https://ukraina.ru/20231113/1050961535.html
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины
США не прекратят военную поддержку Киеву, однако сократят ее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T07:30
2023-11-13T07:30
2023-11-13T07:30
новости
александр каргин
украина
сша
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Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины, рассказал он."Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе", - заявил Каргин.По его словам, такую вероятность можно оценить в 80-90 процентов.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047814833_211:206:1004:801_1920x0_80_0_0_af02e978eff08b6535bc0c5d72313e7d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр каргин, украина, сша
Новости, Александр Каргин, Украина, США
Американист рассказал, прекратят ли США военную поддержку Украины
США не прекратят военную поддержку Киеву, однако сократят ее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины, рассказал он.
"Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе", - заявил Каргин.
По его словам, такую вероятность можно оценить в 80-90 процентов.
Полный текст интервью читайте здесь
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