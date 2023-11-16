https://ukraina.ru/20231116/1051068706.html
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС - 16.11.2023 Украина.ру
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС
Из сектора Газа через пункт пропуска "Рафах" 15 ноября вышли ещё 107 граждан России и членов их семей, в настоящее время они автобусами следуют в Каир для последующей эвакуации в Москву. Об этом пресс-служба МЧС РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-16T09:11
2023-11-16T09:11
2023-11-16T09:14
новости
сектор газа
египет
россия
мчс рф
палестино-израильский конфликт
эвакуация
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"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей… Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении.По информации ведомства, провести на египетскую сторону дополнительную группу людей оперативной группе МЧС России позволило то, что КПП "Рафах" накануне продолжал работать сверх установленного срока.Ранее, вечером 15 ноября, пресс-служба МЧС сообщала, что через КПП из Газы в Египет в течение дня вышли 88 российских граждан, всего из анклава удалось эвакуировать 297 человек, из них в Москву уже было вывезено 168 человек.
https://ukraina.ru/20231115/1051043382.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сектор газа, египет, россия, мчс рф, палестино-израильский конфликт, эвакуация
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, МЧС РФ, Палестино-израильский конфликт, эвакуация
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС
09:11 16.11.2023 (обновлено: 09:14 16.11.2023)
Из сектора Газа через пункт пропуска "Рафах" 15 ноября вышли ещё 107 граждан России и членов их семей, в настоящее время они автобусами следуют в Каир для последующей эвакуации в Москву. Об этом пресс-служба МЧС РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале