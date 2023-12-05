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Майя Санду, биография

Майя Санду, биография - 05.12.2023 Украина.ру

Майя Санду, биография

Президент Республики Молдова

2023-12-05T16:01

2023-12-05T16:01

2023-12-05T16:01

биография

санду

молдавия

президент

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Детство и образованиеМайя родилась 24 мая 1972 в селе Рисипень Молдавской ССР и получила свое имя в честь месяца, в который появилась на свет. Отец – Григорий Санду – был ветеринаром, а мать – Эмилия Санду – работала учительницей. Оба родителя из многодетных семей: у Григория семеро братьев и сестер, а у Эмилии – пятеро.Майя училась в сельской школе, а поступать решила в Молдавскую экономическую академию. Там она окончила факультет менеджмента в 1994 году. Степень магистра получила по специальности "Международные отношения" в Академии государственного управления при президенте Молдавии в 1998 году.Гораздо позднее, уже в 2010 году Майя окончила Школу государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (Гарвардская школа Кеннеди — один из факультетов Гарвардского университета). Чтобы попасть туда, Санду пришлось взять два кредита, добавить личные сбережения и стипендии.КарьераПосле получения первого образования в течение двух лет с 1994 по 1996 год Майя занимала должность главного специалиста отдела сотрудничества с Евросоюзом и странами Черноморского бассейна департамента внешнеэкономических отношений министерства экономики Молдавии. Далее стала консультантом, а после до 1998 года работала заместителем руководителя главного управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями министерства экономики.Затем Санду попала в представительство Всемирного банка в Кишиневе. Там ей предложили должность экономиста в проектах по поддержке реформ в главных секторах экономики Молдавии. На ней она проработала до 2005 года. Следующий год Майя – директор Главного управления макроэкономической политики и программ развития министерства экономики Молдавии.В 2007 году Санду стала координировать программу ООН по развитию в Молдавии, консультировала UNICEF по вопросам снижения детской бедности, проводила исследования для Всемирного банка по политэкономике реформ в Молдавии. В том же году получила должность консультанта объединения административной поддержки Управления координирования политики внешней помощи правительства Молдавии, на которой пробыла два года.После окончания гарвардского университета и до 2012 года Майя работала в США советником одного из исполнительных директоров Всемирного банка. Затем вернулась на родину и сразу же стала министром просвещения Молдавии по квоте Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), к которой официально не принадлежала. На этом посту Санду пробыла до 2015 года.ПрезидентствоВ конце 2015 года Санду создает проевропейское политическое движение "Сделай шаг с Майей Санду", которое позже было переформатировано в партию "Действие и солидарность", где Майя была председателем до декабря 2020 года.В 2016 году Майя выдвигает свою кандидатуру на пост президента, проходит во второй тур выборов, но проигрывает Игорю Додону.Недолго и не без неприятностей Санду удалось пробыть на посту премьер-министра Молдовы. В 2019 году после выборов Майя прошла в парламент и после долгих переговоров была назначена главой правительства. Но предыдущий Кабинет министров Павла Филипа отказался подавать в отставку и даже попытался распустить новый парламент. Только готовящиеся массовые протесты и давление некоторых европейских государств, в том числе Германии, Великобритании, Франции, помогли Санду сместить Павла Филипа и занять пост премьер-министра.Правда, уже в ноябре 2019 года парламент Молдовы выразил недоверие правительству Майи, после чего ей пришлось покинуть Кабмин. Тогда Санду снова включается в президентскую гонку, выдвигая кандидатуру от своей партии "Действие и солидарность". Во втором туре она обходит по количеству набранных голосов действующего президента Игоря Додона и становится новой главой государства.На посту президента Санду всячески выступает за евроинтеграцию и поддерживает Украину, регулярно встречаясь с Владимиром Зеленским и лично посещая Киев. В отношении Приднестровья придерживается позиции, что "урегулирование конфликта должно включать полный вывод российских войск с территории страны". Выступает за политико-дипломатическое решение в формате "5+2" (Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия и Украина, США и ЕС).Отношения и детиУ Майи нет ни мужа, ни детей. В своих интервью она объясняет это тем, что ей просто не везет с мужчинами, да и ради политической карьеры приходится чем-то жертвовать. Насчет детей ответила молдавскому блогеру Дорину Галбену, что хотела бы, но родить не получается, а усыновление – слишком сложная процедура.В сети тем временем ходят слухи о нетрадиционной ориентации Санду, поскольку она активно поддерживает сексуальные меньшинства, посещает соответствующие мероприятия. В интернете даже гуляла фотография, на которой женщина, похожая на Майю, целуется в Мюнхене с девушкой.Интересные факты:1. Майя владеет русским, молдавским, румынским и английским языками.2. Санду любит кинотворчество Эльдара Рязанова и с удовольствием читает Николая Гоголя и Федора Достоевского.3. Майя призналась, что никогда не ела в правительственной столовой, потому что домашней едой ее снабжают многочисленные тетушки.

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биография, санду, молдавия, президент