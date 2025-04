https://ukraina.ru/20250424/rubio-prokommentiroval-soobschenie-politico-o-snyatii-sanktsiy-s-severnogo-potoka-2-1062725756.html

Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"

2025-04-24T10:55

Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"

Госсекретарь США Марко Рубио в своих соцсетях раскритиковал публикацию американского издания Politico о том, что в Белом доме якобы обсуждают вопрос насчет снятия санкций с "Северного потока-2" (СП-2)

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg

Незадолго до этого газета написала, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов России в Европе. Издание также отметило, что "главным инициатором" этой инициативы являются Уиткофф, Рубио и министр внутренних дел Дуг Бергам.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом.Отдельным пунктом этого списка, утверждали журналисты The Telegraph, в мирном плане американской администрации значится возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Параллельно в СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу или передачу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам.Так, в начале марта немецкий таблоид Bild сообщал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2", а британская газета Financial Times писала о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских бизнесменов: Тайный ход США. Представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Чуть позже тот же Bild утверждал, что газопровод и вовсе могут отдать под контроль Соединенных Штатов: Вашингтон будет поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.Ранее управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев отметил в комментарии агентству РИА Новости, что американцам выгодна реанимация "СП-2"."В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес обеих сторон, а европейские политики, которые против этого, - "либо больные люди, либо самоубийцы". Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.

Новости

