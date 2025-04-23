https://ukraina.ru/20250423/1062676116.html

Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу

Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу - 23.04.2025 Украина.ру

Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу

У нас есть реальные шансы на заключение перемирия через несколько недель, когда мы можем завершить конфликт перемирием, а потом достичь целей СВО политическим путем, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2025-04-23T07:00

2025-04-23T07:00

2025-04-23T07:00

интервью

украина

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

нато

верховная рада

f-16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в экспертном сообществе снова появились ожидания о том, что украинский кризис может быть урегулирован политическим путем. Считается, что США проведут последний раунд переговоров с Европой и Украиной. После этого выработанное соглашение Уикофф повезёт Путину в Кремль. Если Путин даст согласие - будет сначала перемирие, а потом - переговоры о полном мире.- Василий Борисович, какой же должна быть единая позиция США, Европы и Украины, чтобы мы согласились на это перемирие?- Ситуация состоит в следующем.Россия и США обсуждают выход из украинского конфликта и дальнейшее развития российско-американских отношений чуть ли не до инаугурации Трампа. Цель Москвы и Вашингтона – не просто завершить конфликт, но и нормализовать двусторонние отношения, потому что плохие отношения создают трудности для обеих сторон. Все эти обсуждения шли несколько месяцев, и стороны пришли к каким-то общим позициям.Сейчас задача США – донести эти позиции до Европы и Украины, с которыми Москва напрямую переговоров не ведет, и добиться их принятия, пусть даже с какими-то корректировками. Когда они будут приняты, эту принятую позицию донесут до России, а дальше начнется процесс запуска перемирия.Хотя тут есть риски, связанные с попытками Европы и Украины сорвать это перемирие.Теперь насчет того, на что может согласиться Россия.В украинском вопросе есть три важнейших блока: территориальный статус Украины, политическое устройство Украины, комплексная европейская безопасность. К европейской безопасности могут перейти на более позднем этапе, а вот территории – это принципиально.Еще летом 2024 года Путин говорил, что Россия претендует на территории всех своих "новых" регионов. То есть речь должна идти о выходе на административные границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Да, этого не произойдет на первом этапе перемирия, но такая цель может ставиться.К тому же, украинские войска должны будут покинуть небольшие клочки "старых" регионов, где они еще остаются (Курская и Белгородская области).При этом хочу подчеркнуть: никакого отказа России от четырех регионов во всей полноте не было. Видимо, Москва будет стремиться на каком-то этапе реализации мирных договоренностей именно к этому исходу.Да, в 2024 году Путин в качестве условия прекращения огня называл отвод украинских войск с четырех территорий и обещание не вступать в НАТО, но сейчас итог может быть несколько другой.Помимо этого, обсуждается вопрос о том, что Украина может не только де-факто признать эти территории российскими (гарантировать, что не будет менять фактическую новую границу силовым путем). От нее могут потребовать юридического их признания. Учитывая, что Уиткофф уже заговорил о Крыме.Что касается невступления Украины в НАТО, то уже на первом этапе этому будет дана гарантия. Также нужно будет затронуть вопрос о том, что на Украине не должны появляться войска отдельных натовских стран. Также должны быть исключены поставки оружия Киеву на период перемирия, иначе в нем не будет смысла.Это то, что мы можем предполагать в отношении условий перемирия на раннем этапе. Оно будет ограниченным. А дальше речь будет идти о более масштабных задачах, связанных с выходом на границы новых регионов и с многими позициями, зафиксированными в проекте Стамбульских соглашений.В них были заложены более конкретные вопросы, касающиеся статуса Украины (нейтралитет, ограничение на ее военное сотрудничества с другими странами, русский язык, запрет прославления нацистских деятелей, каноническая православная церковь). Все эти вопросы должны быть быстро решены.При этом США будут реализовывать некие свои цели, навязав Украине некое масштабное экономическое соглашения.- Какие рычаги воздействия есть у Трампа, чтобы он принудил Украину и Европу к таким уступкам?- Позиции сторон на переговорах определяют возможности Украины продолжать войну при сокращении или полном прекращении американской поддержки. Посмотрим на факты.Весь 2024 год на фоне полноценной поддержкой Украины техникой и вооружениями со стороны и Европы, и США ее положение неуклонно ухудшалось. И даже если бы Запад выделил Киеву дополнительные деньги, это ничего бы не изменило, потому что речь шла о жесточайшем дефиците производственных мощностей.Например, сами западные СМИ пишут о серьезном нарушении сроков важных военных поставок Тайваню из-за Украины, которые задерживаются на годы. Хотя Юго-Восточная Азия – это зона потенциального конфликта, которая для США более важна, чем Украина. То есть больше Киеву и так дать было нельзя, и при этом для него ситуация неуклонно ухудшалась.В 2024 году после освобождения Авдеевки на фронте произошел коренной перелом. Стало понятно, что Украина проигрывает войну. Да, противник попытался изменить динамику за счет курской авантюры, но это только ухудшило его положение. Поэтому в январе 2025 года начальник военной разведки Кирилл Буданов* в Верховной Раде заявил, что если переговоры не начнутся до лета, то в положении Украины начнутся необратимые тяжелые изменения. Сначала Киев отрицал, что это выступление было, но потом открыл уголовное дело по факту утечки секретной информации, тем самым подтвердив, что оно имело место.То есть еще до инаугурации Трампа ситуация для Украины была очень плохой.А теперь представьте, что Трамп более мягко или более жестко прекращает поддерживать Киев.Мягкий вариант. Заканчиваются деньги в рамках выделенного Байденом последнего пакета помощи. В этом случае Трамп даже при всем желании не сможет пойти в Конгресс и попросить о новых деньгах для Украины после всего, что было сказано и сделано. Учитывая, какие люди сейчас сидят в республиканском большинстве. То есть Киев лишается значительного количества техники и оружия. Его положение ухудшится.Если США будут рассержены на Украину, то тут есть и следующий этап.Дело в том, что огромное количество оружия, которое производится в Европе, производится с масштабным использованием американских технологий и компонентов. Поэтому Штаты имеют полное право запретить поставки этого оружия Украине. То же самое касается вооружений американского производства из наличия европейских армий. А это – существенная часть всего, что Европа передает Киеву. Бронетранспортеры М-113, самоходные установки М-109, самолеты F-16 – все это можно будет закрыть росчерком пера.Еще один момент – прекращение работы "Старлинка" и средств спутниковой разведки. Да, европейцы говорят, что "Старлинк" можно заменить британской системой OneWeb, но она гораздо дороже и терминалов у нее меньше. Не смогут ВСУ ставить его на беспилотники и передавать каждой роте. Европейские возможности спутниковой разведки тоже ограничены.И даже если Евросоюз встанет в позу и выделит Украине дополнительные деньги, то это просто отсрочит полную катастрофу на несколько месяцев. Они это прекрасно понимают и пытаются торговаться. Отсюда все эти заявления в духе "Мы сможем поддержать Украину до 2029 года, для нее все не так плохо, Россия тоже истощается". Торг будет жестокий, но пойти на переговоры им все же придется.И Украина может сорвать процесс заключения итогового соглашения за счет провокаций и новых попыток вклиниться в "старые" российские регионы.- А если сейчас договориться даже о перемирии не получится, сколько еще стороны могут тянуть время? Ведь и Трампу нужно что-то делать, чтобы Украина раньше времени не рухнула. И Путину надо отдавать приказ о начале весенне-летней кампании.- Я думаю, что Трамп ставит вопрос довольно жестко. Именно поэтому он постоянно говорит, что "если ничего не произойдет, то США выходят из процесса". А если США умоют руки, Украине придет конец. Там игра на нервах идет со всех сторон.Да, они могут затянуть этот процесс на несколько недель, но потом могут настать разного рода необратимые изменения.Кстати, перспектива мира влияет на обе стороны по-разному.На Украине из-за этого усиливаются масштабы уклонение от мобилизации и самовольного оставления частей. А в России же растет число контрактников. Многие считают, что воевать осталось не так долго. То есть приближение мира нас подбадривает и окрыляет ("Давайте еще поднажмем). А на Украине снижается и без того снизившийся уровень мобилизации общества. Народ начинает разбегаться.- А не опасны ли для нашей армии именно такие настроения ("Зачем воевать, если завтра Трамп подарит нам Херсон и Запорожье")?- В то, что Трамп нам что-то подарит – особо никто не верит. Опыт общения с Западом таком, что люди не очень верят в реальность перспектив какого-то соглашения. Многие считают, что даже если сейчас будет какой-то мир, то потом настанет новая война.Пока же наступательная активность России только растет. Есть желание укрепить позиции и занять как можно больше до окончания войны. При этом тот факт, что обозначились какие-то временные перспективы наступления мира, скорее полезен для морали.- И все-таки, лично вы во что больше верите? В то, что конфликт будет урегулирован политическим путем? Или в то, что нам придется "добивать Украину"?- Я считаю, что у нас есть реальные шансы на заключение перемирия в течение нескольких недель. Да, есть немало сил, которые попытаются это перемирие сорвать. Поэтому мы можем увидеть кровавые и отвратительные провокации противника. Тут надо быть предельно внимательными. Но если нам удастся пройти этот опасный период, мы можем завершить вооруженный конфликт перемирием, а потом достигнуть целей СВО политическим путем.- А если за время перемирия мы ничего не сможем достичь, не дадим ли мы противнику передышку?- А это зависит от конфигурации перемирия. В частности, будет ли реализовано наше требование о прекращении мобилизации на Украине. Если будет, то для нас это станет крупным успехом, потому что ситуация в украинском обществе изменится. Да и ограничения на поставку вооружений Киеву должны быть.То есть если Украина откажется от мобилизации, а крупные поставки оружия будут исключены, угрозы того, что нас попытаются обмануть, будут снижены. Потому что военная мощь Украины резко ослабнет. А наша мощь сохранится, потому что мы сами производим оружие и не зависим от перманентной мобилизации.Мы будем наращивать свой потенциал, а они – нет.Поэтому тут важные конкретные условия перемирия, которые должны обеспечить серьезность переговоров. А не так, как это было во время Минских соглашений, когда Украина и Запад использовали перемирие как передышку.- Как может развиваться летняя кампания, если договориться о перемирии вообще не удастся?- Запад ожидает крупное российское наступление к лету. Возможно, что постепенное изменение в соотношении сил действительно приведет к новому витку увеличения темпов нашего продвижения.Например, в течение 2024 года с локальными колебаниями мы продвигались со скоростью в 1000 квадратных километров в месяц. Возможно, будет какой-то новый рывок. Может быть, на каких-то направлениях боевые действия вообще перейдут из позиционной в маневренную фазу.Повторюсь, именно это изменение соотношения сил и резкое ухудшение положения Украины привело к нынешним переговорам. Все достигается нашими войсками на поле боя.Также по теме - в интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, нато, верховная рада, f-16, сво, переговоры, запорожье, херсон, перемирие