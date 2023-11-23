Сергей Шойгу, биография - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051245666.html
Сергей Шойгу, биография
Сергей Шойгу, биография - 23.11.2023 Украина.ру
Сергей Шойгу, биография
Министр обороны России
2023-11-23T09:25
2023-11-23T09:25
биография
сергей шойгу
минобороны рф
владимир путин
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051246201_0:23:900:529_1920x0_80_0_0_c66967c7d19aa1e829ae43d52a79ac1e.jpg
Детство и образование Родился Шойгу 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. Сергей рос увлекающимся и жадным до приключений: перебегал Енисей по льдинам, ходил в горы даже в жуткий мороз, во время выпаса верблюдов пытался на них ездить. А первый подвиг по спасению совершил во втором классе: увидел двух малышей, которые на льдине отплывали от берега, и позвал на помощь взрослых. После пятого класса наравне со взрослыми ходил в археологические экспедиции. В старших классах занимался баскетболом, ходил в походы. Учился средне: по гуманитарным предметам часто получал тройки, а вот точные науки давались ему отлично. Школу смог окончить хорошо, на четыре-пять. Высшее образование получил в Красноярском политехническом институте, который окончил в 1977 году с дипломом инженера-строителя. Позднее защитил диссертацию в РАНХиГС по теме "Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба". Так он получил степень кандидата экономических наук в 1996 году.Карьера После окончания ВУЗа, Шойгу на протяжении 11 лет старался работать про профессии: он числился в строительных организациях Тувы, Красноярского края и Хакасии и впоследствии дослужился до должности управляющего трестом. На этой должности он пробыл до 1988 года.Немного позже он занимает должность в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС, а в начале 90-х становится заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.В 1991 году Шойгу возглавляет Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (с 1992-го — Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).По итогу на его основе в 1994 году было создано МЧС России, которым Шойгу руководил до 2012 года.В конце ХХ века Шойгу входит в первую тройку федерального списка движения “Единство” на выборах в Государственную думу. По партийным спискам блок занимает первое место, а в дальнейшем из нее образуется партия “Единая Россия”. От карьеры депутата Шойгу отказался.Весной 2012 года Сергей становится губернатором Московской области, а осенью этого же года Путин назначает Шойгу министром обороны РФ.При Шойгу российская армия участвовала в военных операциях в Сирии, где силы ВКС помогали сирийским вооруженным силам в борьбе с радикальными исламистами. А в 1992 году он принимал активное участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, в 1993-м защищал власть Ельцина от “красно-коричневых” мятежников в Москве.В ходе заседания Совбеза по вопросу о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Шойгу заявил о сосредоточении в Донбассе 100-тысячной группировки украинских войск и поддержал признание республик.Помимо этого, Шойгу уделяет много внимания армейскому спорту, в том числе и танковому биатлону. По его инициативе были построены парк “Патриот” и Главный храм Вооруженных Сил.Награды- В 1999 году Шойгу получил звезду “Героя России” за “мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях”.- также у Шойгу имеется орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, появившийся на кителе министра в 2014 году- кроме того, он награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” I (с мечами), II и III степеней (2020, 2010, 2005), Почета (2008), “За личное мужество” (1994), медалью “Защитнику свободной России” (1993) и др.Отношения и дети Женат на Ирине Александровне, в девичестве Антипиной. Вместе они более 40 лет. Ирина является руководителем туристической фирмы "Экспо – ЭМ". Работала также в консалтинге, научной сфере. У Ирины и Сергея две дочери. Старшая Юлия 1977 года занимает должность директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России, заведующая кафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ. Состоит в браке за Алексеем Захаровым, заместителем генпрокурора России. Младшая дочь Ксения – инициатор создания и руководитель проекта "Гонка героев", президент Федерации триатлона России. У Сергея Шойгу трое внуков.Интересные факты 1. Сергей Шойгу в 2020 году выпустил сборник рассказов "Про вчера"2. С 2009 года является президентом Русского географического общества3. В качестве увлечений называет живопись, графику, резьбу по дереву (его работы выставлялись в Кызыле, Казани, Москве), плавание, конный спорт, игру на гитаре. Также Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге вместе с президентом Владимиром Путиным4. Шойгу коллекционирует сабли, кинжалы, самурайские мечи5. Несколько раз предлагал перенести столицу России в Сибирь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051246201_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_3620070b6a76ec0e33ea6b54711437cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, сергей шойгу, минобороны рф, владимир путин, мчс
биография, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, Владимир Путин, МЧС

