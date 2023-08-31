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"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна

"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна - 31.08.2023 Украина.ру

"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна

150-летие со дня смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина советские кинематографисты отметили весьма нетривиально. 31 августа 1986 года на экраны кинотеатров вышла снятая на Киевской киностудии им. Довженко, пожалуй, самая необычная и неоднозначная картина режиссера Романа Балаяна "Храни меня мой талисман"

2023-08-31T18:00

2023-08-31T18:00

2023-08-31T18:00

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Очень многих эта лента смутила, потому что ждали от неё совершено другого: другого отношения к солнцу Русской поэзии. "Храни меня мой талисман" предтеча того, что вскоре назовут модным словом "постмодернизм". Фильм отличается совершено нетривиальной, необычной манерой съёмки. До сих пор создается такое ощущение, что сценария, как такового, у него никогда не было, и в кадре находятся реальные персонажи, они выполняют какие-то незначительные режиссёрские указания, а в остальном это вольная беседа на камеру о Пушкине, о нравах его времени и о последней дуэли.На само же деле сценарий был, его написал Рустам Ибрагимбеков – автор и соавтор сценариев к фильмам "Белое солнце пустыни" (1969), "Урга. Территория любви" (1991), "Утомлённые солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998), "Восток-Запад" (1999) и др. Была и съёмочная команда. Она сложилась после предыдущего фильма Балаяна – "Полёты во сне и наяву", который состоялся исключительно благодаря известному советскому и российскому режиссёру Никите Михалкову. Как-то раз Никита Сергеевич вместе со своим другом Александром Адабашьяном приехал в Киев. Их встречали Балаян и ещё один режиссер киностудии Довженко Михаил Беликов.Гостям показали картины киевских режиссеров, из которых Михалкову особенно понравился снятый по тургеневским "Запискам охотника" балаяновский "Бирюк". Он решил помочь молодому режиссёру, которому не давали снимать, и познакомил его с автором Виктором Мережко. В результате появились "Полёты".Как раз шла работа по подбору к ним актёров, когда Балаян увидел по телевизору сцену из фильма "Мы ниже подписавшиеся" (1980), в которой Олег Янковский, сидя в купе поезда, резал лимон. Его игра так поразила режиссёра, что он сразу же позвонил Мережко и сказал, что решил позвать Янковского в свою картину. Познакомил его с актёром тоже Михалков. Они встретились в буфете театра Ленком, поговорили 10 минут, Балаян вкратце рассказал, какой будет будущая лента, и Янковский сразу согласился в нём участвовать. Эта встреча для Балаяна стала поворотной, так как впоследствии Янковский стал для него главным актёром, сыгравшим в его самых знаковых работах.После работы над "Полетами" они стали практически братьями – часто гостили друг у друга, их жены стирали им вещи. Когда Балаян приступил к работе над "Талисманом", у него не было никаких сомнений, какого он пригласит на главную мужскую роль. Вместе с собой на две роли второго плана Олег Иванович привел своих друзей, актеров Ленкома Александра Абдулова и Александра Збруева. Балаяна поразила та атмосфера дружбы и взаимопонимания, которая устоялась между ними и вокруг них:"Они дружили между собой и разговаривали на одном языке. Они ходили по театру, валяли дурака, и со стороны было совершено непонятно шутят они или нет. Молодая Захарова пришла к отцу и сказала, что Абдулов заявил, что выживет Янковского из театра: "Папа сделай что-нибудь". А они просто пошутили. Так они проверяли свою органику и чувство юмора. Но со стороны было непонятно, шутят они, или ссорятся… Я просто чувствовал совпадение наших человеческих и возможностей, и желаний и понимания мира в котором ты живешь, и того момента, в котором ты присутствуешь".Балаян органично влился в эту кампанию. Благодаря работе у него, Абдулов наконец смог избавиться от амплуа романтического героя, которое к нему накрепко "прилипло" после ролей в работах Марка Захарова. В "Талисмане" он сыграл противоречивого героя: то ли современное воплощение Дантеса, то ли самого дьявола – его герой таинственно появляется из ниоткуда в начале фильма, и также таинственно исчезает в никуда в конце.На главную женскую роль Балаян пригласил идеально соответствующую своей героине Татьяну Друбич. Она уже сыграла в семи фильмах, была хорошо известна среди снимающей братии, но всесоюзная известность и всенародная любовь у нее были еще впереди – сделавший её настоящим народным кумиром фильм "Асса" вышел только через год после "Талисмана".