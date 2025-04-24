Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/es-na-raspute-ili-pritcha-pro-buridanova-osla-ft-soobschila-chto-rossiyskiy-krym-razrushit-edinstvo-es-1062728300.html
Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС - 24.04.2025 Украина.ру
Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
Любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Об этом в четверг, 24 апреля написала британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на анонимного представителя ЕС
2025-04-24T12:28
2025-04-24T12:30
новости
крым
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101053/67/1010536781_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_2edbd9757a8fb10eb9bf1139355d0f32.jpg
По мнению авторов материала, требование США к Украине признать регион российским ставит страны Европы перед выбором: оставаться на стороне Киева или поддержать Вашингтон. А это, уверены в FT, не только сорвет июньский саммит НАТО, но и поставит под вопрос трансатлантическую безопасность.Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать Крым российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.Накануне Трамп заявил, что заявление Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредит мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения."Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил Трамп."Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - добавил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну. Пряники закончились.
крым
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101053/67/1010536781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18c6cc5206272bf88d50318656b0753e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, ес, нато
Новости, Крым, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС, НАТО

Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС

12:28 24.04.2025 (обновлено: 12:30 24.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Об этом в четверг, 24 апреля написала британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на анонимного представителя ЕС
По мнению авторов материала, требование США к Украине признать регион российским ставит страны Европы перед выбором: оставаться на стороне Киева или поддержать Вашингтон. А это, уверены в FT, не только сорвет июньский саммит НАТО, но и поставит под вопрос трансатлантическую безопасность.
Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать Крым российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.
Накануне Трамп заявил, что заявление Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредит мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения.
"Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил Трамп.
"Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - добавил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.
Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну. Пряники закончились.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕСНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
12:57Попов лишился звания и получил срок
12:49Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
12:35Донецкая Богдановка свободна
12:34Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
12:28Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
12:23Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
12:23"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу
11:49Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области
11:48На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ
11:34Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
11:34Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
11:20Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
10:55Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
10:45Украине нужно временное правительство - Шеремет
Лента новостейМолния