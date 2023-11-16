https://ukraina.ru/20231116/1051068706.html

Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС

Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС - 16.11.2023 Украина.ру

Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС

Из сектора Газа через пункт пропуска "Рафах" 15 ноября вышли ещё 107 граждан России и членов их семей, в настоящее время они автобусами следуют в Каир для последующей эвакуации в Москву. Об этом пресс-служба МЧС РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-16T09:11

2023-11-16T09:11

2023-11-16T09:14

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эвакуация

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"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей… Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении.По информации ведомства, провести на египетскую сторону дополнительную группу людей оперативной группе МЧС России позволило то, что КПП "Рафах" накануне продолжал работать сверх установленного срока.Ранее, вечером 15 ноября, пресс-служба МЧС сообщала, что через КПП из Газы в Египет в течение дня вышли 88 российских граждан, всего из анклава удалось эвакуировать 297 человек, из них в Москву уже было вывезено 168 человек.

https://ukraina.ru/20231115/1051043382.html

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новости, сектор газа, египет, россия, мчс рф, палестино-израильский конфликт, эвакуация