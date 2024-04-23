Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - заявил Шойгу.
Министр обороны также отметил, что власти США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.
Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.