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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - 23.04.2024 Украина.ру

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны

2024-04-23T13:40

2024-04-23T13:40

2024-04-23T13:40

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"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - заявил Шойгу.Министр обороны также отметил, что власти США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.

https://ukraina.ru/20240413/1054495018.html

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новости, украина, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, потери всу