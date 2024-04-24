https://ukraina.ru/20240424/1054680373.html
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине - 24.04.2024 Украина.ру
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
Из одобренных Украине 61 млрд долларов 23 млрд пойдут на пополнение запасов армии США. Видимо, это именно то, что "мимо учета" вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T03:10
2024-04-24T03:10
2024-04-24T03:10
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На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.На Майка Джонсона давило правое крыло партии, в Конгрессе это половина всей фракции, 112 конгрессменов, голосовавших против, рассказал политолог.Вторая половина конгрессменов, если бы он продолжал не пропускать законопроект, могла поставить вопрос о его снятии. При поддержке демократов его бы сняли и поставили бы другого спикера.Ясно, что из этих 61 млрд долларов 23 млрд идут на пополнение складов армии США. Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html
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новости, украина, сша, россия, дмитрий дробницкий, пентагон, всу, военная помощь, склады, война, сво
Новости, Украина, США, Россия, Дмитрий Дробницкий, Пентагон, ВСУ, военная помощь, склады, война, СВО
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
Из одобренных Украине 61 млрд долларов 23 млрд пойдут на пополнение запасов армии США. Видимо, это именно то, что "мимо учета" вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.
На Майка Джонсона давило правое крыло партии, в Конгрессе это половина всей фракции, 112 конгрессменов, голосовавших против, рассказал политолог.
"Ему надо было что-то говорить, на самом деле, после голосования он прятал глаза и по бумажке нес какую-то чушь. Вопрос, что случилось с Майком Джонсоном, задают себе сейчас все", - добавил Дробницкий.
Вторая половина конгрессменов, если бы он продолжал не пропускать законопроект, могла поставить вопрос о его снятии. При поддержке демократов его бы сняли и поставили бы другого спикера.
Ясно, что из этих 61 млрд долларов 23 млрд идут на пополнение складов армии США. Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, резюмировал собеседник издания.