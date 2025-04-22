https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html

Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине

Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине - 22.04.2025 Украина.ру

Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине

Противоречивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.

2025-04-22T19:30

2025-04-22T19:30

2025-04-22T19:37

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил перемирие на Пасху сроком до 21 апреля. Владимир Зеленский заявил, что Киев к перемирию готов, но готовность главы киевского режима осталась лишь на словах. По данным Минобороны России было зафиксировано 4900 случаев нарушения режима тишины украинцами.— ​Сергей Михайлович, как вы считаете, какой эффект и на кого оказало пасхальное перемирие и может ли это перерасти в нечто более существенное?— Во-первых, хорошо, что в светлый праздник домой смогли вернуться многие наши ребята, находившиеся в плену. Это тот самый важный гуманитарный аспект, о котором говорил Владимир Путин, и существенный итог перемирия. Уверен, эту работу нужно продолжать и дальше, пока есть такая возможность. Хотя обменивать, разумеется, нужно не всех: нацистам, террористам и убийцам место только за решеткой.Второй вывод: Зеленский как был клоуном, так и остается. Все так же обезьянничает, пытаясь повторить нашего президента. Предложил продлить перемирие на 30 дней, но сам не может обеспечить его даже на сутки!Да, наш президент готов к диалогу, но лично я считаю, что нынешняя украинская власть недоговороспособна. О чем-то существенном и всеобъемлющем с ней договариваться бесполезно и даже опасно.— Каких шагов мы ждет от Трампа и США сейчас? Например, американские СМИ активно мусолят тему того, что в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной США могут признать российский контроль над Крымом.— Что признают или не признают США — это их дело. Мы руководствуемся своей Конституцией, где четко прописано, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это неотъемлемая часть территории России. Из этого мы исходим на любых переговорах. То, что их таковыми не считают в Киеве и на Западе, не мешает нам их развивать.На самом деле в интересах Украины, США и ЕС признать волю жителей Крыма и Новороссии. Это в значительной степени способствовало бы прекращению конфликта, который, напомню, продолжается уже 11 лет.Что касается плана Трампа, то здесь трудно что-либо сказать, потому что самого плана никто не видел. Противоречивые заявления американской администрации являются отражением беспомощности и нежелания Соединенных Штатов найти реальное решение конфликта на Украине.Президент США пообещал всему миру прекратить конфликт за день, затем за 100 дней. Но за этими словами не было никакого реального плана или стратегии. Хотя проблески здравого смысла появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.На самом деле у администрации США был и есть только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима. Это единственный способ остановить неонацистского джина, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот.— Может ли пасхальное перемирие России убедить Зеленского и Европу, которые до сих пор слабо шли на компромисс, в том, что сейчас настал момент для заключения мирной сделки? Какие методы "убеждения" мы можем еще предпринять?— Сомневаюсь, что какое-либо перемирие может сподвигнуть Зеленского или его европейских кураторов на заключение прочного мира. Для Зеленского война — это единственный способ сохранить власть и деньги. В значительной степени и для европейских элит тоже. Всегда удобнее сваливать свои проблемы (а их в Евросоюзе сейчас огромное количество) на внешнего врага. Поэтому они хотят воевать до последнего украинца.Наши методы убеждения остаются теми же: сила российской армии, которая медленно, но верно продвигается вперед. Ну, и, конечно, сила российской экономики и сплоченность российского общества вокруг национального лидера. Рано или поздно Западу придется с этим считаться.— Вы заявили, что Владимир Зеленский — клоун, договариваться с которым о чем-либо бесполезно. Но ведь договариваться все равно с кем-то необходимо. Есть ли, на ваш, взгляд сегодня на Украине лидеры, с которыми возможно прийти к какому-то компромиссу?