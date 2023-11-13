Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины - 13.11.2023 Украина.ру
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Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины
США не прекратят военную поддержку Киеву, однако сократят ее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T07:30
2023-11-13T07:30
новости
александр каргин
украина
сша
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Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины, рассказал он."Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе", - заявил Каргин.По его словам, такую вероятность можно оценить в 80-90 процентов.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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96
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452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, александр каргин, украина, сша
Новости, Александр Каргин, Украина, США

Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины

07:30 13.11.2023
 
© karginizmАлександр Каргин
Александр Каргин
© karginizm
Читать в
США не прекратят военную поддержку Киеву, однако сократят ее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины, рассказал он.
"Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе", - заявил Каргин.
По его словам, такую вероятность можно оценить в 80-90 процентов.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиАлександр КаргинУкраинаСША
 
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