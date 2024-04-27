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В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников - 27.04.2024 Украина.ру
В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
За неделю 15 военнослужащих Вооруженных силы Украины сдались в российский плен. Об этом сообщили 27 апреля в Минобороны РФ
2024-04-27T16:54
2024-04-27T16:54
2024-04-27T17:16
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"В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", – говорится в сводке МО РФ.На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу озвучил потери личного состава ВСУ. По данным МО РФ, с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона военнослужащих.Ранее российский министр обороны заявил, что из-за больших потерь ВСУ участились случаи дезертирства.В частности, в апреле трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен.Сдавшиеся в плен украинские солдаты ранее рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
https://ukraina.ru/20240419/1054602171.html
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новости, россия, украина, днепр, сергей шойгу, вооруженные силы украины, минобороны, минобороны рф, всу, потери всу, плен, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Днепр, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, плен, военнопленные
В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
16:54 27.04.2024 (обновлено: 17:16 27.04.2024)
За неделю 15 военнослужащих Вооруженных силы Украины сдались в российский плен. Об этом сообщили 27 апреля в Минобороны РФ