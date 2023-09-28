https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html

Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехоты

Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехоты - 28.09.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехоты

Российская армия сможет повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-28T16:18

2023-09-28T16:18

2023-09-28T16:18

интервью

евсеев

всу

купянск

пехота

сво

южно-донецкое направление

владимир зеленский

резервы

m1 abrams

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Минобороны России приступило к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.- Владимир Валерьевич, как эти соединения будут выполнять две совсем разные задачи: разведка в тылу противника и штурм укрепленной полосы обороны?- Вооруженные силы России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у нас отсутствует легкая пехота. Мы полагались на успех действий батальонно-тактических групп, которые имели успех в Сирии. Но эти БТГ в условиях позиционной борьбы на Украине себя не очень оправдали.- Почему?- Они не могут действовать в условиях многоэшелонированной обороны. Украинская сторона имеет, как правило, три линии обороны. В этой ситуации БТГ не могут быть эффективными, если линия обороны не прорвана. Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Например, на весну. К весне предполагается значительное ослабление ВСУ.Оно произойдёт, если Зеленский будет реализовывать планы по продолжению войны без перерывов. В этом случае он не сможет накопить серьезные резервы к весне следующего года. А к весне он хотел накопить 200 тысяч. Призвать столько украинские власти не в состоянии. На Украине готовят пять новых бригад. Но это всего лишь 25 тысяч.Минобороны хочет быть готовым к тому, что по мере ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет. И украинские войска будут недостаточно боеготовы и мотивированы, и разведывательно-штурмовые бригады могут пригодиться. Потому что, когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады.В этом случае бригады будут решать задачи как штурмовые по прорыву линии обороны, так и по разведывательно-диверсионной деятельности в тылу, по нарушению коммуникаций. Именно сейчас я не вижу возможностей по использованию бригад такого типа, но весной такие перспективы могут появиться.- А сейчас это невозможно, поскольку продолжается позиционная борьба?- Позиционная борьба будет и потом. Но по мере падения морального духа у противника возможность прорыва будет иметь место. Мы сможем повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы до такой степени, что фронт ослабнет. Сейчас им пока хватает ресурсов и прорыв линии фронта такой бригадой невозможен. За это время такие бригады могут быть сформированы из контрактников и добровольцев. Минобороны готовится к боям не нынешним, а тем, которые будут в ближайшем будущем.- Разве десантно-штурмовые бригады имеют не схожие задачи, может быть, их стоило доукомплектовать?- Эти соединения изначально предполагали высадку десанта, это первое полугодие войны. Поле того, как линия фронта стабилизировалась, высадка десантов, даже тактических, задачи не решала. То есть десант и у нас, и на Украине используется в штурмовом варианте или в обороне.Наши десантно-штурмовые подразделения работают как штурмовые и не решают диверсионные задачи. Диверсионные задачи могут решать лишь разведывательные батальоны, но они все-таки больше заточены не под диверсии, а под разведку. Но сил для этого недостаточно при нынешней конфигурации линии фронта.А сейчас хотят из такого батальона сделать бригаду и придать ей не только штурмовые функции, но и разведывательно-диверсионные. Но для этого нужно иметь подготовленный личный состав. То есть мы хотим компенсировать то, в чем украинская сторона нас превосходит. То есть создать легкую пехоту, которая сможет не только прорвать оборону, но и вести диверсионную деятельность в тылу.Отсутствие легкой пехоты, с моей точки зрения, сокращает наши возможности. Но эта легкая пехота нужна в определенный момент, когда будет возможен прорыв линии фронта силами бригады. Сейчас это невозможно, так как идут постоянные резервы.Например, на Купянском направлении продвижение остановилось, потому что туда прислали много резервов с Донецкого направления. На южно-донецком направлении произошла фиксация линии фронта, хотя кое-где ВСУ отступили. А на Купянском направлении наши войска встали, потому что ВСУ бросили туда резервы, которые нужно перемолоть. Для этого нужно время.