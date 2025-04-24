https://ukraina.ru/20250424/terakt-i-marodrstvo-sledkom-rossii-rassleduet-prestupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062726943.html

Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области

Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области - 24.04.2025 Украина.ру

Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области

Российскими военными следователями возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими националистами жителя хутора Дмитрюков Курской области. Об этом 24 апреля сообщил Следственный комитет России.

2025-04-24T11:49

2025-04-24T11:49

2025-04-24T11:49

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Следователи СК РФ продолжают работу в Курской области по установлению преступлений украинских вооруженных формирований."В числе населенных пунктов, которые подверглись нападению украинских подразделений в августе прошлого года, - хутор Дмитрюков Махновского сельсовета, расположенный недалеко от Суджи. Ранее по результатам осмотра места происшествия следствием уже был установлен факт убийства украинскими военнослужащими жителя этого населенного пункта. После допроса свидетеля следствием установлено еще одно аналогичное преступление", - сказано в официальном сообщении.Местный житель сообщил следователям, что его отец проживал в хуторе Дмитрюков. Ведомство опубликовало видеозапись показаний потерпевшего.Военными следователями по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (террористический акт и мародерство)."Следствием устанавливаются конкретные лица из числа представителей вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - добавила официальный представитель СК России.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также сообщалось, что СК РФ рассказал об уголовных делах в отношении пленных военнослужащих ВСУ и наёмников

https://ukraina.ru/20250423/sk-rf-opublikoval-dannye-o-pogibshikh-zhitelyakh-kurskoy-oblasti-1062719700.html

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новости, россия, курская область, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, кто, военные преступления, мирные жители, мародерство, всу