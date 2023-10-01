https://ukraina.ru/20231001/1049789571.html
Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной - 01.10.2023 Украина.ру
Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
Постепенно ВКС РФ будут стараться подавить украинскую ПВО и зайти за линию фронта. А для такой работы нужны такие самолеты у которых имеются дальнобойные системы вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-10-01T05:35
2023-10-01T05:35
2023-10-01T05:35
новости
вкс
самолет
украина
су-35
су-57
f-16
пво
сво
истребители
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ВКС России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35. Но морально устаревшие западные истребители F-16 не смогут противодействовать российским самолетам, это совсем разный уровень, рассказал Евсеев.Маловероятно, что поставки западных истребителей "непонятно какого качества" к весне следующего года поставят вопрос о завоевании господства в воздухе и воздушных боях в зоне СВО. Но полному господству российских ВКС мешают не украинские самолеты, а ПВО, добавил эксперт.Сейчас ВКС в основном используют Су-34, это истребитель-бомбардировщик для сброса корректируемых авиабомб. Новые Су-57 и Су-35С решают задачи как истребители, но на них может быть установлена подвеска бомбового вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вкс, самолет, украина, су-35, су-57, f-16, пво, сво, истребители
Новости, ВКС, самолет, Украина, Су-35, Су-57, F-16, ПВО, СВО, истребители
Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
Постепенно ВКС РФ будут стараться подавить украинскую ПВО и зайти за линию фронта. А для такой работы нужны такие самолеты у которых имеются дальнобойные системы вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВКС России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35. Но морально устаревшие западные истребители F-16 не смогут противодействовать российским самолетам, это совсем разный уровень, рассказал Евсеев.
Маловероятно, что поставки западных истребителей "непонятно какого качества" к весне следующего года поставят вопрос о завоевании господства в воздухе и воздушных боях в зоне СВО. Но полному господству российских ВКС мешают не украинские самолеты, а ПВО, добавил эксперт.
"Но в случае подавления ПВО мы сможем работать не вдоль линии фронта, а заходить на тактическую глубину. Это позволит более эффективно работать по местам скопления личного состава и техники", - подчеркнул Евсеев.
Сейчас ВКС в основном используют Су-34, это истребитель-бомбардировщик для сброса корректируемых авиабомб. Новые Су-57 и Су-35С решают задачи как истребители, но на них может быть установлена подвеска бомбового вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь