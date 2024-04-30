Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем - 30.04.2024 Украина.ру
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Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем - 30.04.2024 Украина.ру
Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
В украинском экспертном сообществе обсуждают положение на фронте и думают над тем, насколько оправдано (и оправдано ли вообще) ограничение украинцев в гарантированных Конституцией правах в связи с режимом военного положения.
2024-04-30T08:30
2024-04-30T08:30
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр турчинов
алексей арестович
совет европы
вооруженные силы украины
верховная рада
эксклюзив
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Украина все ближе к диктатуре зеленых, отмечают авторы телеграм-канала "Резидент", комментируя сообщения о том, что 4 апреля 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции Украины, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы. Ограничения касаются также права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, права на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения… можно перечислять долго.Но никакой сенсации в этом нет. Все эти ограничения действуют с момента подписания Зеленским указа о введении в стране правового режима военного положения, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. И письмом в Совет Европы нельзя ограничить больше прав, чем уже ограничено."Ничего нового с точки зрения ограничения прав у нас не появилось в этом перечне", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Эксперт отметил, что у правозащитников есть вопросы к тому, как ограничения реализуются на практике. И привел примеры, когда лингвистическая экспертиза прослушки частных телефонных разговоров усматривает "глорификацию агрессора" там, где ее, возможно, нет. А людей осуждают.При этом политолог затруднился объяснить, почему обо всех этих ограничениях Киев проинформировал Совет Европы только сейчас.Что тут сказать. Европа и весь коллективный Запад, конечно, и без всяких уведомлений в курсе ситуации со правами человека на Украине. И Киев они не осуждают. Как заявил член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеляет многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.В частности, УВКПЧ "не замечает" уничтожение киевским режимом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Зеленским."Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп", - заявил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.Ограничения в правах могут выглядеть достаточно абстрактно, пока это не касается конкретного человека. Вот что написал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев об ушедшем от нас в это воскресенье выдающемся украинском и русском историке Петре Толочко: На Украине также продолжают обсуждать критическую ситуацию в энергетике и ее влияние на боеспособность ВСУ. Очередной массированный ракетный удар России был нацелен на электроэнергетику Украины и объекты для транзита газа, обеспечивающие поставки в ЕС, заявил в своём видеообращении Владимир Зеленский.По его словам, несмотря на разблокирование западной помощи, ВСУ все равно не хватает ни систем ПВО, ни ракет к ним для того, чтобы отражать атаки ВС РФ.А такие атаки будут продолжаться. Украинская теплогенерация, по публичным данным, уже сейчас уничтожена на 80%, а без теплогенерации невозможно сбалансировать электроэнергетический рынок, заявил бывший "и.о.президента" Украины Александр Турчинов в интервью Дмитрию Гордону**.Турчинов отметил, что с таким дефицитом электроэнергии Украине трудно придется уже летом, но еще тяжелее будет зимой. Потому, по его словам, надо часть американской помощи направить на подготовку к зиме.Ущерб, наносимый объектам украинской энергосистемы, сказывается на боеспособности ВСУ. Это заметили на Западе."Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы". - пишет Forbes.Украинской энергосистеме угрожают не только удары ВС РФ. Перебравшийся в США экс-советник Офиса президента Алексей Арестович** в эфире одного из ютуб-каналов сообщил о назревающем грандиозном скандале: впервые за 33 года не выложена в открытый доступ стенограмма заседания парламентариев, которые рассматривали "зловещие злоупотребления" в сфере энергетики и защиты энергообъектов. В частности, будто бы звучала фамилия "любителя кофе" Мустафы Найема. Речь идет о создании временной следственной комиссии."Пишут, что будет сенсация нехорошая, если ее (стенограмму — Ред.) выложат", - сказал экс-советник, добавив, что если стенограмму не выложат, то будет еще хуже, так как речь идёт о свободе слова и о парламентском контроле. По мнению Арестовича**, сокрытие такой стенограммы заседания Рады будет означать для западных партнеров Киева "пересечение всех "красных линий" (тут мы с ним не согласимся, никаких "красных линий" у киевского режима и у его западных хозяев на самом деле не было и нет — Ред.).* - признан иноагентом в РФ** - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240417/1054556517.html
https://ukraina.ru/20240429/1054799743.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, александр турчинов, алексей арестович, совет европы, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Турчинов, Алексей Арестович, Совет Европы, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Эксклюзив

Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем

08:30 30.04.2024
 
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киев - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают положение на фронте и думают над тем, насколько оправдано (и оправдано ли вообще) ограничение украинцев в гарантированных Конституцией правах в связи с режимом военного положения.
Украина все ближе к диктатуре зеленых, отмечают авторы телеграм-канала "Резидент", комментируя сообщения о том, что 4 апреля 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.

