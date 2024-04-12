"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия
Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду Запад поручил рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса автономного территориального образования (АТО). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, как этого требует Запад, об этом заявила башкан АТО Гагаузия Евгения Гуцул. Данное заявление соответствует положениям региональной конституции (Уложение, основной закон Гагаузии, принятое в 1998 году), рассказал политолог.
Такая норма там присутствует и указывает на обязательность сохранения нейтрального статуса Молдавии. В противном случае автономия предусматривает возможность выхода из республики, добавил эксперт.
"Поэтому руководитель территориального образования напомнила, что в стране вообще-то есть законодательство. Но, так называемый, коллективный Запад, как говорится, с катушек съехал и на такие тонкости не собирается обращать внимания", - подчеркнул Бардин.
Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса автономного территориального образования (АТО), заключил собеседник издания.
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