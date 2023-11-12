https://ukraina.ru/20231112/1050951675.html

Александр Каргин о том, как скандалы Киева влияют на выборы в США и стоит ли России ликвидировать Украину

Александр Каргин о том, как скандалы Киева влияют на выборы в США и стоит ли России ликвидировать Украину - 12.11.2023 Украина.ру

Александр Каргин о том, как скандалы Киева влияют на выборы в США и стоит ли России ликвидировать Украину

Чем опасен для страны отказ Владимира Зеленского от выборов?

2023-11-12T09:11

2023-11-12T09:11

2023-11-12T09:11

интервью

украина

россия

сша

запад

выборы

владимир зеленский

валерий залужный

джо байден

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_110:32:804:422_1920x0_80_0_0_251b85a80f78d142bb514783b1fef216.jpg

Стоит ли России ставить все на кон ради контроля над всей Украиной? Как это может повлиять на избирательную кампанию в США? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Александр Каргин.Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, поблекнув на фоне палестино-израильской войны, написал 11 ноября в социальной сети Twitter (X) экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.— Александр, на Украине есть серьезные внутренние противоречия, на которых пытаются играть разные силы. Какие из них представляют наибольшую угрозу для раскола внутри Украины?— Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров.Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс.С другой стороны, есть Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца. Зеленскому тяжело отойти от такой позиции, поскольку он много раз озвучивал приверженность боевым действиям до некой мифической украинской победы — которой, понятно, не будет.Если сейчас глава Киева начнёт любой переговорный процесс, для него это будет полный политический крах. Он заложник своей риторики.Также стоит отметить Арестовича*, который за последние полгода, что называется, переобулся в прыжке и превратился из ястреба в эдакого голубя мира. Он пытается играть роль рационального внешнего игрока, но в реальности, что у него в голове, сказать сложно. Он явно рассчитывает на голоса русскоязычных избирателей в Украине и тех, кто устал от этого затяжного конфликта и разочарован в Зеленском.— Будет ли все-таки уволен Залужный после скандальных заявлений, в том числе западным СМИ и чем закончится скандал в Киеве?— Да, он вполне может быть уволен. Мы уже не раз наблюдали абсолютно непоследовательные и вредные с точки зрения внутреннего нарратива действия Зеленского. Если он будет чувствовать, что Залужный реально угрожают его власти, может вполне сместить главкома вооруженных сил Украины (ВСУ).— И что будет с Залужным? Какая судьба ждет его?— Хороший вопрос. Я не исключаю варианта вплоть до военного переворота. Потому что Залужного, судя по всему, любят в украинских войсках. Он представляет собой некий авторитет для украинской армии.А Зеленский — это мальчик-говорун, которого все всегда так и воспринимали. В условиях военного положения на Украине Зеленский может переносить выборы сколько угодно. Но в отсутствии опции заявиться кандидатом на пост президента Залужный вполне может использовать свою популярность в войсках и решить все силовым путём.— Отказ Зеленского проводить президентские выборы в стране может стоить ему поддержки Запада. К чему он делает такие заявления? — А у него нет других вариантов. В реальности наступление провалилось, а его рейтинги стремительно падают. Если он сейчас пойдёт на выборы, он их скорее всего проиграет. Поэтому, да, он их отменяет.Таким образом он выбирает потерять частичную поддержку Запада, но остаться у власти — нежели потерять всё.— Конституция Украины запрещает избирать нового президента в условиях военного положения. А как же демократия?— Об этом говорят многие кандидаты в президенты США: что перенос выборов на Украине — отсутствие демократии и скатывание в толитаризм.— Какие еще политические силы рассматривают участие в предвыборной кампании на Украине (если выборы состоятся)?— Теоретически там много клоунов, в том числе и Тимошенко, и Порошенко, и даже Кличко. Сейчас в экспертном сообществе обсуждают, что Гордон** хотел выдвинуться. Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат.— Украина и США обвиняют друг друга в провале наступления украинских войск, написал 7 ноября обозреватель газеты Washington Post Макс Бут. Что из этого вытекает?