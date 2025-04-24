Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности - 24.04.2025 Украина.ру
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Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности - 24.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России. Об этом заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-24T13:13
2025-04-24T13:13
новости
украина
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дмитрий песков
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"Что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков.Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, дмитрий песков, европа, нато
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Европа, НАТО

Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности

13:13 24.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России. Об этом заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков.
Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.
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