Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков - 24.04.2025 Украина.ру
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Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков - 24.04.2025 Украина.ру
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Обязательным условием достижения мира в нынешнем конфликте является учёт национальных интересов России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-24T13:03
2025-04-24T13:03
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владимир путин
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переговоры по украине 2025
международные отношения
международная политика
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"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков в общении с журналистами.Он отметил, что официальная Москва, российский президент Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов России.Он также ответил на вопрос о новы российских ударах по украинской территории и отметил, что пасхальное перемирие закончилось и СВО продолжается."Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным
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новости, россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, переговоры, переговоры по украине 2025, международные отношения, международная политика, сво
Новости, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика, СВО

Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков

13:03 24.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Обязательным условием достижения мира в нынешнем конфликте является учёт национальных интересов России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков в общении с журналистами.
Он отметил, что официальная Москва, российский президент Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов России.
"Это обязательное условие. Эта работа продолжается", - подчеркнул при этом Песков.
Он также ответил на вопрос о новы российских ударах по украинской территории и отметил, что пасхальное перемирие закончилось и СВО продолжается.
"Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим", - заявил Песков.
Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным
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