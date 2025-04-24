https://ukraina.ru/20250424/peremirie-zakonchilos-poisk-mira-prodolzhaetsya-s-uchtom-interesov-rossii--peskov-1062729206.html
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков - 24.04.2025 Украина.ру
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Обязательным условием достижения мира в нынешнем конфликте является учёт национальных интересов России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-24T13:03
2025-04-24T13:03
2025-04-24T13:03
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"Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира", - сказал Песков в общении с журналистами.Он отметил, что официальная Москва, российский президент Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов России.Он также ответил на вопрос о новы российских ударах по украинской территории и отметил, что пасхальное перемирие закончилось и СВО продолжается."Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным
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Украина.ру
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Украина.ру
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Новости, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика, СВО
Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Обязательным условием достижения мира в нынешнем конфликте является учёт национальных интересов России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.