Особый шарм фильму придало участие в качестве камео без преувеличения культового барда и поэта того времени Булата Окуджавы и не менее харизматичного актёра и режиссёра Михаила Казакова. Последний во время съемок всегда был в центре внимания, шутил, декламировал стихи, пока не получил по лицу от жены за то, что слишком долго стоял около молодой бухгалтерши студии.Изначально по сценарию действие фильма происходило на пароходе, однако, Балаян перенёс его в Болдино. Кроме того, по первоначальной версии дуэль, которую устраивали герои Янковского и Абдулова, заканчивалась реальным убийством, которое впоследствии расследовала милиция. Однако в процессе работы над фильмом режиссер решил от трагического исхода отказаться:"Мне реальная дуэль мешала. Несостоявшаяся, как в фильме, она нужна была мне для того, чтобы ещё раз возвеличить гениального человека, который гениально жил. Может быть, моя попытка наивна, впрочем, и её я не стыжусь".Первый этап съёмок начали в Киеве. Вся компания жила в гостинице студии Довженко. У Янковского был личный люкс со стенами, покрытыми обоями из красного плюша с золотом. Есть съемочная группа и актеры ходили в Дом кино или к кому-нибудь в гости. В репетиционный период между ними сложились те отношения, которые незримо присутствуют на экране. Они изо дня в день, от шутки к шутке становились все более дружескими, так что, когда съёмочная группа переехала в Болдино, где производились основные съемки, это уже была практически одна большая семья. Балаян впоследствии вспоминал:"В кино я игрался, это так легко давалось. Мне было весело, дурачился, серьёзно никогда не думал. Во время съемок мне можно было позавидовать, легкомыслию моему. Мы там что-то вытворяли, купили барана, и делали шашлыки и прочее, прочее. Фильм сняли очень легко, без натуги. Если дождь, то снимали и в дождь, даже если по сценарию изначально должно было быть солнце".Балаян сам по себе человек не суетный, точно знающий, что ему нужно сделать. Он никогда не устраивал режиссёрских истерик с криками. Если ему что-то не нравилось, он просто останавливал съёмку и старался всё перевести в шутку, а когда все успокоятся, спокойно снимал эпизод ещё раз.В фильме есть несколько сцен, которые, благодаря режиссерским решениям, кажутся практически документальными. Это и сцена творческого спора за чаепитием о сущности Пушкина и возможности его реалистично сыграть в кино, с участием Окуджавы и Казакова. В картине её совершенно не дублировали, в кадре даже слышно, как работает кинокамера.Запоминается сцена мальчика-октябрёнка, слушающего, как декламируют Пушкина. Он смотрит куда-то в пространство и создается ощущение, что его вообще снимали скрытой камерой.Особое впечатление оставляет музыкальное оформление фильма, его главная музыкальная тема, немного наивная, немного щемящая, немного трогательная, и песня Булата Окуджавы, написанная задолго до съёмок "На фоне Пушкина снимается семейство". Фактически ее название и описывает все действие фильма. Ведь, действительно, на фоне личности Пушкина снимается семья: герой Янковского, приревновавший свою жену к какому-то таинственному незнакомцу и трогательно переживающий ту угрозу, которая нависла над всем его миром; и героиня Друбич, которая любит мужа и, как может, пытается спасти всё, что им обоим так дорого.Кинокритики не поняли и не приняли "Талисман". Они посчитали его издёвкой над советской интеллигенцией и сказали, что герои в нем не естественные, и в природе такого быть не может. Одна женщина-критик вообще заметила в фильме только дуэль и не нашедшего в себе силы выстрелить Янковского, после чего заявила: "Здесь герой празднует труса".Режиссер и участники фильма с критиками не согласились. Адабашьян, сыгравший в фильме французского фотографа, так и вовсе сравнил их с рассуждающими о любви евнухами.В результате фильм так и остался полностью непонятым. Большую кассу он не принёс – кинотеатры собрали только 4,2 миллиона зрителей, что для СССР даже в его последние перестроечные годы было крайне мало. Приняли его далеко не все, однако, благодаря неординарной манере, в которой он был снят, а также замечательной игре всенародно любимых актеров, он запомнился.

https://ukraina.ru/20230812/1048645577.html

https://ukraina.ru/20230821/1048839259.html

https://ukraina.ru/20230308/1044166441.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, киев, киностудия, никита михалков, кино, кинематограф, пушкин