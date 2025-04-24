https://ukraina.ru/20250424/ne-mozhem-i-ne-khotim-kommentirovat-peskov-otkazalsya-poyasnyat-plan-trampa-1062731306.html

"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа

"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа - 24.04.2025 Украина.ру

"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа

Официальная Москва не желает комментировать намерения Вашингтона п урегулированию украинской проблемы. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-04-24T13:58

2025-04-24T13:58

2025-04-24T13:58

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В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля ответил на вопрос о плане презента США Дональда Трампа по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины. При этом Песков заметил, что США выполняют посредническую роль в переговорном процессе."Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал Песков.Он также заметил, что Россия продолжает работу с американской стороной."Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - отметил Песков, оценивая диалог Москвы с Вашингтоном.О словам Пескова, диалог ведётся Россией и США по разным каналам.Руководитель пресс-службы Кремля также заявил, что позиция официального Вашингтона по крымскому вопросу соответствует реалиям."Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", - констатировал Песков, отвечая на вопрос о заявлении Трампа по крымскому вопросу.Накануне президент США подверг резкой критике Владимира Зеленского, который публично заявил о непризнании Крыма российским. Дональд Трамп заметил, что украинский политик наносит ущерб переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины, не соблюдает конфиденциальности переговорного процесса и не учитывает факт потери территорий, находившихся под юрисдикцией Украины до госпереворота 2014 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

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