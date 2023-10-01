https://ukraina.ru/20231001/1049789571.html

Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной

Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной - 01.10.2023 Украина.ру

Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной

Постепенно ВКС РФ будут стараться подавить украинскую ПВО и зайти за линию фронта. А для такой работы нужны такие самолеты у которых имеются дальнобойные системы вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-10-01T05:35

2023-10-01T05:35

2023-10-01T05:35

новости

вкс

самолет

украина

су-35

су-57

f-16

пво

сво

истребители

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ВКС России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35. Но морально устаревшие западные истребители F-16 не смогут противодействовать российским самолетам, это совсем разный уровень, рассказал Евсеев.Маловероятно, что поставки западных истребителей "непонятно какого качества" к весне следующего года поставят вопрос о завоевании господства в воздухе и воздушных боях в зоне СВО. Но полному господству российских ВКС мешают не украинские самолеты, а ПВО, добавил эксперт.Сейчас ВКС в основном используют Су-34, это истребитель-бомбардировщик для сброса корректируемых авиабомб. Новые Су-57 и Су-35С решают задачи как истребители, но на них может быть установлена подвеска бомбового вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html

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новости, вкс, самолет, украина, су-35, су-57, f-16, пво, сво, истребители