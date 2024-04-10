Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране - 10.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране - 10.04.2024 Украина.ру
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране
Вряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
2024-04-10T05:24
2024-04-10T05:24
интервью
молдавия
украина
приднестровье
санду
алексей данилов
нато
ес
вооруженные силы украины
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/13/1053989474_0:54:607:395_1920x0_80_0_0_3e4706716bff08ef77004ad622bc46f1.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Дрон-камикадзе 5 апреля атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, в 6 километрах от приднестровско-украинской границы. В Румынии тем временем разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку.— Максим, по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной. Украинские и молдавские силовики усилили общение, а уволенный из СНБО Алексей Данилов стал в Молдове послом. К чему Украина готовит Приднестровье? В чем вы видите угрозы региону?— Ситуация в регионе очень сложная. Приднестровье зажато между Молдавией и Румынией которая является членом НАТО, и Украиной. При этом последняя располагает новейшими вооружениями из стран НАТО и имеет возможность получать оперативные данные мощнейшей спутниковой разведки США.Поэтому Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной где-нибудь на острове в Тихом океане. Или — с военного корабля.В современных условиях создавать дроны относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новые, я бы даже сказал — новейшие системы ПВО, которые способны подавлять "стаи" БПЛА, имеющие возможность менять частоту. Задача трудная — как говорится в старой поговорке: "Ломать – не строить".Конечно, в таких условиях атаковать гораздо проще, чем защищаться. Дронов у Украины и НАТО достаточно для этого.Поэтому, такими действиями Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Ведь современные БПЛА можно запускать не только по военным, но и по промышленным объектам.А политический режим ПМР будут принуждать к различным переговорам и новым уступкам. Данилов, понятное дело, будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки.— Некоторые украинские чиновники говорят, что могут посодействовать Кишинёву и занять Тирасполь в оборонных целях. Можно ли серьезно воспринимать такие заявления?— Такие разговоры ведутся давно. Больше об этом говорят даже не украинские чиновники, а политологи и военные аналитики. Арестович* делал подобное красноречивое заявление больше года назад.Учитывая то, что в современном мире многие красные линии давно пересечены, варианты развития событий могут быть какими угодно.— Если почитать аналитиков в России, на Западе, в Молдове, на Украине, везде Приднестровье фигурирует в качестве "возможного плацдарма". Некоторые считают, что Украина может прорваться, например, к складам с боеприпасами и так далее. Возможны подобные диверсии?— Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. Думаю, вряд ли украинские солдаты найдут там что-то для себя новое. Кроме того, им сейчас нужно другое вооружение.Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. Что касается коллективного Запада и Евросоюза, исповедующего "общедемократические ценности", то там на такие действия закроют глаза. Понятно, что подобные расклады Киев и Кишинев согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии".— Какие еще есть версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия, исходя из последних событий?— Вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины.Если ситуация будет усугубляться, то первый импульс все-таки пойдет с правобережной Молдавии. Украина уже может подключиться на так называемые призывы о помощи [Санду]. Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенный тест из серии: если хотите остаться у власти, то надо начать.Поэтому, повторюсь, исходя из определенной логики, начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО.— Страны НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм в случае победы России в конфликте в Украине, пишет Asia Times. Как именно может быть использована Молдавия? Одесса, Николаев, Крым — в опасности?— Конечно, Вашингтон и Брюссель, в первую очередь, желают ликвидации пророссийской политической системы в Приднестровье. Хотят провести снос политических институтов с поэтапным информационным переформатированием сознания граждан. И, конечно, какие-то меры по так называемому политическому переустройству хотят применить в отношении АТО Гагаузия.Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США осуществлять определенный контроль за приграничной Одессой.— Французские войска могут появиться на севере от Одессы, пишет швейцарское издание NZZ. По мнению аналитиков, в их задачу может входить защита морского порта, а также быстрое перемещение на территорию Молдовы, если там начнутся боевые действия. Есть ли вариант не допустить размещения иностранного контингента в Одессе?