Западу нужна не победа, а истощение. Президент Зеленский после Вашингтона много нового узнал в Киеве

После полупровала визита в ООН и США президент Украины Владимир Зеленский, как ни странно, продолжил развивать свои полууспехи в Канаде, а потом и в Польше.

В Канаде он переподписал обновленное соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной, и ему пообещали в течение трех лет поставить помощь в размере 650 миллионов канадских долларов (482 миллиона долларов). А еще 50 бронемашин, включая машины для медицинской эвакуации, которые будут собраны в Онтарио. Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо решил создать рабочую группу для консультирования по вопросам конфискации российских активов, включая активы российского Центробанка. Чтобы, значит, поддержать украинскую экономику Украины и та "могла противостоять российскому вторжению и восстановиться в будущем".Ну а в Польшу он завернул уже, как полутриуамфатор. После того, как в ООН разразился громкая перепалка, в которой Польша, ничего не скрывая, рассказала, что относится к Украине, как дешевой прислуге, и пообещала не дать денег и оружия, всполошились США. И немедленно нагнули Варшаву в самую неприятную позу, когда все опасности подстерегают сзади.И Польша нагнулась. Перед Зеленским фактически примирительно извинились за свою "грубость" и президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. Последний, правда, попросил, чтобы Украина никогда не оскорбляла Польшу и знала свое место. Но кто же будет слушать угрозы человека, согнутого в позе "зю" с откляченными мослами.И в Польше Зеленский уже показывал, что Украина может быть благодарной, если ее не гладить против шерсти. Наоборот -- если ей говорить приятное, то можно получить приятные цацки на грудь. Зеленский в польском городе Люблин вручил украинские государственные награды двум польским гражданам. Журналистке Бьянке Зелевской за журналистскую работу в зоне АТО, а позже волонтерскую деятельность. И медику-спасателю Дамиану Дуде (однофамильцу польского президента, что, конечно же, с точки зрения пиара очень грамотно и символично) -- за организацию группы медиков, выкупающих за собственные деньги медицинские препараты для оказания помощи украинцам, в том числе раненым военнослужащим.При этом Зеленский заявил, что гордится таким сильным соседством, и поблагодарил поляков, которые с первых дней открывали свои дома и себя для оказания помощи украинцам. Это-де и приближает общую победу "над Путиным"И коллективный Запада действительно опять заверил делами, а не словами, что будут поддерживать Украину и удерживать на войне в зоне спецвоенной операции (СВО), США, как известно, уже выделили новый мелочный пакет помощи в размере 325 млн долл. И еще собираются продавить через Конгресс 24 млрд долл. на будущий год. Это солидная подпитка.И глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Сегодня мы выделили Украине еще 1,5 млрд евро. Только в этом году мы заплатили 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб". И вообще: в общей сложности за 2023 год Евросоюз выделил Украине 13,5 млрд евро из обещанных 18 млрд.Стало так же известно, что на погашение этих займов у Украины будет 35 лет, начиная с 2033 года. Это кабала, но солидная. Известно, что общий объем военной, гуманитарной и финансовой помощи с февраля 2022 года по сентябрь 2023 составил 322,8 млрд долларов США. И в тройке лидеров стран-доноров ВСУ ожидаемо оказались США (106,8 млрд), Германия (23,1 млрд) и Великобритания (15,2 млрд). А если сюда присовокупить и расходы на беженцев, то итоговая сумма будет существенно выше.И для сравнения, в 2022 году оборонный бюджет Украины под данным Минфина составил 42,9 млрд долл (59% от общих расходов бюджета), а в 2023 году — 45,4 млрд долл (55% от бюджета).Однако дома Зеленского ждал, что называется, нежданчик, Сразу несколько "ястребов войны" неожиданно отказали Украину в скорой победе. Более того, отказались верить, что она вообще возможна. Даже с западным оружием. И нашли подтверждение своим выводам именно на Западе.Первым поплыл почему-то самый безумный из них -- секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, который в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что у украинских властей нет так называемого "плана В" на случай, когда Запад откажется поставлять Киеву оружие в достаточном количестве. "Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б", — сказал он.