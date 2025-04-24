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Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине

Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине - 24.04.2025 Украина.ру

Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине

Завершение украинского конфликта обсудили лидеры США и ЮАР. Об этом своим подписчикам в соцсети сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса

2025-04-24T12:49

2025-04-24T12:49

2025-04-24T12:49

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итоги переговоров

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По словам южноафриканского лидера, обсуждение Украины состоялось в контексте других международных вопросов."Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс на Украине. Мы оба согласились, что война должна быть завершена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие ненужные смерти. Мы договорились встретиться в ближайшее время для решения различных вопросов, касающихся отношений между США и ЮАР", - рассказал Рамафоса.Президент ЮАР также сообщил, что обсудил с Трампом необходимость укрепления двусторонних отношений.Тем временем Владимир Зеленский завил о внезапном сворачивании своего визита в ЮАР и отбытии в Киев. Подробности в публикации Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину Перед этим российский президент Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР пути мирного урегулирования украинской проблемы. После этого президент США заявил о деструктивной деятельности Зеленского в публичном пространстве, мешающей переговорам об урегулировании конфликта на территории Украины. Подробности в публикации Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным

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