— Это попытки перевести стрелки с одних на других. Никто не хочет брать ответственность за провал наступления ВСУ. Как говорят, у победы много родителей, а поражение — всегда сирота. В реальности причина провала "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск.— Готовы ли США отказаться от участия в конфликте?— Есть кандидаты в президенты США, которые призывают отказаться либо полностью, либо в той или иной мере от поддержки Украины. Но, судя по всему, полностью Америка не прекратит военную поддержку Киева — может лишь критично сократить расходы на ВСУ, чем вынудит идти украинцев на уступки в переговорном процессе. Я предполагаю такую вероятность на 80–90%.— А России-то нужна заморозка украинского конфликта?— Почему-то многие люди представляют, что российские позиции на переговорном процессе будут крайне скромными, и мы будем просить сохранение статуса-кво и все. Но это не так.Если мы ориентируемся на реальную ситуацию, то Россия может требовать намного большего, потому что стратегически сейчас выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Все понимают, что ситуация переходит в некую долгоиграющую фазу, а это проигрыш для Украины. То есть понятно, кто победитель в этой ситуации.Я не исключаю, что Россия будет заявлять на переговорах (если они состоятся) про внеблоковый статус Украины и ограничение поставок и наличия вооружений в стране.— Многие пользователи в соцсетях требуют идти до конца — раздавить Украину. Есть ли у вас разумные аргументы в пользу заморозки?— Во-первых, руководство России не раз обозначало, что хочет завершить конфликт на наших условиях, но дипломатическим путём. А так как нет другого выбора, да, мы вынуждены уходить в вооружённое противостояние.Во-вторых, если мы говорим про то, что необходимо идти до победного конца, то нужно прояснить, что является этим концом. То есть, куда конкретно мы хотим дойти, какие ресурсы ради этого мы готовы потрать.Одно дело выигрыш, как сейчас, в стратегическом противостоянии, а другое дело — взять Киев или Львов. Стоит ли ставить все на кон ради контроля над всей Украиной?Третий момент — если Россия вступит в глобальное противостояние до полной ликвидации украинского государства, в этом случае для Запада ситуация изменится.Если сейчас Запад склоняет Киев к переговорам, то в последнем случае он получит звонкую пощечину от России. И вот тогда вполне возможно, что США и Европа вновь переключатся на еще более активную военную поддержку Украины. Этот фактор нельзя не учитывать.— Как ситуация на Украине влияет на выборы в США?— Нынешние выборы в США я могу охарактеризовать как верх политической деградации. Все претенденты в президенты Америки крайне специфические личности.Есть несколько независимых кандидатов, выходцев из демократической партии, которые скорее всего будут "откусывать" голоса у Байдена. Например, Корнел Уэст.Это пожилой профессор, который выступает с ультралевых радикальных социалистических позиций, и, согласно опросам, его рейтинг оценивается в 5–6%. Он совмещает в себе антивоенные идеи в рамках американской повестки, является активным сторонником движения BLM и так называемой критической расовой теории.Эта теория говорит, что у белых есть некая историческая вина перед черными. Я бы его назвал представителем "черного расизма". Он даже выпустил книгу "Раса имеет значение".Еще один кандидат — Роберт Кеннеди-младший, который набирает в районе 20%. Это эпичная личность; он многократно задерживался правоохранителями, был судим за употребление и хранение наркотиков.Кеннеди — сторонник различных теорий заговоров. Например, он жёсткий антипрививочник, критикует практически всех на политическом поле, в том числе Трампа, которого называет "неофашистом" и Байдена, которого нарек "либеральным слюнтяем".То есть он такой ярко выраженный популист, который вокруг себя пытается аккумулировать левый радикальный электорат демпартии (тех, кто недоволен Байденом и его чрезмерной поддержкой Израиля и Украины) и так называемых маргиналов.То есть надо понимать, что он, с одной стороны, довольно яркий персонаж; с другой — типичный конспиролог, фрик и не особо адекватный человек, как говорят его родственники по семейству Кеннеди. Но он часть этой элитарной фамилии — мастодонтов американской политики.На фоне указанных людей Байден сильно скатывается — "вашингтонским дедом" очень недоволен его электорат.— Какие шансы у республиканцев?— Как будет себя вести Трамп, пока не ясно. Но если Трамп придет к власти в Америке, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией.У него 60% голосов от республиканской партии и пока, что самые большие шансы среди ее кандидатов на победу. Остановить его могут только различные уголовные дела, которые заведены и инициируются против него.