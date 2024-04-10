https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html

Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране

Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране - 10.04.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране

Вряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.

2024-04-10T05:24

2024-04-10T05:24

2024-04-10T05:24

интервью

молдавия

украина

приднестровье

санду

алексей данилов

нато

ес

вооруженные силы украины

гагаузия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Дрон-камикадзе 5 апреля атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, в 6 километрах от приднестровско-украинской границы. В Румынии тем временем разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку.— Максим, по воинской части в Приднестровье уже второй раз ударили с помощью БПЛА. В первый раз сожгли вертолет, во второй поразили радиолокационную станцию в 6 километрах от границы с Украиной. Украинские и молдавские силовики усилили общение, а уволенный из СНБО Алексей Данилов стал в Молдове послом. К чему Украина готовит Приднестровье? В чем вы видите угрозы региону?— Ситуация в регионе очень сложная. Приднестровье зажато между Молдавией и Румынией которая является членом НАТО, и Украиной. При этом последняя располагает новейшими вооружениями из стран НАТО и имеет возможность получать оперативные данные мощнейшей спутниковой разведки США.Поэтому Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном даже не из Украины или Молдавии, а из Пентагона. То есть подобные атаки вполне могут координироваться как с территории США, так с военной базы, расположенной где-нибудь на острове в Тихом океане. Или — с военного корабля.В современных условиях создавать дроны относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новые, я бы даже сказал — новейшие системы ПВО, которые способны подавлять "стаи" БПЛА, имеющие возможность менять частоту. Задача трудная — как говорится в старой поговорке: "Ломать – не строить".Конечно, в таких условиях атаковать гораздо проще, чем защищаться. Дронов у Украины и НАТО достаточно для этого.Поэтому, такими действиями Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Ведь современные БПЛА можно запускать не только по военным, но и по промышленным объектам.А политический режим ПМР будут принуждать к различным переговорам и новым уступкам. Данилов, понятное дело, будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки.— Некоторые украинские чиновники говорят, что могут посодействовать Кишинёву и занять Тирасполь в оборонных целях. Можно ли серьезно воспринимать такие заявления?— Такие разговоры ведутся давно. Больше об этом говорят даже не украинские чиновники, а политологи и военные аналитики. Арестович* делал подобное красноречивое заявление больше года назад.Учитывая то, что в современном мире многие красные линии давно пересечены, варианты развития событий могут быть какими угодно.— Если почитать аналитиков в России, на Западе, в Молдове, на Украине, везде Приднестровье фигурирует в качестве "возможного плацдарма". Некоторые считают, что Украина может прорваться, например, к складам с боеприпасами и так далее. Возможны подобные диверсии?— Теоретически военные Украины могут прорваться к складам с боеприпасами. Но у ВСУ на сегодняшний день боеприпасов хватает — со всей Европы идут вливания. Думаю, вряд ли украинские солдаты найдут там что-то для себя новое. Кроме того, им сейчас нужно другое вооружение.Украинские силы могут терроризировать Приднестровье налетами БПЛА. Что касается коллективного Запада и Евросоюза, исповедующего "общедемократические ценности", то там на такие действия закроют глаза. Понятно, что подобные расклады Киев и Кишинев согласуют с Вашингтоном, который, в свою очередь, потом объяснит подопечным Брюсселя "политику партии".— Какие еще есть версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия, исходя из последних событий?— Вряд ли эскалация начнется за счет прорыва с территории Украины.Если ситуация будет усугубляться, то первый импульс все-таки пойдет с правобережной Молдавии. Украина уже может подключиться на так называемые призывы о помощи [Санду]. Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенный тест из серии: если хотите остаться у власти, то надо начать.Поэтому, повторюсь, исходя из определенной логики, начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО.— Страны НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм в случае победы России в конфликте в Украине, пишет Asia Times. Как именно может быть использована Молдавия? Одесса, Николаев, Крым — в опасности?