Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике

Сейчас русофобская вакханалия в Прибалтике — это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России: здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться