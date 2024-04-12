https://ukraina.ru/20240412/1054470075.html

Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму

Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму - 12.04.2024 Украина.ру

Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму

В четверг 11 апреля после серии прицельных ударов по энергетическим объектам компания "Укрэнерго" снова обратилась к украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии с 19:00 до 22:00.

2024-04-12T11:40

2024-04-12T11:40

2024-04-12T11:41

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киев

киевская область

мустафа найем

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В компании утверждают, что массированные атаки на ТЭЦ и ГЭС поставили под угрозу работу всей энергосистемы Украины. Уничтожены станции, которые могли выравнивать ситуацию по утрам и вечерам, когда обычно происходит увеличение потребления электроэнергии.У депутатов Рады и многих обычных украинцев возникли вопросы к чиновникам, которые еще в прошлом году бодро рапортовали об организации защиты ныне уничтоженных станций, освоив под это дело миллиарды гривен. Тем не менее, все "защищенные" станции не выдержали первого серьезного удара.По схожему принципу, подозревают украинские комментаторы, происходит и строительство фортификаций. Еще 24 февраля 2022 показало, что миллиарды, которые распилил Арсений Яценюк на строительстве пограничной стены, были просто украдены. Новые удары ВС РФ не только решают поставленные задачи, но и косвенно вскрывают уровень украинской коррупции.Верховная Рада 11 апреля вызывала на ковер организатора Майдана Мустафу Найема, которого устроили на огромную зарплату на должность главы Госагентства восстановления инфраструктуры.Именно это агентство курировало работы по укреплению электростанций.Из бюджета на это было выделено 110 миллиардов гривен, не считая нескольких миллиардов от западных доноров. Найем обещал построить на территории станций подземные бункеры для сохранения там ключевого энергооборудования. Вместе с ним в Раду на отчет должен был прийти и министр инфраструктуры Александр Кубраков. Однако оба не явились, сославшись на командировку.В феврале 2024 года украинские СМИ сообщали, что в должности главы Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафа Найем за 8,6 миллионов гривен заказал услуги по сопровождению проектов. И заказал их у компании, основателем и собственником которой является он сам.22 марта организатор Майдана похвастал украинским СМИ, заявив, что фортификационные сооружения на всех объектах "выдержали прямые и косвенные удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов". Сообщил он это в тот самый день, когда были разрушены энергетические объекты в Харьковской, Одесской и Днепропетровской области.1 апреля Бюджетный комитет Верховной рады согласовал выделение дополнительных 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры, которыми распоряжаться должен был тот же Найем.Анна Скороход, член энергетического комитета Верховной Рады на днях заявила, что теперь нужен аудит касательно того, куда делись деньги, выделенные на защиту энергообъектов."По инициативе Кабмина выделялись сумасшедшие деньги в защиту энергообъектов. Но мы недостаточно подготовились. Я видела несколько укреплений и мне смешно", - заявила Скороход.На некоторых кадрах о возведении защиты станций фигурируют мешки с песком и бетонные блоки высотой около метра, что от удара ракеты или крупного дрона никак защитить оборудование не может.Украинское издание "Страна" предполагает, что претензии к Мустафе Найему возникли не из-за липовой защиты станций, а по причине его контактов с американским посольством через голову Офиса президента. Учитывая тотальную зависимость Киева от США, таких агентов, как Найем, задвинуть удастся только на более высокооплачиваемые должности.В Киевской области разрушены были Трипольская и Змиевская ТЭЦ. Однако в августе 2023 года в рамках подготовки к прошедшему отопительному сезону компания "Центрэнерго" отчиталась, что Трипольская станция была на 100% обустроена защитой, а Змиевская – на 70%.Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она генерирует около 57 % всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе (общая выработка была 3600 МВт). Она также частично питала две соседние области.Теперь, возможно, отдельные энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС могут быть остановлены, чтобы снизить выработку электроэнергии из-за повреждений узловых подстанций и вывода из строя регулирующей генерации.Американское издание Financial Times еще 9 апреля подчеркивало, что после новой волны ударов импорт электроэнергии на Украину из ЕС достиг рекордных 18 700 МВтч, что эквивалентно выработке двух электростанций. Увеличение импорта, который Киев не оплачивает или берет в долг, ложится дополнительным бременем на европейских союзников.Украинский медиа-проект "Наши гроши" пишет 11 апреля, что восстановить энергосистему уже не удастся. "Даже если нам больше ничего не разобьют (что вряд ли), то энергии у нас не будет хватать, как только потеплеет, потому что люди включат кондиционеры. Отстроить генерацию до зимы мы не сможем ни при каких обстоятельствах. Примите это, как данность. Грубо говоря, если в прошлом году били по подстанциям, это можно было быстро отремонтировать. Переставил трансформатор, нацепил провод, примотал скотчем какую-то аппаратуру, и уже что-то", - пишут авторы проекта.Теперь же, по их словам, удары наносятся по генерации электроэнергии, а это уже конец. "Наши гроши" считают особой проблемой отключение канализации в городах, без которой летом они просто утонут в нечистотах.

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украина, киев, киевская область, мустафа найем, анна скороход, верховная рада, рада, укрэнерго, эксклюзив