техасом, и реформой здравоохранения, и налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны.- Что стало искрой, от которой вспыхнули университетские кампусы?- Я бы хотел выделить два момента. Первый, это категорическое изменение этнорелигиозного состава американского общества. Доля мусульман и аффилированных с мусульманскими сообществами людей, они могут называть себя атеистами, неохристианами, но они входят в социальную среду, связанную с исламом, сильно увеличилась.Второй момент, который сыграл на дестабилизацию США, это утрата контроля над большими городами.Значительная часть урбанизированного пространства США оказалась захваченной слабоуправляемыми массами людей. А это питательная среда для анархистских движений, для леваков. Мы много говорили про левый поворот в России, который сомнителен с моей точки зрения, в Латинской Америке и Азии, но настоящий левый разворот происходит в США. Причем даже в среде людей, которые относят себя к сторонникам правых ценностей. А что такое левый? Это идея справедливости здесь и сейчас. Она может быть ради консервативных ценностей, ради борьбы с мигрантами, ради борьбы с бедностью. Это выход за территорию институциональной законности, в которой США жили последние лет 80, если не 100. Создал бригаду самообороны и держишь свой район.Правые себя могут хоть скинхедами называть, сторонниками Конфедерации, но по сути это левый разворот. И это мало кто в Америке, кроме глубинного государства мог почувствовать: большое количество взрывного человеческого потенциала. Его надо куда-то сплавить. А куда? На внешний контур. Во время Вьетнамской войны трагедия Америки была в том, что она не нашла механизма сплавить туда лишних людей. Проблема поздней глобализации — это проблема лишних людей. Им надо платить безусловный гарантированный доход, пособия, но это лишние люди.- Почему это не характерно для России, или я недооцениваю раскачку общества нашей страны?- Недооцениваете. Она идет, в нее вкладываются очень большие деньги. Но у нас есть прививка 90-х. Есть прививка первой чеченской войны. Не надо переоценивать вечность этого эффекта. А во-вторых, у нас нет лишних людей в отличие от США, которых нужно исключать из социально-экономических процессов. Назову пару терминов, мы их сейчас уже не употребляем. Например, куда делся офисный планктон. В Москве его насчитывали до 1 млн 700 тысяч человек.А его сейчас нет, рассосался. У нас в России огромный ресурс социальной адаптации. За себя могу сказать, что за свои 57 лет шесть раз менял траекторию своей жизни. Есть люди, которые меняли ее чаще. У нас есть генералы по одному силовому ведомству, которые в зоне СВО воюют сержантами, как и были по своей военно-учетной специальности. Все-таки надо это как-то упорядочивать, но тем не менее…Второе, нас в отличие от американцев спасает наше чувство юмора. Мы можем над собой посмеяться, американцы тоже могут посмеяться, но как-то натужно. Это то, что называется цивилизационное размеживание.- Они не могут нас победить, потому что не понимают?- Они не пытаются нас понять. Читаю все, что публикуется о России в США в публичной сфере. Они не хотят знать о нас что-то, что отличается от их видения. Первое, что вас поражает в любой научной статье про Россию, там нет за редким исключением сносок на русскоязычные источники. Они заняли позицию не характерную для американцев времен Холодной войны. Они заняли позицию колониального превосходства над нами. Это во многом связано с последствиями 90-х и нулевых. Они видят, что Россия выстояла под экономическими санкциями, добивается успехов на фронте, но у них все равно рефреном звучит – Россия проиграет. Они ушли в свой "домик". Это логично, потому что падать с вершин мирового господства очень и очень больно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий евстафьев, украина.ру