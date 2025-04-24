Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине - 24.04.2025 Украина.ру
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Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине - 24.04.2025 Украина.ру
Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
Завершение украинского конфликта обсудили лидеры США и ЮАР. Об этом своим подписчикам в соцсети сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса
2025-04-24T12:49
2025-04-24T12:49
новости
украина
юар
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
международная политика
международные отношения
итоги переговоров
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По словам южноафриканского лидера, обсуждение Украины состоялось в контексте других международных вопросов."Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс на Украине. Мы оба согласились, что война должна быть завершена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие ненужные смерти. Мы договорились встретиться в ближайшее время для решения различных вопросов, касающихся отношений между США и ЮАР", - рассказал Рамафоса.Президент ЮАР также сообщил, что обсудил с Трампом необходимость укрепления двусторонних отношений.Тем временем Владимир Зеленский завил о внезапном сворачивании своего визита в ЮАР и отбытии в Киев. Подробности в публикации Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину Перед этим российский президент Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР пути мирного урегулирования украинской проблемы. После этого президент США заявил о деструктивной деятельности Зеленского в публичном пространстве, мешающей переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины. Подробности в публикации Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным
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новости, украина, юар, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, международная политика, международные отношения, итоги переговоров, переговоры по украине 2025, сво
Новости, Украина, ЮАР, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международная политика, международные отношения, итоги переговоров, переговоры по Украине 2025, СВО

Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине

12:49 24.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
ПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Завершение украинского конфликта обсудили лидеры США и ЮАР. Об этом своим подписчикам в соцсети сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса
По словам южноафриканского лидера, обсуждение Украины состоялось в контексте других международных вопросов.
"Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс на Украине. Мы оба согласились, что война должна быть завершена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие ненужные смерти. Мы договорились встретиться в ближайшее время для решения различных вопросов, касающихся отношений между США и ЮАР", - рассказал Рамафоса.
Президент ЮАР также сообщил, что обсудил с Трампом необходимость укрепления двусторонних отношений.
Тем временем Владимир Зеленский завил о внезапном сворачивании своего визита в ЮАР и отбытии в Киев. Подробности в публикации Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
Перед этим российский президент Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР пути мирного урегулирования украинской проблемы. После этого президент США заявил о деструктивной деятельности Зеленского в публичном пространстве, мешающей переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины. Подробности в публикации Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля
Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным
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