- А по ту сторону линии фронта, наверно, пытаются наоборот форсировать события, поскольку американцы прислали первую партию "Абрамсов" раньше положенного срока.- Первая партия "Абрамсов" погоды не делает. Речь идет о батальоне. Смотрите, поставили 14 танков "Челленджер", как минимум два из них подбили. Американцы держат определённые обязательства перед британской стороной, но они не хотят, чтобы их танки горели как "Леопарды"."Абрамсы" поставляют без современной брони, они будут гореть так же как "Челленджеры". Поставка этих танков – символический шаг. Даже "Челленджеры" не идут в атаку группами, их подбивают поодиночке. Каждый "Абрамс" будет цениться на вес золота, и использоваться в исключительной ситуации. Два "Челленджера" подбили "Корнетом", и "Абрамсы" будут подбиваться им же, а еще "Ланцетами" и артиллерией.- Давайте вернемся к теме штурмовых подразделений. Украинские источники сообщают, что российская армия формирует на "Лиманско-купянском направлении штурмовые отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны". Это прообраз будущих разведывательно-штурмовых бригад?- Тут вот в чем неправда. Российская армия не привыкла кого-то бросать на прорыв. Обычно происходит продавливание за счет корректируемых бомб и артиллерии, потом опорный пункт занимается нашими войсками. Штурмовые отряды нужны для постепенного занятия этих позиций и движения вперед. Сейчас это направление с украинской стороны насыщено войсками. Но, судя по карте, расстояние между линией фронта и рекой Оскол все больше сужается.В этом случае такие штурмовые отряды могут выйти на реку Оскол или Оскольское водохранилище. Вот, чего они боятся. Если наши туда выйдут, часть украинских войск окажется в окружении. Для таких действий эти отряды могут пригодиться уже сейчас. Но это не совсем то, о чем мы говорили в начале. Речь идет не о бригадах, и не о соединениях, а о тактических группах, возможно, штурмовых ротах. Но речь может идти действительно и о прообразах разведывательно-штурмовых бригад, потому что нужно на чем-то отработать их структуру.- Могут ли украинцы использовать против нас нашу же тактику "резиновой обороны", то есть не будут рубиться за каждый окоп, а станут отводить свои части на запасные позиции, чтобы накрыть потом занятые российскими штурмовиками укрепления?- Чтобы реализовать эту тактику, нужно иметь превосходство в тяжелых вооружениях. Насколько я понимаю, они такого превосходства не имеют. Советская техника становится все менее ремонтнопригодной, а поставки Запада - не очень большие.Мы работаем полуторатонными корректируемыми бомбами, которая просто разносит опорный пункт. Кому там отходить на запасные позиции после такой бомбардировки? Те, кто там был, там и останутся… У ВСУ такого оружия нет, поэтому для них более эффективным будет использование превосходства в личном составе.- Сообщают, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35С. Мы готовимся к прибытию на фронт западных самолетов?- Планируется поставка до 50 истребителей F-16. Это морально устаревшие истребители, которые не готовы к противодействию российским самолетам Су-34, Су-35. Это разный уровень.Поэтому речь идет о том, что нам нужно быть готовыми к тому, что по мере ослабления ПВО, войскового, в первую очередь, у нас будет больше возможностей работать по тылам. Не думаю, что поставки самолетов непонятно какого качества к весне следующего года поставят вопрос о завоевании господства в воздухе в воздушных боях. Ведь нам в воздухе мешают не украинские самолеты, а ПВО. Если мы подавим ПВО, господство в воздухе и так обеспечим.Но в случае подавления ПВО мы сможем работать не вдоль линии фронта, а заходить на тактическую глубину. Это позволит более эффективно работать по местам скопления личного состава и техники. Думаю, постепенно мы будем стараться заходить за линию фронта. А для такой работы нужны такие самолеты, у них имеются дальнобойные системы вооружения.- Но ведь это все-таки истребители, а не штурмовики.- Сейчас мы в основном используем Су-34, это истребитель-бомбардировщик, для сброса корректируемых авиабомб. Су-57 и Су-35С решают задачи как истребители, но на них может быть и подвеска бомбового вооружения. Чем дальше, тем истребители становятся ближе к бомбардировщикам по характеристикам. Говорить о необходимости завоевания господства пока не вижу смысла при том, что ПВО еще не подавлено. Возможно, такая задача и появится, но не раньше весны следующего года.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230928/1049746631.html

https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html

https://ukraina.ru/20230928/1049762303.html

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Денис Рудометов

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