Но самое главное – в другом. Данилов сказал самую страшную для неонацистов крамолу – Запад не верит в победу Украины, потому не видит ее, а значит, потому и тормозит со своей помощью. Вторым зашкварился начальник Главного управления Разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что американские танки Abrams, которые ждет Киев, не протянут долгое время на передовой спецвоенной операции (СВО). А значит, и не очень помогут Украине победить.И это после того, как буквально накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые десять американских танков Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего обещано поставить Киеву 31 боевую единицу.Характерно и то, что Байден анонсировал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Но и это обещание Буданов обгадил: сказал, что поставленные ракеты не смогут переломить ситуацию на поле боя, если их количество не будет запредельным. А вот запредельного количества ATACMS Байден действительно не обещал.Еще более пессимистично нужным оказался представитель ВВС Украины Юрий Игнат, который заявил, что Киеву не нужны ни французские истребители Mirage 2000, ни американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Во-первых, потому, что они не помогут исправить общую ситуацию. Во-вторых, потому, что Украина стала площадкой для утилизации устаревшей техники НАТО, которую Запад не прочь заменить на новую по очень большим ценам. И Украина тут – только полигон, где все и утилизируется.Ну а западные СМИ и отдельные эксперты только подтвердили все эти выводы, так страшные для Зеленского и его режима. Британский журнал The Economist написал, что, несмотря на все усилия, Украине удалось за время СВО захватить менее 0,25% территории, находящейся под контролем России, и линия фронта практически не сместилась в пользу Украины. При этом украинские войска истощены, и людских ресурсов на продолжение постоянной крупномасштабной операции у Украины нет. Несмотря на мобилизацию.Второй момент, по мнению The Economist, заключается в том, что "и Украина, и ее западные союзники начинают понимать, что этот конфликт станет тяжелой войной на истощение", но ни Киев, ни его партнеры на Западе к ней еще не готовы. А к чему готовы, не совсем понятно. Хотя в другой статье тот же The Economist рекомендовал киевским неонацистам воевать с Россией просто так, чтобы Москва знала: Запад ее в покое не оставит теперь никогда.Потому и США, и Великобритания, и Франция уже поставили или готовятся поставить Киеву дальнобойные ракеты. И толкают на это Германию: газета The Wall Street Journal, как известно, уже пришла к выводу, что передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus. Эти ракеты еще не знакомы российской ПВО, в этом и трудность.Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom вообще камня на камне не оставил Зеленскому от надежд на победу новым оружием. Он заявил, что американские танки Abrams на Украине будут ликвидированы. Потому что, по его словам, американские танки, находящиеся на данный момент в Польше, ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard.Минобороны России же уже подсчитало: попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 единицы, а именно они должны были стать главной ударной силой ВСУ. Плюс более 72 тысячи погибших солдат ВСУ.Но не стали. Так откуда же, спрашивается, победа возьмется? Это интересный вопрос, на который тоже есть ответ: а Западу пока и не нужна победа Украины. Ему нужна длительная война на истощение России, которая должна максимально ослабеть, но ни в коем случае не втянуться в прямое столкновение с НАТО в Европе и раздолбать ее, как это всегда случалось с европейцами, когда они организовывали крестовые походы против Москвы. Что при Наполеоне Бонапарте, что при Адольфе Гитлере.Война на истощение России – это теперь главная стратегия Запада в Украине. Ей и будет подчинена тактика в СВО. И украинские "ястребы войны" вкупе со своим западными "коллегами" вольно или невольно подсказали Зеленскому, чтобы он не пылил, а спокойно продолжал воевать до последнего украинца. Благо, деньги на войну дают и немалые, а украинцы еще имеются, если их хорошо ловить…

