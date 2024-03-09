https://ukraina.ru/20240309/1053793298.html

"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую

"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую - 09.03.2024 Украина.ру

"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую

Пленный украинский военнослужащий Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. Он сообщил, что в плену с ним обращаются хорошо и он хочет вернуться к родным. Видео с пленным опубликовала 9 марта пресс-служба Минобороны РФ в телеграм

2024-03-09T19:11

2024-03-09T19:11

2024-03-09T19:11

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"Возвращался с командировки. Меня остановили на блокпосту, спросили документы для проверки и отвезли в военкомат. Утром я оказался в одесском военкомате. А вечером поехал в Старичи (Яворовский военный полигон, Львовская область) на учения", - рассказал украинский военнослужащий Вадим.Он сообщил, что когда его подразделение зашло на позиции для ротации, там никого не оказалось. Все украинские военнослужащие, которые там стояли, разбежались. "Мы там обнаружили четыре зарытых автомата, бронежилеты, рюкзаки", – рассказал военнослужащий про обстановку на передовой.Пленный уточнил, что пока было тихо, бойцы навели порядок в блиндаже и окапались. В первые сутки еще была связь с командиром, но потом она оборвалась и вокруг началась стрельба.Украинский военный подчеркнул, что всё, что рассказывали про плен – неправда. Он добавил, что российские военные обращались очень хорошо, накормили его тушенкой и вафлями с молоком. "Хочу передать своим близким, что я живой, здоровый, со мной все хорошо. Рано или поздно я вернусь домой", – сказал военнослужащий.Вадим обратился к своим соотечественникам на Украине с призывом не идти воевать и под любыми предлогами избегать попадания на передовую."Мобилизованным и добровольцам хочу сказать, чтобы косили любыми способами и ни шли сюда, здесь людей бросают на мясо", – подытожил пленный.

https://ukraina.ru/20240309/1053774854.html

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