Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
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Завершение украинского конфликта обсудили лидеры США и ЮАР. Об этом своим подписчикам в соцсети сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса
По словам южноафриканского лидера, обсуждение Украины состоялось в контексте других международных вопросов.
"Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс на Украине. Мы оба согласились, что война должна быть завершена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие ненужные смерти. Мы договорились встретиться в ближайшее время для решения различных вопросов, касающихся отношений между США и ЮАР", - рассказал Рамафоса.
Президент ЮАР также сообщил, что обсудил с Трампом необходимость укрепления двусторонних отношений.
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