"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054680373.html
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине - 24.04.2024 Украина.ру
"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
Из одобренных Украине 61 млрд долларов 23 млрд пойдут на пополнение запасов армии США. Видимо, это именно то, что "мимо учета" вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T03:10
2024-04-24T03:10
новости
украина
сша
россия
дмитрий дробницкий
пентагон
всу
военная помощь
склады
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/04/1034060415_0:355:1280:1075_1920x0_80_0_0_ada59e7e26a17c93bba5ed7e201827ff.jpg
На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.На Майка Джонсона давило правое крыло партии, в Конгрессе это половина всей фракции, 112 конгрессменов, голосовавших против, рассказал политолог.Вторая половина конгрессменов, если бы он продолжал не пропускать законопроект, могла поставить вопрос о его снятии. При поддержке демократов его бы сняли и поставили бы другого спикера.Ясно, что из этих 61 млрд долларов 23 млрд идут на пополнение складов армии США. Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/04/1034060415_0:235:1280:1195_1920x0_80_0_0_516565ccb883d0495122a754304c326f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дмитрий дробницкий, пентагон, всу, военная помощь, склады, война, сво
Новости, Украина, США, Россия, Дмитрий Дробницкий, Пентагон, ВСУ, военная помощь, склады, война, СВО

"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине

03:10 24.04.2024
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
Читать в
Из одобренных Украине 61 млрд долларов 23 млрд пойдут на пополнение запасов армии США. Видимо, это именно то, что "мимо учета" вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.
На Майка Джонсона давило правое крыло партии, в Конгрессе это половина всей фракции, 112 конгрессменов, голосовавших против, рассказал политолог.
"Ему надо было что-то говорить, на самом деле, после голосования он прятал глаза и по бумажке нес какую-то чушь. Вопрос, что случилось с Майком Джонсоном, задают себе сейчас все", - добавил Дробницкий.
Вторая половина конгрессменов, если бы он продолжал не пропускать законопроект, могла поставить вопрос о его снятии. При поддержке демократов его бы сняли и поставили бы другого спикера.
Ясно, что из этих 61 млрд долларов 23 млрд идут на пополнение складов армии США. Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
22 апреля, 05:30
Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или ПрибалтикеСейчас русофобская вакханалия в Прибалтике — это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России: здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДмитрий ДробницкийПентагонВСУвоенная помощьскладывойнаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
03:40"Там не мешок с золотом": политолог раскрыл, как передача активов РФ загонит Запад в долги перед Украиной
03:30Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины
03:20"Лечить не получается": военный историк о том, что нужно делать с Украиной, которую заманили в секту
03:10"Прятал глаза и нес чушь по бумажке": Дробницкий объяснил, почему Джонсон поддержал помощь Украине
03:00Законопроект в итоге продавили: политолог о том, как помощь Украине идет на пополнение складов Пентагона
00:02Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
23:46"Вполне реальным" назвали запуск производства систем Patriot на Украине
23:19НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах
23:01Сербскому добровольцу, воевавшему в ДНР, на Родине грозит 25 лет тюрьмы
22:38Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками
22:19Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в Сенате
22:02Дрон ВСУ лишил жизни четверых мирных жительниц Запорожской области
21:47Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
21:36Голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине задерживается из-за республиканцев – The Guardian
21:09Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из России
Лента новостейМолния