В таком случае в гонку вступят другие претенденты от республиканцев. За что сейчас они, по сути, борются? Чтобы войти в команду Трампа: стать вице-президентом, госсекретарём, министром обороны.Как можно заметить, среди кандидатов от республиканской партии много представителей нацменьшинств, что дает им дополнительных избирателей.Этих кандидатов можно разделить на два направления. Первые — неоконы-ястребы, которые отличаются от Байдена по внутренней позиции, но во внешней политике также как демократы выступают за противостояние с Россией, Китаем и так далее. У них у всех примерно по 5–10% голосов. Самая популярная среди неоконов Никки Хейли — сикх по происхождению. Ее главный оппонент внутри республиканских праймериз индиец Рамасвами — представитель второго направления, членов которого называют "изоляционисты".Хейли и Рамасвами противостоят как раз по внешней политической карте. — В чем именно?— Рамасвами в своей политике изоляционист, как я упомянул. Он считает, что Америке надо поменьше куда-то лезть, а если и лезть, то очень грамотно, аккуратно. Он выступает за урегулирование отношений с Россией и за приостановку украинского конфликта. У него среди республиканцев самая жесткая позиция в этом плане. Если победа будет за Рамасвами, его линия восторжествует и Украине перекроют финансирование полностью.Надо понимать, что он выступает за сильную Америку и за связи с Москвой, потому что считает главной угрозой для американцев Китай.Между Хейли и Рамасвами пытается балансировать губернатор Флориды Рон Десантис, который опережает всех кандидатов-республиканцев, кроме Трампа. Он говорит, что необходимо уменьшать поддержку Украины, но не поддерживает кардинальные уступки России.— Как вы оцениваете влияние на избирательную кампанию истеблишмента новых мультимиллиардеров? Например, колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Джо Байден и Камала Харрис должны отказаться от выборов. Видимо, с подачи собственника газеты миллиардера Джеффа Безоса.— Они сливают Байдена, потому что он проседает по опросам. Но проблема в том, что у них нет своего кандидата. Корнел Уэст — радикальный социалист, богатых белых миллиардеров точно не любит. Кеннеди по происхождению им подходит, но он непоследователен и безумен.То есть они должны выдвинуть своего умеренного демократического кандидата, который оттеснит Байдена. Но сделать сейчас это сложно.Я вижу развитие ситуации следующим образом. Либо они попытаются как-то договориться с Кеннеди, либо продавят Байдена, чтобы он отказался от выборов в пользу вице-президента Камалы Харрис. Но и этот вариант я считаю провальным: у Харрис ужасные рейтинги, и она плохо себя показала.— А демократ Гевин Ньюсом их не устроит?— В принципе они могут поставить на Гевина Ньюсома. Но он пресный политик, и его цифры совсем малы.— Может быть тогда Мишель Обама — черная женщина с уважаемой фамилией?— Она, наверное, единственный шанс, для этих бизнесменов сделать хорошую ставку на выборах. Но тут загвоздка в том, что Мишель — жена 44-го президента-демократа США Обамы, который поставил во главу страны Байдена. Будет странно, если Обама выдвинет свою супругу вместо своего ставленника нынешнего лидера.А вот если Байден уйдет из гонки, тогда, конечно. Но вряд ли Байден откажется от участия в выборах, ибо побоится выглядеть "президентом-лузером", который смог просидеть в лидерах только один срок и сам отказался от борьбы.— Каков ваш личный прогноз по президентской гонке в США?— Я думаю, что лидером выйдет в итоге Трамп, и в свою команду возьмет Рамасвами. У последнего есть одна "фишка": он все время критикует элиты, в том числе однажды назвал свою партию партией лузеров. Такие поступки в стиле самого Трампа, поэтому ему ближе несистемный Рамасвами, чем системная Хейли, бывшая губернатором и постпредом ООН. Кроме того, у Рамасвами хорошие отношения с Такером Карлсоном — звездой республиканской партии и рупором Трампа.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов**Включен в реестр иноагентов

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

https://ukraina.ru/20231110/1050917934.html

https://ukraina.ru/20231105/1050776722.html

https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html

https://ukraina.ru/20231031/1050623048.html

https://ukraina.ru/20231111/1050935295.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, запад, выборы, владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, переговоры, всу, конфликт, заморозка, контрнаступление, военная помощь