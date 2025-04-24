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Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков

Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков - 24.04.2025 Украина.ру

Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков

Обязательным условием достижения мира в нынешнем конфликте является учёт национальных интересов России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-24T13:03

2025-04-24T13:03

2025-04-24T13:03

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"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков в общении с журналистами.Он отметил, что официальная Москва, российский президент Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов России.Он также ответил на вопрос о новы российских ударах по украинской территории и отметил, что пасхальное перемирие закончилось и СВО продолжается."Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным

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