— Стратегическая цель потенциального направления французского "отряда" в Одесскую область — начать. Именно начать. Если произойдут случаи гибели французских солдат, то сразу же последуют призывы к другим членам НАТО о помощи.Макрон заводит своих солдат на Украину, ждет боевых потерь среди личного состава, а потом делает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран.— Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, чего требует Запад, заявила башкана автономии. Кишинев же может пойти на ввод войск при объявлении Гагаузией независимости. Какие варианты есть у АТО? Какова ее роль в этой истории?— Данное заявление башкана Гагаузии Евгении Гуцул соответствует положениям региональной конституции (Уложение, основной закон Гагаузии, принятое в 1998 году). Там такая норма присутствует и указывает на обязательность сохранения нейтрального статуса Молдавии. В противном случае автономия предусматривает возможность выхода из республики.Поэтому руководитель территориального образования напомнила, что в стране вообще-то есть законодательство. Но, так называемый, коллективный Запад, как говорится, с катушек съехал и на такие тонкости не собирается обращать внимания. Вашингтон, конечно, не заинтересован в пророссийском анклаве в Карпатском регионе. Вероятно, что президенту Молдовы Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса территориального образования.Начали с более простого — с экономической области. Стали применять тактику финансового удушения в надежде на то, что из-за ухудшения экономического положения в регионе начнутся протесты против местных руководителей. Но данное действие успехом не увенчалось. Перевести негатив с Кишинёва на Комрат не удалось.Евросоюз и Вашингтон денег на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии не дают. Там намекают, что надо обходиться собственными средствами. В результате, Майе Санду нечего предложить Гагаузии. А ведь осенью президентские выборы в Молдавии, и Санду хочет избраться во второй раз. Очень сложная задача стоит перед ней.— Чем важна встреча Гуцул с лидерами России?— Ощущая экономическое давление со стороны Кишинева, Евгения Гуцул пытается найти выход. Поэтому логично, что руководитель Гагаузии пытается реализовать совместные экономические проекты с Россией.Откровенно говоря, у России есть ресурс, который мог бы оказать благоприятное воздействие на экономику Гагаузии. Это рынок сельскохозяйственной продукции, льготные поставки минеральных удобрений и энергоресурсов. Точек взаимовыгодного взаимодействия достаточно — было бы желание.— Майя Санду и Евгения Гуцул — у кого сильнее авторитет среди молдавского народа?— Майя Санду пытается выдвигать заезженные политические аргументы: европейская интеграция, европейские ценности, европейский уровень жизнь. Но сказки, повторенные трижды, а потом и четырежды воспринимаются уже не так эмоционально.Недавний визит Майи Санду в Гагаузию это подтвердил. Встретили там президента страны не очень хорошо. Вспомните, протестные митинги вдоль трассы.В результате молдавскому лидеру пришлось ехать объездными путями и давать итоговое интервью на кукурузном поле. Анонсировали еще одну поездка в регион, которая вроде бы уже отменилась.Очень сложно для Майи Санду противостояние с Евгений Гуцул, которая набирает популярность уже за пределами Гагаузии. Не совсем понятно, что в этих обстоятельствах делать Майе Санду. Поэтому не выглядят неожиданными сегодняшние заявления Евгении Гуцул о том, что ее могут задержать по прибытию в аэропорт Кишинева.*Признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации
https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html
https://ukraina.ru/20240409/1054406552.html
https://ukraina.ru/20240408/1054374953.html
https://ukraina.ru/20240321/1054018783.html
молдавия
украина
приднестровье
гагаузия
румыния
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/13/1053989474_6:0:603:448_1920x0_80_0_0_ec76506eb3dac05b77351518ee0b6d0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, украина, приднестровье, санду, алексей данилов, нато, ес, вооруженные силы украины, гагаузия, румыния, россия, эскалация, всу
Интервью, Молдавия, Украина, Приднестровье, Санду, Алексей Данилов, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, Гагаузия, Румыния, Россия, эскалация, ВСУ

Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране

05:24 10.04.2024
 
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин
Максим Бардин
© Личный архив Максима Бардина
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Дрон-камикадзе 5 апреля атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, в 6 километрах от приднестровско-украинской границы. В Румынии тем временем разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку.
