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Сергей Шойгу, биография

Сергей Шойгу, биография - 23.11.2023 Украина.ру

Сергей Шойгу, биография

Министр обороны России

2023-11-23T09:25

2023-11-23T09:25

2023-11-23T09:25

биография

сергей шойгу

минобороны рф

владимир путин

мчс

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Детство и образование Родился Шойгу 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. Сергей рос увлекающимся и жадным до приключений: перебегал Енисей по льдинам, ходил в горы даже в жуткий мороз, во время выпаса верблюдов пытался на них ездить. А первый подвиг по спасению совершил во втором классе: увидел двух малышей, которые на льдине отплывали от берега, и позвал на помощь взрослых. После пятого класса наравне со взрослыми ходил в археологические экспедиции. В старших классах занимался баскетболом, ходил в походы. Учился средне: по гуманитарным предметам часто получал тройки, а вот точные науки давались ему отлично. Школу смог окончить хорошо, на четыре-пять. Высшее образование получил в Красноярском политехническом институте, который окончил в 1977 году с дипломом инженера-строителя. Позднее защитил диссертацию в РАНХиГС по теме "Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба". Так он получил степень кандидата экономических наук в 1996 году.Карьера После окончания ВУЗа, Шойгу на протяжении 11 лет старался работать про профессии: он числился в строительных организациях Тувы, Красноярского края и Хакасии и впоследствии дослужился до должности управляющего трестом. На этой должности он пробыл до 1988 года.Немного позже он занимает должность в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС, а в начале 90-х становится заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.В 1991 году Шойгу возглавляет Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (с 1992-го — Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).По итогу на его основе в 1994 году было создано МЧС России, которым Шойгу руководил до 2012 года.В конце ХХ века Шойгу входит в первую тройку федерального списка движения “Единство” на выборах в Государственную думу. По партийным спискам блок занимает первое место, а в дальнейшем из нее образуется партия “Единая Россия”. От карьеры депутата Шойгу отказался.Весной 2012 года Сергей становится губернатором Московской области, а осенью этого же года Путин назначает Шойгу министром обороны РФ.При Шойгу российская армия участвовала в военных операциях в Сирии, где силы ВКС помогали сирийским вооруженным силам в борьбе с радикальными исламистами. А в 1992 году он принимал активное участие в урегулировании осетино-ингушского конфликта, в 1993-м защищал власть Ельцина от “красно-коричневых” мятежников в Москве.В ходе заседания Совбеза по вопросу о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Шойгу заявил о сосредоточении в Донбассе 100-тысячной группировки украинских войск и поддержал признание республик.Помимо этого, Шойгу уделяет много внимания армейскому спорту, в том числе и танковому биатлону. По его инициативе были построены парк “Патриот” и Главный храм Вооруженных Сил.Награды- В 1999 году Шойгу получил звезду “Героя России” за “мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях”.- также у Шойгу имеется орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, появившийся на кителе министра в 2014 году- кроме того, он награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” I (с мечами), II и III степеней (2020, 2010, 2005), Почета (2008), “За личное мужество” (1994), медалью “Защитнику свободной России” (1993) и др.Отношения и дети Женат на Ирине Александровне, в девичестве Антипиной. Вместе они более 40 лет. Ирина является руководителем туристической фирмы "Экспо – ЭМ". Работала также в консалтинге, научной сфере. У Ирины и Сергея две дочери. Старшая Юлия 1977 года занимает должность директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России, заведующая кафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ. Состоит в браке за Алексеем Захаровым, заместителем генпрокурора России. Младшая дочь Ксения – инициатор создания и руководитель проекта "Гонка героев", президент Федерации триатлона России. У Сергея Шойгу трое внуков.Интересные факты 1. Сергей Шойгу в 2020 году выпустил сборник рассказов "Про вчера"2. С 2009 года является президентом Русского географического общества3. В качестве увлечений называет живопись, графику, резьбу по дереву (его работы выставлялись в Кызыле, Казани, Москве), плавание, конный спорт, игру на гитаре. Также Сергей Шойгу играет в Ночной хоккейной лиге вместе с президентом Владимиром Путиным4. Шойгу коллекционирует сабли, кинжалы, самурайские мечи5. Несколько раз предлагал перенести столицу России в Сибирь

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биография, сергей шойгу, минобороны рф, владимир путин, мчс