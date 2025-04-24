"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа - 24.04.2025 Украина.ру
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"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа - 24.04.2025 Украина.ру
"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
Официальная Москва не желает комментировать намерения Вашингтона п урегулированию украинской проблемы. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-04-24T13:58
2025-04-24T13:58
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дональд трамп
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В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопрос о плане презента США Дональда Трампа по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. При этом Песков заметил, что США выполняют посредническую роль в переговорном процессе."Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал Песков.Он также заметил, что Россия продолжает работу с американской стороной."Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил Песков, оценивая диалог Москвы с Вашингтоном.О словам Пескова, диалог ведётся Россией и США по разным каналам.Руководитель пресс-службы Кремля также заявил, что позиция официального Вашингтона по крымскому вопросу соответствует реалиям."Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", - констатировал Песков, отвечая на вопрос о заявлении Трампа по крымскому вопросу.Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
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новости, сша, украина, вашингтон, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, переговоры по украине 2025, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, крым, чей крым
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"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа

13:58 24.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Официальная Москва не желает комментировать намерения Вашингтона п урегулированию украинской проблемы. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопрос о плане презента США Дональда Трампа по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. При этом Песков заметил, что США выполняют посредническую роль в переговорном процессе.
"Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал Песков.
Он также заметил, что Россия продолжает работу с американской стороной.
"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил Песков, оценивая диалог Москвы с Вашингтоном.
О словам Пескова, диалог ведётся Россией и США по разным каналам.
Руководитель пресс-службы Кремля также заявил, что позиция официального Вашингтона по крымскому вопросу соответствует реалиям.
"Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", - констатировал Песков, отвечая на вопрос о заявлении Трампа по крымскому вопросу.
Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
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