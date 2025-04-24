https://ukraina.ru/20250424/peskov-vyskazalsya-o-kriticheskoy-ugroze-dlya-mirovoy-bezopasnosti-1062729422.html

Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности

Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности - 24.04.2025 Украина.ру

Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности

Размещение воинского контингента НАТО на Украине неприемлемо для России. Об этом заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-24T13:13

2025-04-24T13:13

2025-04-24T13:13

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"Что касается обсуждений размещения так называемых воинских контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе действительно критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", - сказал Песков.Подробнее о миротворцах - в материале Долгосрочная милитаризация: Суслов рассказал, почему Европа стремится затащить на Украину миротворцев на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дмитрий песков, европа, нато