— Максим, по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной. Украинские и молдавские силовики усилили общение, а уволенный из СНБО Алексей Данилов стал в Молдове послом. К чему Украина готовит Приднестровье? В чем вы видите угрозы региону?
— Ситуация в регионе очень сложная. Приднестровье зажато между Молдавией и Румынией которая является членом НАТО, и Украиной. При этом последняя располагает новейшими вооружениями из стран НАТО и имеет возможность получать оперативные данные мощнейшей спутниковой разведки США.
Поэтому Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной где-нибудь на острове в Тихом океане. Или — с военного корабля.
В современных условиях создавать дроны относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новые, я бы даже сказал — новейшие системы ПВО, которые способны подавлять "стаи" БПЛА, имеющие возможность менять частоту. Задача трудная — как говорится в старой поговорке: "Ломать – не строить".
Конечно, в таких условиях атаковать гораздо проще, чем защищаться. Дронов у Украины и НАТО достаточно для этого.
Поэтому, такими действиями Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Ведь современные БПЛА можно запускать не только по военным, но и по промышленным объектам.
А политический режим ПМР будут принуждать к различным переговорам и новым уступкам. Данилов, понятное дело, будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки.
Максим Бардин
19 марта, 18:29
Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за ОдессуПриднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.
— Некоторые украинские чиновники говорят, что могут посодействовать Кишинёву и занять Тирасполь в оборонных целях. Можно ли серьезно воспринимать такие заявления?
— Такие разговоры ведутся давно. Больше об этом говорят даже не украинские чиновники, а политологи и военные аналитики. Арестович* делал подобное красноречивое заявление больше года назад.
Учитывая то, что в современном мире многие красные линии давно пересечены, варианты развития событий могут быть какими угодно.
— Если почитать аналитиков в России, на Западе, в Молдове, на Украине, везде Приднестровье фигурирует в качестве "возможного плацдарма". Некоторые считают, что Украина может прорваться, например, к складам с боеприпасами и так далее. Возможны подобные диверсии?
— Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. Думаю, вряд ли украинские солдаты найдут там что-то для себя новое. Кроме того, им сейчас нужно другое вооружение.
Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. Что касается коллективного Запада и Евросоюза, исповедующего "общедемократические ценности", то там на такие действия закроют глаза. Понятно, что подобные расклады Киев и Кишинев согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии".
— Какие еще есть версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия, исходя из последних событий?
— Вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины.
Если ситуация будет усугубляться, то первый импульс все-таки пойдет с правобережной Молдавии. Украина уже может подключиться на так называемые призывы о помощи [Санду]. Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенный тест из серии: если хотите остаться у власти, то надо начать.
Поэтому, повторюсь, исходя из определенной логики, начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО.
Исторические земли Румынии (Молдавия, Валахия, Добруджа и др.) в XVIII веке. Открытый источник
Вчера, 18:59
Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?Молдавия может ввести войска на территорию Гагаузской автономии в случае объявления ею независимости. Об этом заявила руководитель автономии Евгения Гуцул 8 апреля
— Страны НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм в случае победы России в конфликте в Украине, пишет Asia Times. Как именно может быть использована Молдавия? Одесса, Николаев, Крым — в опасности?
— Конечно, Вашингтон и Брюссель, в первую очередь, желают ликвидации пророссийской политической системы в Приднестровье. Хотят провести снос политических институтов с поэтапным информационным переформатированием сознания граждан. И, конечно, какие-то меры по так называемому политическому переустройству хотят применить в отношении АТО Гагаузия.
Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США осуществлять определенный контроль за приграничной Одессой.
— Французские войска могут появиться на севере от Одессы, пишет швейцарское издание NZZ. По мнению аналитиков, в их задачу может входить защита морского порта, а также быстрое перемещение на территорию Молдовы, если там начнутся боевые действия. Есть ли вариант не допустить размещения иностранного контингента в Одессе?
— Стратегическая цель потенциального направления французского "отряда" в Одесскую область — начать. Именно начать. Если произойдут случаи гибели французских солдат, то сразу же последуют призывы к другим членам НАТО о помощи.