— Режим Зеленского должен быть ликвидирован либо военным, либо дипломатическим путем. После этого нужно выбирать на Украине новую законную власть, с которой можно будет заключать долгосрочные соглашения.Знаю, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией и в спасении народа страны. Но сегодня в условиях диктатуры они не могут открыто выступить. Это еще один аргумент в пользу того, что власть в Киеве надо менять. Все остальное будет лишь заморозкой конфликта и неизбежно приведет к новой войне.— ​Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. Сколько, на ваш взгляд, ВСУ и Киев смогут продержаться еще?— Точных прогнозов давать не буду, а состояние ВСУ пусть оценивает наше Министерство обороны. В тоже время с политической точки зрения я жду серьезных изменений уже в этом году. США явно устали от Зеленского и от конфликта в целом. Они видят, что он не готов реально обсуждать мирное урегулирование, видят ситуацию на земле и сильную позицию России, которую за три года Западу так и не удалось сломить. Полагаю, это неизбежно приведет их к той мысли, о которой я сказал: прекратить конфликт можно путем прекращения поставок оружия киевскому режиму. Хватит подливать масла в огонь.— Как вы считаете: как России не совершить ошибку с Украиной в будущем? Нужно ли восстанавливать отношения или клеить "разбитую чашку" бесполезно и нужно начинать с нуля?— Война, смерть — это всегда трагедия. Но сегодня мы воюем не с народом Украины, мы воюем с неонацистским режимом, который поработил наших братьев, задурил людям головы и гонит их на смерть. В этом смысле мы ведем освободительную войну во имя будущего русского и украинского народов.Опыт освобожденных территорий на Донбассе и Новороссии показывает, что как только у людей спадает бандеровская пелена с глаз, они начинают смотреть на мир по-другому. Поэтому уверен, отношения восстановятся. В истории нашей страны были и междоусобицы, и гражданская война, но несмотря на это Россия, Русский мир сохранились. И в этой общности наша сила, в ней путь вперед.— ​К слову о восстановлении отношений… В последнее время в СМИ звучат разговоры о том, что фильтрация граждан Украины в Шереметьево стала еще жестче по сравнению с прошлым годом. Называют случаи, когда одного члена семьи пропускали, а другого — нет. Фильтрация необходима и оправдана, но в ходе нее бывают допущены ошибки. Мы с вами в прошлом интервью говорили, что необходимо создать механизм, чтобы эти ошибки эффективно исправлять. Какие-то новые идеи, решения в этом направлении появились у Госдумы?— Вы знаете мою позицию: мы сейчас созидаем новую Россию, и я не мыслю ее без близких нам по духу и устремлениям украинцев. Это наши братья. Что, разумеется, не отменяет необходимости обеспечения должных мер безопасности и на границе, и внутри страны. Но эти меры касаются не только граждан Украины, а всех иностранцев и граждан России, включая так называемых "новых граждан".К сожалению, сегодня у нас буксует программа поддержки соотечественников. Мы предлагали поправки в законодательство, чтобы упростить приезд в Россию и получение гражданства для всех, кто чувствует связь с нашей страной и Русским миром. В том числе для соотечественников из недружественных стран — если хотя бы один из родителей был рожден в России и при условии владения русским языком. Это условие должно быть обязательным при получении не только гражданства, но и разрешения на временное проживание в стране.Пока наши предложения в правительстве не поддерживают. Хотя, например, в вопросе ужесточения политики в отношении мигрантов Госдума приняла целый ряд решений, за которые мы выступали долгое время. Думаю, в отношении граждан Украины имеет место перестраховка, связанная с продолжающимся конфликтом. Но, уверен, после его завершения нам удастся добиться принятия нужных решений.Тем временем Зеленский ищет новые способы затянуть войну на Украине. Об этом в интервью Анны Черкасовой с политологом Юрий Светов: Россия хочет мира, но Украина возродила "Шарлемань" и будет биться до конца.

https://ukraina.ru/20240702/1055979603.html

https://ukraina.ru/20250410/1062451202.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, сергей миронов, нато, вооруженные силы украины, переговоры, сво, перемирие, украинские беженцы, российское гражданство, госдума