Сергей Шойгу, биография

09:25 23.11.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Министр обороны России
Детство и образование
Родился Шойгу 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. Сергей рос увлекающимся и жадным до приключений: перебегал Енисей по льдинам, ходил в горы даже в жуткий мороз, во время выпаса верблюдов пытался на них ездить.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
А первый подвиг по спасению совершил во втором классе: увидел двух малышей, которые на льдине отплывали от берега, и позвал на помощь взрослых. После пятого класса наравне со взрослыми ходил в археологические экспедиции. В старших классах занимался баскетболом, ходил в походы. Учился средне: по гуманитарным предметам часто получал тройки, а вот точные науки давались ему отлично. Школу смог окончить хорошо, на четыре-пять.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Высшее образование получил в Красноярском политехническом институте, который окончил в 1977 году с дипломом инженера-строителя. Позднее защитил диссертацию в РАНХиГС по теме "Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба". Так он получил степень кандидата экономических наук в 1996 году.
Карьера
После окончания ВУЗа, Шойгу на протяжении 11 лет старался работать про профессии: он числился в строительных организациях Тувы, Красноярского края и Хакасии и впоследствии дослужился до должности управляющего трестом. На этой должности он пробыл до 1988 года.
Немного позже он занимает должность в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС, а в начале 90-х становится заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.
В 1991 году Шойгу возглавляет Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (с 1992-го — Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).
По итогу на его основе в 1994 году было создано МЧС России, которым Шойгу руководил до 2012 года.
В конце ХХ века Шойгу входит в первую тройку федерального списка движения “Единство” на выборах в Государственную думу. По партийным спискам блок занимает первое место, а в дальнейшем из нее образуется партия “Единая Россия”. От карьеры депутата Шойгу отказался.
Весной 2012 года Сергей становится губернатором Московской области, а осенью этого же года Путин назначает Шойгу министром обороны РФ.
При Шойгу российская армия участвовала в военных операциях в Сирии, где силы ВКС помогали сирийским вооруженным силам в борьбе с радикальными исламистами. А в 1992 году он принимал активное участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, в 1993-м защищал власть Ельцина от “красно-коричневых” мятежников в Москве.
В ходе заседания Совбеза по вопросу о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Шойгу заявил о сосредоточении в Донбассе 100-тысячной группировки украинских войск и поддержал признание республик.
Помимо этого, Шойгу уделяет много внимания армейскому спорту, в том числе и танковому биатлону. По его инициативе были построены парк “Патриот” и Главный храм Вооруженных Сил.
Награды
- В 1999 году Шойгу получил звезду “Героя России” за “мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях”.
- также у Шойгу имеется орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, появившийся на кителе министра в 2014 году
- кроме того, он награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” I (с мечами), II и III степеней (2020, 2010, 2005), Почета (2008), “За личное мужество” (1994), медалью “Защитнику свободной России” (1993) и др.
Отношения и дети
Женат на Ирине Александровне, в девичестве Антипиной. Вместе они более 40 лет. Ирина является руководителем туристической фирмы "Экспо – ЭМ". Работала также в консалтинге, научной сфере. У Ирины и Сергея две дочери.
© zelengarden.ru
© zelengarden.ru
Старшая Юлия 1977 года занимает должность директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России, заведующая кафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ. Состоит в браке за Алексеем Захаровым, заместителем генпрокурора России.
Младшая дочь Ксения – инициатор создания и руководитель проекта "Гонка героев", президент Федерации триатлона России. У Сергея Шойгу трое внуков.
Интересные факты
1. Сергей Шойгу в 2020 году выпустил сборник рассказов "Про вчера"
2. С 2009 года является президентом Русского географического общества
3. В качестве увлечений называет живопись, графику, резьбу по дереву (его работы выставлялись в Кызыле, Казани, Москве), плавание, конный спорт, игру на гитаре. Также Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге вместе с президентом Владимиром Путиным
4. Шойгу коллекционирует сабли, кинжалы, самурайские мечи
5. Несколько раз предлагал перенести столицу России в Сибирь
 
биографияСергей ШойгуМинобороны РФВладимир ПутинМЧС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
09:57Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
09:40Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября
09:32ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
09:25Сергей Шойгу, биография
09:20Мария Захарова, биография
09:15В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
09:15Дмитрий Песков, биография
09:00Сергей Лавров, биография
08:50Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай
08:24Зеленский превратился в мем для стран Запада — генерал Кривонос
08:05Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской области
07:56ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
07:55Они искали в ЕС спасения, а нашли – смерть. Отчего погибают беженцы на латвийской границе
07:40Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной
07:23Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ
07:1512 украинцев, 3 белоруса и российский хоккеист. Зачем в Польше обвиняют их в шпионаже в пользу России
07:12В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывы
06:49Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом Россию
06:30Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране
Лента новостейМолния