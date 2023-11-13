https://ukraina.ru/20231113/1050961535.html

Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины

Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины - 13.11.2023 Украина.ру

Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины

США не прекратят военную поддержку Киеву, однако сократят ее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T07:30

2023-11-13T07:30

2023-11-13T07:30

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александр каргин

украина

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Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины, рассказал он."Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе", - заявил Каргин.По его словам, такую вероятность можно оценить в 80-90 процентов.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, украина, сша