https://ukraina.ru/20250424/reaktsiya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-24-aprelya-1062729533.html

Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля - 24.04.2025 Украина.ру

Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа по поводу Крыма. Украинские военные продолжают наносить удары по региону России

2025-04-24T13:17

2025-04-24T13:17

2025-04-24T13:19

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Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью отвечают пониманию российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", — сказал он.Так пресс-секретарь прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот раскритиковал отказ Владимира Зеленского признать Крым российским.Трамп заявил, что ситуация на Украине плачевна, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.Песков также отметил, что РФ ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине и сама нацелена на достижение мира. В то же время, напомнил Песков, должны быть учтены российские интересы.Обстрелы и налётыУтром 24 апреля Минобороны Украины рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 45 – над территорией Республики Крым, 10 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Курской области, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Брянской области, 4 – над территорией Липецкой области, 4 – над территорией Нижегородской области, 2 – над территорией Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 22 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Днепряны — 5; Козачьи Лагеря — 3; Алёшки — 2; Великая Лепетиха — 5; Таврийск — 2; Новая Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Утром 24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Согласно сводке, в Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное и Северный, сёлам Бессоновка, Ерик, Петровка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое и Устинка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 16 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Устинка повреждены частный дом и автомобиль. В селе Стрелецкое в результате падения обломков беспилотника повреждены 5 частных домовладений, 2 надворные постройки, объект торговли, трактор и 3 легковых автомобиля. В селе Бессоновка повреждено сельхозпредприятие. Сегодня утром посёлок Октябрьский атакован 2 беспилотниками — повреждены 5 легковых автомобилей и 2 грузовых.В Борисовском районе по сёлам Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок, Грузское, Крюково, Цаповка и Чуланово произведен один обстрел, в ходе которого выпущено 2 артснаряда, и совершены атаки 7 беспилотников."В селе Крюково в результате прилета боеприпаса от полученных ранений погиб мирный житель и получили различные ранения 4 человека. Четвёртый пострадавший вечером самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Двое после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение, ещё двое человек — госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода", — сообщил губернатор.В селе повреждены 5 частных домовладений, 2 легковых и один грузовой автомобили, а также здание на территории социального объекта. В селе Берёзовка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены частный дом, надворная постройка и 3 автомобиля, в селе Богун-Городок — здание предприятия.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное и Пристень атакованы 15 беспилотниками, 7 из которых подавлены. В селе Пристень ранен мирный житель. Пострадавшему оказана помощь в Валуйской ЦРБ, от госпитализации он отказался, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Пристень повреждены 4 частных домовладения и 4 легковых автомобиля."В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, сёла Дунайка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников. В селе Дунайка повреждены 2 частных домовладения, социальный объект, линии газо- и электроснабжения. Ночью в городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление в 6 квартирах двух МКД и 8 автомобилей", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье выпущено 119 боеприпасов в ходе 25 обстрелов и совершены атаки 53 беспилотников. В селе Графовка в результате прилёта снаряда разрушено административное здание. В селе Вязовое повреждён частный дом, в посёлке Красная Яруга разрушена кровля частного домовладения.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты воздушные цели и 4 беспилотника самолётного типа. В селе Шахово повреждены 6 домовладений.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, Терезовка и хутор Панков подверглись 3 обстрелам с применением 9 боеприпасов и атакам 39 беспилотников, 32 из которых подавлены и сбиты."В селе Маломихайловка в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели уточняются. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на частный дом ранен мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — писал губернатор.Также в селе от удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом. В селе Маломихайловка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Вознесеновка — складское помещение производственного предприятия, частный дом и газовая труба, в селе Муром — предприятие и частный дом.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ждёт Украину - в статье Татьяны Стоянович "Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250424/prezident-razocharovan--terpenie-na-iskhode-glavnoe-na-ukraine-na-utro-24-aprelya-1062723981.html

https://ukraina.ru/20250423/v-london-bolshe-nikto-ne-letit-itogi-23-aprelya-1062707567.html

https://ukraina.ru/20250423/pust-obsuzhdayut-mezhdu-soboy-svoyu-voynu-glavnye-sobytiya-23-aprelya-na-1300-1062698102.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины