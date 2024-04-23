Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - 23.04.2024 Украина.ру
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Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации - 23.04.2024 Украина.ру
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
2024-04-23T13:40
2024-04-23T13:40
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минобороны рф
всу
потери всу
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"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - заявил Шойгу.Министр обороны также отметил, что власти США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
https://ukraina.ru/20240413/1054495018.html
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новости, украина, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, потери всу
Новости, Украина, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

13:40 23.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВСУ с начала спецоперации на Украине потеряли около полумиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - заявил Шойгу.
Министр обороны также отметил, что власти США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.
Накануне Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
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