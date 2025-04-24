https://ukraina.ru/20250424/es-na-raspute-ili-pritcha-pro-buridanova-osla-ft-soobschila-chto-rossiyskiy-krym-razrushit-edinstvo-es-1062728300.html

Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС

Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС - 24.04.2025 Украина.ру

Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС

Любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Об этом в четверг, 24 апреля написала британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на анонимного представителя ЕС

2025-04-24T12:28

2025-04-24T12:28

2025-04-24T12:30

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По мнению авторов материала, требование США к Украине признать регион российским ставит страны Европы перед выбором: оставаться на стороне Киева или поддержать Вашингтон. А это, уверены в FT, не только сорвет июньский саммит НАТО, но и поставит под вопрос трансатлантическую безопасность.Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать Крым российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.Накануне Трамп заявил, что заявление Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредит мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения."Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" - отметил Трамп."Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - добавил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну. Пряники закончились.

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новости, крым, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, ес, нато