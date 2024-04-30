https://ukraina.ru/20240430/1054813998.html

Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем

Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем - 30.04.2024 Украина.ру

Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают положение на фронте и думают над тем, насколько оправдано (и оправдано ли вообще) ограничение украинцев в гарантированных Конституцией правах в связи с режимом военного положения.

2024-04-30T08:30

2024-04-30T08:30

2024-04-30T08:30

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владимир зеленский

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Украина все ближе к диктатуре зеленых, отмечают авторы телеграм-канала "Резидент", комментируя сообщения о том, что 4 апреля 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции Украины, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы. Ограничения касаются также права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, права на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения… можно перечислять долго.Но никакой сенсации в этом нет. Все эти ограничения действуют с момента подписания Зеленским указа о введении в стране правового режима военного положения, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. И письмом в Совет Европы нельзя ограничить больше прав, чем уже ограничено."Ничего нового с точки зрения ограничения прав у нас не появилось в этом перечне", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Эксперт отметил, что у правозащитников есть вопросы к тому, как ограничения реализуются на практике. И привел примеры, когда лингвистическая экспертиза прослушки частных телефонных разговоров усматривает "глорификацию агрессора" там, где ее, возможно, нет. А людей осуждают.При этом политолог затруднился объяснить, почему обо всех этих ограничениях Киев проинформировал Совет Европы только сейчас.Что тут сказать. Европа и весь коллективный Запад, конечно, и без всяких уведомлений в курсе ситуации со правами человека на Украине. И Киев они не осуждают. Как заявил член дипмиссии РФ при ООН Ярослав Еремин, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеляет многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.В частности, УВКПЧ "не замечает" уничтожение киевским режимом оппозиции, репрессии и внесудебные расправы, насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки, отмену выборов и узурпацию власти Зеленским."Закрывает УВКПЧ глаза и на расцвет неонацизма на Украине, прославление пособников Гитлера, воспитание детей в ненависти к представителям других этнических и языковых групп", - заявил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.Ограничения в правах могут выглядеть достаточно абстрактно, пока это не касается конкретного человека. Вот что написал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев об ушедшем от нас в это воскресенье выдающемся украинском и русском историке Петре Толочко: На Украине также продолжают обсуждать критическую ситуацию в энергетике и ее влияние на боеспособность ВСУ. Очередной массированный ракетный удар России был нацелен на электроэнергетику Украины и объекты для транзита газа, обеспечивающие поставки в ЕС, заявил в своём видеообращении Владимир Зеленский.По его словам, несмотря на разблокирование западной помощи, ВСУ все равно не хватает ни систем ПВО, ни ракет к ним для того, чтобы отражать атаки ВС РФ.А такие атаки будут продолжаться. Украинская теплогенерация, по публичным данным, уже сейчас уничтожена на 80%, а без теплогенерации невозможно сбалансировать электроэнергетический рынок, заявил бывший "и.о.президента" Украины Александр Турчинов в интервью Дмитрию Гордону**.Турчинов отметил, что с таким дефицитом электроэнергии Украине трудно придется уже летом, но еще тяжелее будет зимой. Потому, по его словам, надо часть американской помощи направить на подготовку к зиме.Ущерб, наносимый объектам украинской энергосистемы, сказывается на боеспособности ВСУ. Это заметили на Западе."Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы". - пишет Forbes.Украинской энергосистеме угрожают не только удары ВС РФ. Перебравшийся в США экс-советник Офиса президента Алексей Арестович** в эфире одного из ютуб-каналов сообщил о назревающем грандиозном скандале: впервые за 33 года не выложена в открытый доступ стенограмма заседания парламентариев, которые рассматривали "зловещие злоупотребления" в сфере энергетики и защиты энергообъектов. В частности, будто бы звучала фамилия "любителя кофе" Мустафы Найема. Речь идет о создании временной следственной комиссии."Пишут, что будет сенсация нехорошая, если ее (стенограмму — Ред.) выложат", - сказал экс-советник, добавив, что если стенограмму не выложат, то будет еще хуже, так как речь идёт о свободе слова и о парламентском контроле. По мнению Арестовича**, сокрытие такой стенограммы заседания Рады будет означать для западных партнеров Киева "пересечение всех "красных линий" (тут мы с ним не согласимся, никаких "красных линий" у киевского режима и у его западных хозяев на самом деле не было и нет — Ред.).* - признан иноагентом в РФ** - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240417/1054556517.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, александр турчинов, алексей арестович, совет европы, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив