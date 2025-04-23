https://ukraina.ru/20250423/ekonomika-ukrainy-i-voyna-shkoly-zakryvayutsya-gaza-net-rumyniya-stanovitsya-blizhe-1062682253.html

Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе

Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе - 23.04.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе

В середине апреля киевская власть всё же подписала с США меморандум по минералам, подсластив им досрочное продление военного положения. Заодно украинские... Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T05:59

2025-04-23T05:59

2025-04-23T05:59

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В середине апреля киевская власть всё же подписала с США меморандум по минералам, подсластив им досрочное продление военного положения. Заодно украинские налоговики попытались объявить крестовый подход против банковской тайны, но столкнулись с сопротивлением депутатов. Тем временем в украинские ПХГ наконец-то начали закачивать газ, а Болгария передумала продавать Украине два реакторных острова для достройки Хмельницкой АЭС.Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Меморандум есть, а толку нетУкраина и США достигли существенного прогресса в подготовке соглашения об экономическом сотрудничестве, которое предполагает создание специального фонда для инвестиций в восстановление Украины. Так официальный Киев в лице главы Министерства экономики Юлии Свириденко комментирует ход переговоров по "минеральной сделке". При этом весь "существенный прогресс" в итоге выражен в меморандуме — соглашении о намерениях, не имеющего юридически обязывающей силы — подписанном на прошлой неделе сторонами.В остальном киевская власть продолжает тянуть время, пытаясь внести изменения в текст документа, и отчасти ей это удаётся. Сумма финансовых претензий со стороны США к Киеву сокращена с изначальных 500, а затем и 300 миллиардов долларов до 100 млрд долларов. С одной стороны, это безусловный прогресс — 100 меньше 500. С другой стороны, при Байдене деньги выдавались безвозмездно, поэтому 100 всяко больше нуля.Глобально киевская власть в подписании соглашения не заинтересована: США на этой неделе хотят добиться ясности по украинскому вопросу, чтобы приять решение: заключить мир и уйти с Украины или уйти с Украины, не заключая мир. А раз конечная точка одна и та же — прекращение поддержки Украины, то зачем отдавать Вашингтону контроль над недрами и бюджетом, если на недрах можно заработать, а бюджет — раздерибанить?Налоговая против банковской тайныКабмин придумал, как предоставить налоговой службе доступ к банковской тайне украинцев. Для этого предполагается создать реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который поручат администрировать налоговой. Банки обяжут направлять в налоговую сведения об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков, но не о движении средств по счетам и содержании самих сейфов. Заодно Кабмин предлагает подвести под финансовый мониторинг доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями.В условиях, когда киевской власти постоянно не хватает денег, решение вполне логичное. Кого-то можно обложить налогами, а кого-то раскулачить, благо государство будет знать где какой счёт открыт и где находится сейф гражданина. Остальное не более чем вопрос времени и техники.Впрочем, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев уже заявил, что Рада текущего созыва подобные законопроекты не поддержит. Сами банкиры нововведениям не рады: отчётности станет больше, а граждане непременно начнут снимать деньги со счетов, переводя гривну в наличную валюту.Румыния станет ближеРумынская госкомпания "Администрация морских портов" Констанцы, управляющая всеми румынскими портами на Чёрном море, заинтересовалась приобретением Danube Logistics — арендатора и оператора молдавского морского порта Джурджулешты. Констанца уже объявила тендер по выбору консультанта, который поможет ей купить порт, на что потратят 460 тыс. долларов.А 14 апреля ЕБРР провёл тендер по поиску нового инвестора для молдавского порта, который проводится в полной координации с правительством Молдавии, включая вопросы правовой и коммерческой структуры порта.Когда сделку по приобретению закроют, Бухарест будет управлять не только румынскими, но и единственным молдавским портом, создание которого стало возможным исключительно благодаря киевской власти, которая в 1990-х разменяла участок трассы Одесса-Рени, проходящий по территории Молдавии, на несколько сотен метров дунайского побережья.Самой Украине от этого, впрочем, ни холодно, ни жарко: смена собственника принципиально ничего не решает, конкурентом Одессе Джурджулешты не станут, а дунайские порты и так в глубоком кризисе. Просто Румыния станет чуть ближе к Украине, а её капитал заработает на снабжении Молдавии.Газовые проблемы"Укртрансгаз" с 21 апреля начал сезон закачки газа в ПХГ, в которых его по окончанию отопительного сезона осталось рекордно мало — всего 660 млн м3 активного объёма (в ПХГ есть ещё технический газ, который нельзя отбирать). Закачать нужно будет не меньше 8 млрд м3 топлива, чего хватит лишь в случае мягкой зимы (а Украине последнее десятилетие везёт на мягкие зимы) и бесперебойной прокачки газа из ЕС на Украину.Но пока "Нафтогаз" планирует закупить 4,5 млрд м3 газа, 1,5 млрд м3 уже законтрактовано. Денег на закупку газа у киевской власти нет, ЕС может покрыть не больше 20% от необходимых затрат, а если Россия возобновит удары по газовым промыслам, то газ придётся закупать исключительно в ЕС, не надеясь на свои газодобывающие мощности. Но глава комитета Рады по вопросам газовой и газотранспортной отрасли и политике газоснабжения Андрей Жупанин уже призывает стимулировать украинцев к снижению объёмов потребления газа.Болгария против ХАЭСВечером 15 апреля правительство Болгарии отказало Украине в её запросе на покупку двух реакторных островов — реакторов и сопутствующего оборудования.Этим решением София поставила точку в двухлетних переговорах с Украиной. Официальная причина — желание развивать собственную ядерную энергетику для обеспечения электроэнергией дата-центров для ИИ. Вряд ли Болгария когда-либо станет мировым лидером по развитию ИИ, поэтому причина скорее иная. Скорее на фоне общей дороговизны электроэнергии в ЕС власти Болгарии желают подстраховать себя от энергетических проблем и заработать на экспорте электроэнергии.Что же касается Украины, то отказ Софии срывает план киевской власти по превращению Хмельницкой АЭС в украинский аналог Запорожской АЭС. Последняя была основой украинской энергосистемы, и потеря контроля над ней сильно ударила по украинской энергетике. Теперь на площадке ХАЭС придётся ставить лишь блоки от Westinghouse, а с ними станция будет четырёх, а не шестиблочной. Если, конечно, киевская власть на пару с руководством "Энергоатома" не разворует все деньги в ходе бесконечных бетонных работ.Жить по-европейскиЗеленский подписал закон "О хмеле и хмелепродуктах", который гармонизирует украинское и европейское законодательство, создавая системы прослеживания хмеля на всех этапах производства. Есть лишь одна небольшая проблема: производство хмеля на Украине практически исчезло: количество действующих предприятий сократилось с 60 до 19, а растение теперь выращивают в четырёх областях вместо девяти, как было в начале "нулевых". Производство хмеля на Украине (да и в России тоже) погубили пивные ТНК. Купив пивзаводы, ТНК встроили их в свои производственные цепочки, в рамках которых хмель выращивали в Чехии и Германии. Оставшиеся без спроса и господдержки хмельники один за одним банкротились. Поэтому изменение нормативной базы ничего не даст: напротив, оно усложнит жизнь оставшимся хозяйствам, так как им придётся соответствовать жёстким требованиям ЕС.Кроме того, с 19 апреля Украина перешла на европейские таможенные правила. Главное нововведение — замена системы разрешений на авторизацию. Если раньше бизнес получал отдельные разрешения на проведение таможенных операций, то теперь их заменят авторизацией: нужно будет с определённой периодичностью доказывать своё соответствие установленным требованиям, а это позволит работать без необходимости получения разрешений. На что повлияет эта реформа, пока не ясно, но за контрабандистов можно не переживать: они после начала СВО активно зарабатывают на переправке в ЕС уклонистов.Прочие новостиС 1 сентября 2025 года по всей Украине закроют свыше 400 школ, которые не наберут достаточного количества учащихся.Свыше 90% украинских стартапов перенесли свои штаб-квартиры в другие страны, потому что инвесторы не хотят вкладываться в охваченную войной страну, а клиенты — закрывать сделки онлайн. Поэтому головной офис стартапа переносится за пределы Украины, туда уезжают менеджеры, а рядовые сотрудники остаются на Украине, где труд и жизнь дешевле. В случае же, если удаётся привлечь инвестиции, сотрудников релоцируют. Но с инвестициями всё сложнее: в 2024 году в украинские IT-стартапы вложили почти в два раза меньше, чем в 2021 году — всего 462 млн долларов.Госстат поделился данными о средней стоимости аренды однокомнатной квартиры. В целом по Украине аренда составляет 7413 гривен или 14,45 тыс. рублей. При этом в стоимости аренды заметна чёткая закономерность: чем ближе к линии фронта, тем дешевле квартира. Соответственно дороже всего аренда для жителей Закарпатья и Львовской областей — 22,9 тыс. и 20,3 тыс. рублей соответственно, дешевле всего в Херсонской (5,7 тыс. рублей), Запорожской (7,06 тыс. рублей), Николаевской (7,2 тыс. рублей) и Одесской областях (9 тыс. рублей).За неделю свекла на Украине подорожала на 17%, а отпускные цены на неё у производителей превысили 20–26 гривен за килограмм. Причина подорожания — исчерпание запасов данного корнеплода. Аналогичная история с репчатым луком: собственное производство нестабильно, хранить урожай негде, вот и приходится увеличивать объёмы импорта из Евросоюза: с 2% в 2021 году до 13% в 2022–2023 годах. Кабмин планирует распространить на действие программы льготного кредитования "5-7–9%" на овощеводов, чтобы стимулировать их к строительству овощехранилищ, но вряд ли у него что-то получится.Национальная комиссия по регулирования энергетики и коммунальной сферы сообщила, что с 1 июля 2025 года Украина перейдёт на европейские стандарты качества энергоснабжения. Вместо 220 вольт в быту будет 230 вольт, а у промышленности вместо 380 вольт 400 вольт номинального напряжения. Заодно будут установлены чёткие пределы допустимого колебания напряжения в коридоре 10% от 230 вольт. В целом, можно порадоваться за украинцев, главное, чтобы украинские энергетики не забыли провести модернизацию оборудования на электроподстанциях и трансформаторных подстанциях, которое не обновлялось с 1960-х годов. Иначе выйдет реформа по-американски, когда указ Трампа о повышении давления в водопроводных сетях есть, а толку нет из-за неспособности труб выдержать необходимое давление.Глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев предлагает Вашингтону установить совместный контроль над Запорожской АЭС. Вот только ни на что в реальности подобные заявления не влияют: Москва контроль над ЗАЭС не отдаст.Читайте также: Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океана

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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