Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС - 16.11.2023 Украина.ру
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Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС - 16.11.2023 Украина.ру
Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС
Из сектора Газа через пункт пропуска "Рафах" 15 ноября вышли ещё 107 граждан России и членов их семей, в настоящее время они автобусами следуют в Каир для последующей эвакуации в Москву. Об этом пресс-служба МЧС РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-16T09:11
2023-11-16T09:14
новости
сектор газа
египет
россия
мчс рф
палестино-израильский конфликт
эвакуация
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"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей… Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении.По информации ведомства, провести на египетскую сторону дополнительную группу людей оперативной группе МЧС России позволило то, что КПП "Рафах" накануне продолжал работать сверх установленного срока.Ранее, вечером 15 ноября, пресс-служба МЧС сообщала, что через КПП из Газы в Египет в течение дня вышли 88 российских граждан, всего из анклава удалось эвакуировать 297 человек, из них в Москву уже было вывезено 168 человек.
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новости, сектор газа, египет, россия, мчс рф, палестино-израильский конфликт, эвакуация
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, МЧС РФ, Палестино-израильский конфликт, эвакуация

Ещё 107 граждан России и членов их семей вышли из Газы через КПП "Рафах" – МЧС

09:11 16.11.2023 (обновлено: 09:14 16.11.2023)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Из сектора Газа через пункт пропуска "Рафах" 15 ноября вышли ещё 107 граждан России и членов их семей, в настоящее время они автобусами следуют в Каир для последующей эвакуации в Москву. Об этом пресс-служба МЧС РФ 16 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей… Сейчас граждане в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, провести на египетскую сторону дополнительную группу людей оперативной группе МЧС России позволило то, что КПП "Рафах" накануне продолжал работать сверх установленного срока.
Ранее, вечером 15 ноября, пресс-служба МЧС сообщала, что через КПП из Газы в Египет в течение дня вышли 88 российских граждан, всего из анклава удалось эвакуировать 297 человек, из них в Москву уже было вывезено 168 человек.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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