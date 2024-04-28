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Пётр Толочко. Послесловие

Пётр Толочко. Послесловие - 28.04.2024 Украина.ру

Пётр Толочко. Послесловие

Академик Пётр Толочко, умерший 28 апреля 2024 года, безусловно относится к числу тех выдающихся киевских интеллигентов, которые на протяжении десятилетий формировали научное и культурное лицо города. К их числу можно отнести, например, ныне покойных Николая Амосова, Богдана Ступку, Бориса Патона, Бориса Олейника… Да мало ли – всех перечислять долго

2024-04-28T17:49

2024-04-28T17:49

2024-04-28T17:49

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Толочко родился в феврале 1938 года в Переяславль-Хмельницком районе Киевской области.55 лет он отдал Институту археологии, сначала – АН УССР, потом – НАН Украины. Там он работал с 1961, причём в 1987-2016 годах был директором института, а с 2017 года – почётным директором. Некоторое время занимал пост вице-президента Академии наук, являлся иностранным членом РАН (вышел в начале СВО, что вполне естественно – сотрудничество с "государством-агрессором" для многих людей вылилось в большие сроки, а то и в бессудную расправу).Толочко с самого начала своей научной деятельности специализировался на археологии раннесредневекового Киева и ещё в советское время стал непререкаемым авторитетом в этой сфере. Его кандидатская диссертация была посвящена топографии древнего Киева, а докторская – роли Киева в XII-XIII веках.Естественно, научные взгляды Толочко, наработанные за десятилетия исследовательской работы, не слишком радовали новых правителей Украины. Они радикально расходились с новой украинской идеологией.Толочко критиковал и навязанные западными фондами украинские учебники, и деятельность института национальной памяти и многое другое, чего ругать на Украине небезопасно. Его, однако, долгое время не трогали – слишком велик был авторитет блестящего учёного… Конечно, до тех пор, пока в руководстве страны ещё были люди, для которых слово "учёный" что-то значило.Справедливости ради надо сказать, что иным российским любителям порассуждать на темы истории его слова тоже пришлись бы не по нраву.Говоря о древнерусской народности, например, он не забывал повторять, что в XIII веке не существовало не только украинцев, но и русских тоже. Древнерусская общность распалась, породив русских, украинцев и белорусов. Понятно, что пропагандистам идеи, что украинцы это "испорченные русские", такой подход никак не мог нравиться.Толочко, так же как его сын Алексей, тоже известнейший историк, последовательно придерживался "норманской теории" образования древнерусского государства, которая в определённых кругах считается недостаточно патриотичной со времён Ломоносова. Но есть норманисты и есть норманисты – Толочко настаивал, что пришлые варяги встроились в уже существовавшую на Руси культуру. Т.е., они принесли не государственность, а только династию. Не даром стали они на Руси княжить, а не ярлствовать.Ну что ж… Честный учёный не обязан нравиться всем.Естественно, научный авторитет Толочко повлёк за собой авторитет и общественный.Толочко даже побывал народным депутатом Украины – сначала от партии "Громада" Павла Лазаренко, а потом от "Блока Юлии Тимошенко". Я бы не спешил его осуждать. Это был конец 90-х – начало 2000-х годов – вспомните, как тогда жилось науке. Работа в Верховной Раде давала хоть какие-то призрачные надежды исправить ситуацию с финансированием академических институтов… Надо сказать, что Толочко ушёл от Тимошенко сразу же как только понял, что она скатывается к национализму.Толочко тесно сотрудничал с Православной церковью, входил в Патриарший совет по культуре. Ну и конечно же он осуждал раскол украинского православия.До ареста в мае 2018 года Кирилла Вышинского академик Толочко был другом киевского издания РИАН-Украина. Автор статьи последний раз с ним виделся именно там – на предновогоднем фуршете в декабре 2017 года.Конфликт между Россией и Украиной был для Петра Петровича личной трагедией:"Для меня самого это парадокс, почему народы, которые тысячи лет жили вместе, произошли от единого корня, родственны по языку, по ментальности, по религии, по культуре и вдруг стали враждовать. Для политкорректности скажу, что нагрешили обе стороны. Мы там, в Украине, бездумно решили, что можем обойтись без России, без нашей общей истории, без нашей общей памяти, что нам надо в Европу. Пойдем в Европу и заживем так, как европейцы. Причём не сами решили, а при помощи наставников из различных фондов американских, европейских… А Россия какое-то время не обращала внимания на то, что происходит в Украине".В апреле 2023 года суд в Киеве обвинил в "государственной измене" и отправил под домашний арест 85-летнего историка. До конца жизни он из-под него так и не вышел…Когда умирают люди такого масштаба, говорят, что ушла эпоха. Это так и не так.Эпоха киевских интеллектуалов и гуманистов уходила постепенно и, пожалуй, окончательно завершилась в 2019 году, когда в украинскую власть хлынул поток людей, которые в силу узости своего кругозора гигантских фигур, подобных Толочко, просто не видели.С другой стороны, эта эпоха оставила книги и материальные результаты исследований, в конце концов – научную школу, которая пусть и под гнётом официоза продолжает лучшие традиции.Остаётся верить, что она ещё возродится и что дела и труды Петра Петровича не будут забыты.

https://ukraina.ru/20210612/1031632216.html

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