В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции Украины, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы.
Ограничения касаются также права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, права на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения… можно перечислять долго.
Но никакой сенсации в этом нет. Все эти ограничения действуют с момента подписания Зеленским указа о введении в стране правового режима военного положения, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. И письмом в Совет Европы нельзя ограничить больше прав, чем уже ограничено.
"Ничего нового с точки зрения ограничения прав у нас не появилось в этом перечне", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Эксперт отметил, что у правозащитников есть вопросы к тому, как ограничения реализуются на практике. И привел примеры, когда лингвистическая экспертиза прослушки частных телефонных разговоров усматривает "глорификацию агрессора" там, где ее, возможно, нет. А людей осуждают.
Украина
17 апреля, 13:12
Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старыхВсе чаще и чаще Тиса, левый и самый длинный приток Дуная в тех местах, где он является границей Украины с Румынией и Венгрией, возвращает на родину мертвых украинцев. Утопленников, которые, как принято было говорить еще в СССР, выбрали свободу, но нашли смерть
При этом политолог затруднился объяснить, почему обо всех этих ограничениях Киев проинформировал Совет Европы только сейчас.
Что тут сказать. Европа и весь коллективный Запад, конечно, и без всяких уведомлений в курсе ситуации со правами человека на Украине. И Киев они не осуждают. Как заявил член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеляет многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
В частности, УВКПЧ "не замечает" уничтожение киевским режимом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Зеленским.
"Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп", - заявил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Ограничения в правах могут выглядеть достаточно абстрактно, пока это не касается конкретного человека. Вот что написал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев об ушедшем от нас в это воскресенье выдающемся украинском и русском историке Петре Толочко:
"Презентация его последней книги на русском "Откуда пошла Руская земля" прошла уже после начала войны в сентябре 2023 в Доме русского зарубежья (в Москве — Ред.). Впервые в истории этого дома презентация книги прошла там без её автора — Пётр Петрович не мог пользоваться ни Интернетом, ни телефоном, поскольку с апреля 2022 находился под домашним арестом. И мы можем только догадываться, что он чувствовал в последние два года жизни"
На Украине также продолжают обсуждать критическую ситуацию в энергетике и ее влияние на боеспособность ВСУ. Очередной массированный ракетный удар России был нацелен на электроэнергетику Украины и объекты для транзита газа, обеспечивающие поставки в ЕС, заявил в своём видеообращении Владимир Зеленский.
По его словам, несмотря на разблокирование западной помощи, ВСУ все равно не хватает ни систем ПВО, ни ракет к ним для того, чтобы отражать атаки ВС РФ.
А такие атаки будут продолжаться. Украинская теплогенерация, по публичным данным, уже сейчас уничтожена на 80%, а без теплогенерации невозможно сбалансировать электроэнергетический рынок, заявил бывший "и.о.президента" Украины Александр Турчинов в интервью Дмитрию Гордону**.
Турчинов отметил, что с таким дефицитом электроэнергии Украине трудно придется уже летом, но еще тяжелее будет зимой. Потому, по его словам, надо часть американской помощи направить на подготовку к зиме.
Ущерб, наносимый объектам украинской энергосистемы, сказывается на боеспособности ВСУ. Это заметили на Западе.
"Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы". - пишет Forbes.
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Вчера, 07:20
"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась УкраинаУкраине под управлением режима Зеленского скоро придется жить при свечах и лучинах. Российские войска последовательно выбивают объекты энергосистемы с тем, чтобы затруднить действия ВСУ. Власти уже сейчас советуют гражданам экономить электроэнергию, не пользоваться электроприборами в определенное время.
Украинской энергосистеме угрожают не только удары ВС РФ. Перебравшийся в США экс-советник Офиса президента Алексей Арестович** в эфире одного из ютуб-каналов сообщил о назревающем грандиозном скандале: впервые за 33 года не выложена в открытый доступ стенограмма заседания парламентариев, которые рассматривали "зловещие злоупотребления" в сфере энергетики и защиты энергообъектов. В частности, будто бы звучала фамилия "любителя кофе" Мустафы Найема. Речь идет о создании временной следственной комиссии.
"Пишут, что будет сенсация нехорошая, если ее (стенограмму — Ред.) выложат", - сказал экс-советник, добавив, что если стенограмму не выложат, то будет еще хуже, так как речь идёт о свободе слова и о парламентском контроле.
По мнению Арестовича**, сокрытие такой стенограммы заседания Рады будет означать для западных партнеров Киева "пересечение всех "красных линий" (тут мы с ним не согласимся, никаких "красных линий" у киевского режима и у его западных хозяев на самом деле не было и нет — Ред.).
* - признан иноагентом в РФ
** - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр ТурчиновАлексей АрестовичСовет ЕвропыВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
08:30Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
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