https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html

Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкций

Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкций - 23.04.2025 Украина.ру

Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкций

Сценарии развития событий по Украине могут быть разными. Если США получат сделку по природным ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить военную помощь Киеву. С другой стороны, Украина может затянуть с принятием плана, затребовав от США сначала предложить его России.

2025-04-23T06:17

2025-04-23T06:17

2025-04-23T06:17

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вооруженные силы украины

переговоры

перемирие

сво

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов.Новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины пройдет 23 апреля в Лондоне, сообщил Владимир Зеленский в соцсети Х.Ранее, 20 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором выразил надежду на заключение сделки России и Украины на следующей неделе. По словам американского лидера, обе страны после этого могут начать бизнес-сотрудничество с Америкой.— Вячеслав Алексеевич, Трамп не уточнил, что подразумевает под "соглашением" между Россией и Украиной. Как это может выглядеть на деле?— Как писал Грибоедов, "надежды юношей питают". Трамп называл разные сроки решения украинского кризиса, но до сих пор их не выдерживал. Есть основания полагать, что и в этот раз с заявленным им мирным соглашением будет так же.Что касается содержания плана, который предлагают США, я знаю только то, что просачивается в СМИ. Речь идет о том, что американцы признают Крым российским, поставят преграду на пути Украины в НАТО, не будут настаивать на том, чтобы Россия очистила от своих войск четыре региона, которые являются ее частью. Кроме того, США хотели бы установить контроль над Запорожской АЭС.В среду, 23 апреля, этот план будет предложен Украине в Лондоне. С трудом верится, что представители Зеленского смогут его принять.Дальше сценарии развития событий могут быть разными. Президенту США явно надоело заниматься украинским вопросом. К тому же, это связано с подписанием или неподписанием договора по природным ресурсам Украины, которые США хотят заполучить. После этого они могут "умыть руки" и даже остановить военную помощь Киеву. Но в этом случае я ожидаю усиление антироссийских санкций со стороны Вашингтона.С другой стороны, Украина может затянуть с принятием плана, как она это делает с ресурсной сделкой — с чем-то согласится, а с чем-то нет. Или, например, украинцы потребуют от США сначала предложить план России, чтобы не быть первыми, кто отвергнет предложения Трампа. — Представитель Трампа на Украине Кит Келлог, который участвовал в переговорах в Париже и должен поехать на переговоры в Лондон, вслед за Рубио заявил о возможном выходе США из переговоров. Дескать, американцы "устали" от войны на Украине, и есть много других проблем, которые необходимо решать Америке. Если США выйдут из переговоров означает ли это, что прекратится помощь Украине с их стороны? Будет ли от этого польза нам?— Да, я думаю, Америка может прекратить военную помощь Украине, потому что арсеналы США по многим позициям опустели. Они бомбят Йемен, да еще и Тайвань необходимо защищать от китайской агрессии. Поэтому делать ставку на Украину и поддерживать ее ради неясной цели, Трамп не будет. Во-первых, он считает, что это война Байдена, и если что-то не получится, найдет, на кого свалить неудачу в переговорах. Во-вторых, в самой Америке сегодня украинская тема не является центральной — на фоне торговой войны, конфликта с университетами, антитрамповскими протестами, и так далее. То есть Украина отходит на задний план.Но не совсем понятно, что будет в себя включать отказ США от помощи Украине, если это произойдет. Пакет, одобренный Байденом, Украина до конца не исчерпает. Что касается наиболее существенных вещей, например, отказа США от предоставления развединформации для ВСУ, а по сути отказа от руководства украинскими силами — тут вопрос, пойдут ли американцы на это.Конечно, отказ от поставок вооружений на Украину уже будет нам на руку, не говоря о том, что США могут отключиться от управления украинскими войсками.— Обсуждая военную помощь Украине, мы часто ставим акцент на США. А какова роль Европы в поддержке Киева и переговорном процессе?— Роль Европы в переговорном процессе близка к нулю — по крайней мере, на данный момент. Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. У европейцев нет собственной космической группировки, которую можно использовать для управления войсками [в данном случае — ВСУ].— Но американцы могут поделиться разведывательными данными с европейцами...— Могут. Но мы же не знаем всех нюансов. Собственное военное производство в Европе сейчас, как говорится, "в загоне". Да, европейцы пытаются его возродить, но непонятно, за счет каких ресурсов это можно осуществить.Все бюджетные энергетические резервы находятся в России, а с имеющейся ценой на энергосырье все оружие Европы будет золотым, много его не произведут. Кроме того, нужны предприятия и персонал, которых тоже нет в наличии.Так что возможностей для резкого увеличения военного производства в странах Западной Европы сейчас не существует. Поэтому уже появились сообщения, что Европа рассматривает вариант наращивания военного производства на территории УкраиныВидимо, они из воздуха будут доставать деньги (у Европы финансов сейчас не имеется) и за счет этих средств создавать производство на Украине. В принципе, это возможно. Но все отлично понимают: если СВО продолжится, все эти заводы, обустроенные европейцами, станут целью для наших средств поражения.Также стоит вопрос с отправкой на Украину европейских "миротворцев" для "обеспечения перемирия". Так вот, сначала надо договориться о перемирии, а до этого никаких регулярных западных войск на Украине не появится — потому что они станут законной целью для ВС РФ.— Дмитрий Песков прокомментировал упомянутое заявление Трампа о соглашении: дескать, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не готова говорить о конкретных временных рамках прекращения огня. Означает ли это, что поведение Киева в пасхальное перемирие разочаровало Россию? То есть мы еще раз убедились, что на Украине никто не собирается в реальности идти на мир.— Мы не очаровывались поведением нацистского киевского режима, чтобы разочароваться в нем. Если бы в Киеве нас хотели услышать, нам бы не пришлось доводить дело до СВО.Но Украина и Запад сначала делали все для разжигания этого конфликта, а потом постарались, чтобы он продолжался. Украина срывала все мирные инициативы и до СВО, и во время переговоров в Стамбуле, и в течение зерновой сделки. Киев не выполнил ни одного своего обязательства.Поэтому сегодня договороспособность Украины оценивается в Москве как нулевая.— Долго ли продержится киевский режим, и какое будущее ждет Украину?— Я не знаю, какое будущее ждет Украину. Сохранится ли она, и, если сохранится, в каких границах. Во всяком случае, чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в ее нынешних границах.Пока ситуация выглядит так: боевые действия продолжаются, мирный процесс буксует. Посмотрим, что будет дальше.Противоречивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Об этом в интервью Анны Черкасовой с депутатом Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине.

https://ukraina.ru/20250422/po-puti-mikhaya-i-nikonov-otvetil-ukraineru-poluchit-li-tramp-orden-pobedy-ot-rossii-1062674483.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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