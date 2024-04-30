Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
В украинском экспертном сообществе обсуждают положение на фронте и думают над тем, насколько оправдано (и оправдано ли вообще) ограничение украинцев в гарантированных Конституцией правах в связи с режимом военного положения.
Украина все ближе к диктатуре зеленых, отмечают авторы телеграм-канала "Резидент", комментируя сообщения о том, что 4 апреля 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.
В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции Украины, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы.
В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции Украины, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы.
Ограничения касаются также права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, права на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения… можно перечислять долго.
Но никакой сенсации в этом нет. Все эти ограничения действуют с момента подписания Зеленским указа о введении в стране правового режима военного положения, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. И письмом в Совет Европы нельзя ограничить больше прав, чем уже ограничено.
"Ничего нового с точки зрения ограничения прав у нас не появилось в этом перечне", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Эксперт отметил, что у правозащитников есть вопросы к тому, как ограничения реализуются на практике. И привел примеры, когда лингвистическая экспертиза прослушки частных телефонных разговоров усматривает "глорификацию агрессора" там, где ее, возможно, нет. А людей осуждают.
17 апреля, 13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старыхВсе чаще и чаще Тиса, левый и самый длинный приток Дуная в тех местах, где он является границей Украины с Румынией и Венгрией, возвращает на родину мертвых украинцев. Утопленников, которые, как принято было говорить еще в СССР, выбрали свободу, но нашли смерть
При этом политолог затруднился объяснить, почему обо всех этих ограничениях Киев проинформировал Совет Европы только сейчас.
Что тут сказать. Европа и весь коллективный Запад, конечно, и без всяких уведомлений в курсе ситуации со правами человека на Украине. И Киев они не осуждают. Как заявил член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеляет многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
В частности, УВКПЧ "не замечает" уничтожение киевским режимом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Зеленским.
"Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп", - заявил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Ограничения в правах могут выглядеть достаточно абстрактно, пока это не касается конкретного человека. Вот что написал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев об ушедшем от нас в это воскресенье выдающемся украинском и русском историке Петре Толочко:
"Презентация его последней книги на русском "Откуда пошла Руская земля" прошла уже после начала войны в сентябре 2023 в Доме русского зарубежья (в Москве — Ред.). Впервые в истории этого дома презентация книги прошла там без её автора — Пётр Петрович не мог пользоваться ни Интернетом, ни телефоном, поскольку с апреля 2022 находился под домашним арестом. И мы можем только догадываться, что он чувствовал в последние два года жизни"
На Украине также продолжают обсуждать критическую ситуацию в энергетике и ее влияние на боеспособность ВСУ. Очередной массированный ракетный удар России был нацелен на электроэнергетику Украины и объекты для транзита газа, обеспечивающие поставки в ЕС, заявил в своём видеообращении Владимир Зеленский.
По его словам, несмотря на разблокирование западной помощи, ВСУ все равно не хватает ни систем ПВО, ни ракет к ним для того, чтобы отражать атаки ВС РФ.
А такие атаки будут продолжаться. Украинская теплогенерация, по публичным данным, уже сейчас уничтожена на 80%, а без теплогенерации невозможно сбалансировать электроэнергетический рынок, заявил бывший "и.о.президента" Украины Александр Турчинов в интервью Дмитрию Гордону**.
Турчинов отметил, что с таким дефицитом электроэнергии Украине трудно придется уже летом, но еще тяжелее будет зимой. Потому, по его словам, надо часть американской помощи направить на подготовку к зиме.
Ущерб, наносимый объектам украинской энергосистемы, сказывается на боеспособности ВСУ. Это заметили на Западе.
"Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы". - пишет Forbes.
Вчера, 07:20"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась УкраинаУкраине под управлением режима Зеленского скоро придется жить при свечах и лучинах. Российские войска последовательно выбивают объекты энергосистемы с тем, чтобы затруднить действия ВСУ. Власти уже сейчас советуют гражданам экономить электроэнергию, не пользоваться электроприборами в определенное время.
Украинской энергосистеме угрожают не только удары ВС РФ. Перебравшийся в США экс-советник Офиса президента Алексей Арестович** в эфире одного из ютуб-каналов сообщил о назревающем грандиозном скандале: впервые за 33 года не выложена в открытый доступ стенограмма заседания парламентариев, которые рассматривали "зловещие злоупотребления" в сфере энергетики и защиты энергообъектов. В частности, будто бы звучала фамилия "любителя кофе" Мустафы Найема. Речь идет о создании временной следственной комиссии.
"Пишут, что будет сенсация нехорошая, если ее (стенограмму — Ред.) выложат", - сказал экс-советник, добавив, что если стенограмму не выложат, то будет еще хуже, так как речь идёт о свободе слова и о парламентском контроле.
По мнению Арестовича**, сокрытие такой стенограммы заседания Рады будет означать для западных партнеров Киева "пересечение всех "красных линий" (тут мы с ним не согласимся, никаких "красных линий" у киевского режима и у его западных хозяев на самом деле не было и нет — Ред.).
* - признан иноагентом в РФ
** - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом