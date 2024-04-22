https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html

Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS

Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS - 22.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS

Попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.

2024-04-22T16:50

2024-04-22T16:50

2024-04-22T16:50

интервью

дмитрий дробницкий

украина

сша

крым

дональд трамп

впк

f-16

atacms

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, который ранее выступал против законопроекта о помощи Киеву, объяснил свою новую позицию тем, что на брифингах разведки он получил информацию о неминуемом нападении России на Прибалтику и Польшу после поражения Украины.- Дмитрий Олегович, чем на самом деле руководствовался Джонсон?- Ему надо было что-то говорить, на самом деле, после голосования он прятал глаза и по бумажке нес какую-то чушь. Вопрос, что случилось с Майком Джонсоном, задают себе сейчас все. На Майка Джонсона давило правое крыло партии, в Конгрессе это половина всей фракции, 112 конгрессменов, голосовавших против. Вторая половина конгрессменов, если бы он продолжал не пропускать законопроект, могла поставить вопрос о его снятии. При поддержке демократов его бы сняли и поставили бы другого спикера.Рано или поздно этот законопроект продавили бы. Суть события заключается в том, что полгода запросы Белого дома не выполнялись. Ясно, что из этих 61 млрд 23 идут на пополнение складов армии США. Видимо, это как раз то, что мимо учета вынесли со складов Пентагона по всему миру и отправили на Украину. То есть это уже отработанная матчасть.В субботу закончилось удивительное событие, которое длилось полгода. Правое крыло республиканцев полгода держало в небытие билль о помощи Украине, что говорит о многом. Но законопроект в итоге продавили. Делаются самые разные предположения, каким образом, но пока хорошей версии я не видел. Понятно, что если бы Джонсон продолжал сопротивляться, его бы сняли.Теперь надо следить за тем, какую матчасть они могут предложить на эти деньги. Тут начинается самое интересное, потому что какая матчасть есть у объединенного Запада неясно. Судя по тому, что публиковали в СМИ США, математика здесь не в пользу возможностей американского ВПК. Здесь есть неприятная вещь, потому что? видимо, снаряды и танки если и будут, то в малом количестве, но есть две опции, которые попытаются использовать.Одна из них рискованная, это F-16 и боеприпасы к ним. Европу попытаются пропихнуть ближе к противостоянию с Россией, потому что F-16 взлетать с украинской территории будет крайне сложно. Все иностранные специалисты, которых туда придется нагнать, станут тут же мишенью, поэтому попытаются пропихнуто взлет этих самолётов с аэродромов Польши и Румынии. И это уже серьезно.Вторая опция — это дальнобойные системы, не только ATACMS. Европу начнут утрамбовывать, чтобы она поставила самые разные ракеты, прежде всего Германию ради поставок Taurus. И это будет означать, что на 40 млрд долларов, по крайней мере, до выборов будут поставлять в значительной степени именно дальнобойные системы. А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов, Белгородская область, Крым и так далее. Ничего другого в смысле матчасти они особенно дать не могут. По щелчку пальцев ВПК два дивизиона Patriot не выдаст.- Тем не менее Пентагон устами своего представителя Патрика Райдера уже пообещал осуществить первые поставки на Украину в течение нескольких дней.- Дело сейчас не в оружии линии боевого соприкосновения. Основная часть поставок — это дальнобойные системы. Что-то придет с помпой и из обычного вооружения. Но это американское вооружение стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада в достаточном количестве нет. Пока на складах ничего нет. Им надо на 23 млрд долларов пополнить собственные запасы. Это четкое условие палаты представителей, которая за это дело голосовала. Придется договариваться с ВПК, а он жутко раздражен тем, что происходит вокруг помощи Украине. Ему нужны жирные контракты. Обращу внимание, что на подводные лодки не выделено ничего. А на проект "Колумбия" предполагалось потратить несколько миллиардов. Пока ничего не выделено, а это щелчок по носу ВПК.- Почти синхронно с принятием законопроекта президент Польши Дуда заговорил о размещении ядерного оружия в своей стране. Есть ли здесь связь?- Не очень понятно, зачем это Дуде. Самой Польше никакого военно-стратегического преимущества не дает. Если НАТО собирается воевать ядерную войну с Россией в Европе тогда может быть, да. Но опять же это не вопрос ближайших месяцев. Через еще полгода в США выборы, и непонятно, что будет дальше.- Некоторые эксперты полагают, что летом нас ждет масштабное воздушное сражение за Крым после поставок дальнобойных систем ВСУ. Действительно ли противник сосредоточит усилия на этом направлении?- Успехи в подводно-воздушном сражении за Крым у объединенного Запада есть, потому что приходится прятать флот, авиацию. Попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма. Надеюсь, к этому готовы. Это неизбежно, потому что, кроме дальнобойных систем, Западу поставить нечего. О чем еще писать в Associated Press каждый понедельник, о том, какие удары нанесены по путинской России. Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией ничего из этого радикально предотвратить не удастся. Значит, нужно быть готовыми к перехвату, уничтожению пусковых установок.- Палата представителей приняла еще законопроект и о конфискации замороженных российских активов. Их, правда, не много в США, по сравнению с тем, что заморожено в Европе – 5 млрд против 280 млрд долларов замороженных на Западе российских средств. Но все же, чем грозит принятие этого законопроекта?- На самом деле, это изымание денег из реального сектора экономики Европы. Причем не финансового сектора, который не так раздут, как в Америке. Там же лежит не наш мешок с золотом, тем более не наш мешок со снарядами. Это, наоборот, обязательства европейских и американских банков перед Российской Федерацией.Если это будет конфисковано и передано на Украину, значит, они будут должны Украине. А откуда они возьмут эти деньги? С расчетных счетов? Они пусты, значит, надо изымать из реального сектора. То есть 280 млрд долларов надо изымать сейчас из реального сектора Европы. Если это нужно сделать до выборов президента США, то это катастрофа для европейской экономики.- Есть версия, что Майк Джонсон потерял уверенность в победе на грядущих выборах Трампа, в отношении которого заведено несколько уголовных дел, поэтому Джонсон изменил свою позицию. Имеет она право на существование?- Была проведена серьезная кампания. Давили на всех, давили на Джонсона, на конгрессменов, которые принадлежат к правому крылу, давили на Трампа. В итоге продавили всех. Чтобы принять после полугодичного подвешивания билль о помощи Украине истеблишмент поднял все, что у него было. В результате смогли это сделать. С одной стороны, это демонстрация того, что они что-то могут. С другой, что их возможности не безграничны.Не важно, кто победит на выборах. Майк Джонсон не дурачок. Он прекрасно понимает, что его родная Луизиана не признает победы Байдена или кого-то из демократов на этих выборах.Это не обычные выборы. Победу Трампа не признает вторая половина Америки. Нарастает внутренний гражданский конфликт, расползается государственное управление. Джонсон понимает, что это уже не выборы, а гражданская война, а кто в ней победит, никто не знает.То, что Трампа будут сажать, да, есть группа, которая этим и занимается. Если его отправят в каталажку, значит, они собираются начать гражданскую войну раньше. Ну что ж, вперед, будем наблюдать за развитием событий в США и указывать на недемократическое устройство заокеанской державы.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

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https://ukraina.ru/20240422/1054649071.html

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Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, украина, сша, крым, дональд трамп, впк, f-16, atacms, вооруженные силы украины, пентагон