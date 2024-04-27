В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников - 27.04.2024 Украина.ру
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В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников - 27.04.2024 Украина.ру
В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников
За неделю 15 военнослужащих Вооруженных силы Украины сдались в российский плен. Об этом сообщили 27 апреля в Минобороны РФ
2024-04-27T16:54
2024-04-27T17:16
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
минобороны
минобороны рф
всу
потери всу
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"В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", – говорится в сводке МО РФ.На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу озвучил потери личного состава ВСУ. По данным МО РФ, с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона военнослужащих.Ранее российский министр обороны заявил, что из-за больших потерь ВСУ участились случаи дезертирства.В частности, в апреле трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен.Сдавшиеся в плен украинские солдаты ранее рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
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новости, россия, украина, днепр, сергей шойгу, вооруженные силы украины, минобороны, минобороны рф, всу, потери всу, плен, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Днепр, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, плен, военнопленные

В Минобороны назвали количество сдавшихся в плен ВСУшников

16:54 27.04.2024 (обновлено: 17:16 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
За неделю 15 военнослужащих Вооруженных силы Украины сдались в российский плен. Об этом сообщили 27 апреля в Минобороны РФ
"В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", – говорится в сводке МО РФ.
На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу озвучил потери личного состава ВСУ. По данным МО РФ, с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона военнослужащих.
Ранее российский министр обороны заявил, что из-за больших потерь ВСУ участились случаи дезертирства.
В частности, в апреле трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен.
Сдавшиеся в плен украинские солдаты ранее рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
19 апреля, 12:38
"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдалисьТрое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен. Об этом сообщил 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинобороныМинобороны РФВСУпотери ВСУпленвоеннопленные
 
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