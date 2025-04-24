Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2" - 24.04.2025 Украина.ру
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Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2" - 24.04.2025 Украина.ру
Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
Госсекретарь США Марко Рубио в своих соцсетях раскритиковал публикацию американского издания Politico о том, что в Белом доме якобы обсуждают вопрос насчет снятия санкций с "Северного потока-2" (СП-2)
2025-04-24T10:55
2025-04-24T10:55
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стив уиткофф
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Незадолго до этого газета написала, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов России в Европе. Издание также отметило, что "главным инициатором" этой инициативы являются Уиткофф, Рубио и министр внутренних дел Дуг Бергам.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом.Отдельным пунктом этого списка, утверждали журналисты The Telegraph, в мирном плане американской администрации значится возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Параллельно в СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу или передачу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам.Так, в начале марта немецкий таблоид Bild сообщал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2", а британская газета Financial Times писала о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских бизнесменов: Тайный ход США. Представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Чуть позже тот же Bild утверждал, что газопровод и вовсе могут отдать под контроль Соединенных Штатов: Вашингтон будет поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.Ранее управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев отметил в комментарии агентству РИА Новости, что американцам выгодна реанимация "СП-2"."В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес обеих сторон, а европейские политики, которые против этого, - "либо больные люди, либо самоубийцы". Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
https://ukraina.ru/20250321/1061965048.html
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новости, москва, сша, европа, марко рубио, стив уиткофф, дональд трамп, politico, северный поток-2, северный поток, санкции, россия
Новости, Москва, США, Европа, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Politico, Северный поток-2, Северный поток, санкции, Россия

Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"

10:55 24.04.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP / Alex Brandon
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Госсекретарь США Марко Рубио в своих соцсетях раскритиковал публикацию американского издания Politico о том, что в Белом доме якобы обсуждают вопрос насчет снятия санкций с "Северного потока-2" (СП-2)
"Это однозначно ложно. Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность", - написал Рубио, добавив, что если у редакции Politico есть "хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел".
Незадолго до этого газета написала, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов России в Европе. Издание также отметило, что "главным инициатором" этой инициативы являются Уиткофф, Рубио и министр внутренних дел Дуг Бергам.
После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом.
Отдельным пунктом этого списка, утверждали журналисты The Telegraph, в мирном плане американской администрации значится возможность формирования новых отношений между США и Россией с полным снятием санкций и сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере энергетики: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.
Параллельно в СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу или передачу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам.
Так, в начале марта немецкий таблоид Bild сообщал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2", а британская газета Financial Times писала о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских бизнесменов: Тайный ход США. Представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
Чуть позже тот же Bild утверждал, что газопровод и вовсе могут отдать под контроль Соединенных Штатов: Вашингтон будет поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.
21 марта, 18:30
"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
Ранее управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев отметил в комментарии агентству РИА Новости, что американцам выгодна реанимация "СП-2".
"В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - отметил Русяев, уточнив, что дальше слово будет за Москвой, и она вполне резонно сможет потребовать взамен широкого пересмотра политики санкций.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес обеих сторон, а европейские политики, которые против этого, - "либо больные люди, либо самоубийцы". Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
21 апреля, 14:34
Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - ПесковК сообщениям прессы о ходе контактов по мирному урегулированию на Украине нужно относиться аккуратнее, ведь такая работа не может проходить в публичном поле. Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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