Макрон заводит своих солдат на Украину, ждет боевых потерь среди личного состава, а потом делает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран.
— Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, чего требует Запад, заявила башкана автономии. Кишинев же может пойти на ввод войск при объявлении Гагаузией независимости. Какие варианты есть у АТО? Какова ее роль в этой истории?
— Данное заявление башкана Гагаузии Евгении Гуцул соответствует положениям региональной конституции (Уложение, основной закон Гагаузии, принятое в 1998 году). Там такая норма присутствует и указывает на обязательность сохранения нейтрального статуса Молдавии. В противном случае автономия предусматривает возможность выхода из республики.
Поэтому руководитель территориального образования напомнила, что в стране вообще-то есть законодательство. Но, так называемый, коллективный Запад, как говорится, с катушек съехал и на такие тонкости не собирается обращать внимания. Вашингтон, конечно, не заинтересован в пророссийском анклаве в Карпатском регионе.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 16:00История
Почему гагаузы не хотят в Румынию: исторический аспект Большой резонанс на прошлой неделе вызвали слова башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул о том, что в случае присоединения Молдовы к Румынии, автономия провозгласит независимость от Кишинёва
Вероятно, что президенту Молдовы Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса территориального образования.
Начали с более простого — с экономической области. Стали применять тактику финансового удушения в надежде на то, что из-за ухудшения экономического положения в регионе начнутся протесты против местных руководителей. Но данное действие успехом не увенчалось. Перевести негатив с Кишинёва на Комрат не удалось.
Евросоюз и Вашингтон денег на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии не дают. Там намекают, что надо обходиться собственными средствами. В результате, Майе Санду нечего предложить Гагаузии. А ведь осенью президентские выборы в Молдавии, и Санду хочет избраться во второй раз. Очень сложная задача стоит перед ней.
— Чем важна встреча Гуцул с лидерами России?
— Ощущая экономическое давление со стороны Кишинева, Евгения Гуцул пытается найти выход. Поэтому логично, что руководитель Гагаузии пытается реализовать совместные экономические проекты с Россией.
Откровенно говоря, у России есть ресурс, который мог бы оказать благоприятное воздействие на экономику Гагаузии. Это рынок сельскохозяйственной продукции, льготные поставки минеральных удобрений и энергоресурсов. Точек взаимовыгодного взаимодействия достаточно — было бы желание.
— Майя Санду и Евгения Гуцул — у кого сильнее авторитет среди молдавского народа?
— Майя Санду пытается выдвигать заезженные политические аргументы: европейская интеграция, европейские ценности, европейский уровень жизнь. Но сказки, повторенные трижды, а потом и четырежды воспринимаются уже не так эмоционально.
Недавний визит Майи Санду в Гагаузию это подтвердил. Встретили там президента страны не очень хорошо. Вспомните, протестные митинги вдоль трассы.
В результате молдавскому лидеру пришлось ехать объездными путями и давать итоговое интервью на кукурузном поле. Анонсировали еще одну поездка в регион, которая вроде бы уже отменилась.
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
21 марта, 14:03
Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению ГуцулПосле того как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения
Очень сложно для Майи Санду противостояние с Евгений Гуцул, которая набирает популярность уже за пределами Гагаузии. Не совсем понятно, что в этих обстоятельствах делать Майе Санду. Поэтому не выглядят неожиданными сегодняшние заявления Евгении Гуцул о том, что ее могут задержать по прибытию в аэропорт Кишинева.
*Признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации
 
ИнтервьюМолдавияУкраинаПриднестровьеСандуАлексей ДаниловНАТОЕСВооруженные силы УкраиныГагаузияРумынияРоссияэскалацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:04Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск
06:01Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия
05:24Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране
05:20"Часов Яр будет взят!" Военный историк рассказал, как ВС РФ громят позиции ВСУ и бьются за высоты
05:10"Там все трещит по швам": полковник Алехин рассказал, почему Харьков запросил у Киева новые "Патриоты"
05:00Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
04:50Полковник Алехин о том, почему Киев срочно эвакуирует Изюм и Балаклею, вцепившись в плацдарм на Осколе
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
00:01Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Лента новостейМолния