— Конечно, Вашингтон и Брюссель, в первую очередь, желают ликвидации пророссийской политической системы в Приднестровье. Хотят провести снос политических институтов с поэтапным информационным переформатированием сознания граждан. И, конечно, какие-то меры по так называемому политическому переустройству хотят применить в отношении АТО Гагаузия.Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США осуществлять определенный контроль за приграничной Одессой.— Французские войска могут появиться на севере от Одессы, пишет швейцарское издание NZZ. По мнению аналитиков, в их задачу может входить защита морского порта, а также быстрое перемещение на территорию Молдовы, если там начнутся боевые действия. Есть ли вариант не допустить размещения иностранного контингента в Одессе?— Стратегическая цель потенциального направления французского "отряда" в Одесскую область — начать. Именно начать. Если произойдут случаи гибели французских солдат, то сразу же последуют призывы к другим членам НАТО о помощи.Макрон заводит своих солдат на Украину, ждет боевых потерь среди личного состава, а потом делает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран.— Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией, чего требует Запад, заявила башкана автономии. Кишинев же может пойти на ввод войск при объявлении Гагаузией независимости. Какие варианты есть у АТО? Какова ее роль в этой истории?— Данное заявление башкана Гагаузии Евгении Гуцул соответствует положениям региональной конституции (Уложение, основной закон Гагаузии, принятое в 1998 году). Там такая норма присутствует и указывает на обязательность сохранения нейтрального статуса Молдавии. В противном случае автономия предусматривает возможность выхода из республики.Поэтому руководитель территориального образования напомнила, что в стране вообще-то есть законодательство. Но, так называемый, коллективный Запад, как говорится, с катушек съехал и на такие тонкости не собирается обращать внимания. Вашингтон, конечно, не заинтересован в пророссийском анклаве в Карпатском регионе. Вероятно, что президенту Молдовы Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса территориального образования.Начали с более простого — с экономической области. Стали применять тактику финансового удушения в надежде на то, что из-за ухудшения экономического положения в регионе начнутся протесты против местных руководителей. Но данное действие успехом не увенчалось. Перевести негатив с Кишинёва на Комрат не удалось.Евросоюз и Вашингтон денег на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии не дают. Там намекают, что надо обходиться собственными средствами. В результате, Майе Санду нечего предложить Гагаузии. А ведь осенью президентские выборы в Молдавии, и Санду хочет избраться во второй раз. Очень сложная задача стоит перед ней.— Чем важна встреча Гуцул с лидерами России?— Ощущая экономическое давление со стороны Кишинева, Евгения Гуцул пытается найти выход. Поэтому логично, что руководитель Гагаузии пытается реализовать совместные экономические проекты с Россией.Откровенно говоря, у России есть ресурс, который мог бы оказать благоприятное воздействие на экономику Гагаузии. Это рынок сельскохозяйственной продукции, льготные поставки минеральных удобрений и энергоресурсов. Точек взаимовыгодного взаимодействия достаточно — было бы желание.— Майя Санду и Евгения Гуцул — у кого сильнее авторитет среди молдавского народа?— Майя Санду пытается выдвигать заезженные политические аргументы: европейская интеграция, европейские ценности, европейский уровень жизнь. Но сказки, повторенные трижды, а потом и четырежды воспринимаются уже не так эмоционально.Недавний визит Майи Санду в Гагаузию это подтвердил. Встретили там президента страны не очень хорошо. Вспомните, протестные митинги вдоль трассы.В результате молдавскому лидеру пришлось ехать объездными путями и давать итоговое интервью на кукурузном поле. Анонсировали еще одну поездка в регион, которая вроде бы уже отменилась.Очень сложно для Майи Санду противостояние с Евгений Гуцул, которая набирает популярность уже за пределами Гагаузии. Не совсем понятно, что в этих обстоятельствах делать Майе Санду. Поэтому не выглядят неожиданными сегодняшние заявления Евгении Гуцул о том, что ее могут задержать по прибытию в аэропорт Кишинева.*Признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, молдавия, украина, приднестровье, санду, алексей данилов, нато, ес, вооруженные силы украины, гагаузия, румыния, россия, эскалация, всу