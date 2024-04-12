https://ukraina.ru/20240412/1054463044.html

"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия

"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия - 12.04.2024 Украина.ру

"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия

Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду Запад поручил рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса автономного территориального образования (АТО). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T03:10

2024-04-12T03:10

2024-04-12T03:10

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гагаузия

молдавия

санду

евгения гуцул

нато

ато

румыния

конституция

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Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, как этого требует Запад, об этом заявила башкан АТО Гагаузия Евгения Гуцул. Данное заявление соответствует положениям региональной конституции (Уложение, основной закон Гагаузии, принятое в 1998 году), рассказал политолог.Такая норма там присутствует и указывает на обязательность сохранения нейтрального статуса Молдавии. В противном случае автономия предусматривает возможность выхода из республики, добавил эксперт.Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса автономного территориального образования (АТО), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html

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новости, гагаузия, молдавия, санду, евгения гуцул, нато, ато, румыния, конституция