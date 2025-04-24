https://ukraina.ru/20250424/pochemu-ni-ukraintsy-ni-nemtsy-ne-budut-svoimi-dlya-ssha-i-kak-rossii-vesti-sebya-s-amerikantsami--babich-1062730676.html
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич - 24.04.2025 Украина.ру
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к... Украина.ру, 24.04.2025
2025-04-24T13:28
2025-04-24T13:28
2025-04-24T13:28
видео
сша
россия
украина
петр порошенко
ес
дмитрий бабич
перемирие
будет ли перемирие
переговоры
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Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к украинскому конфликту, к России и к вопросам перемирия, а также объяснил, зачем и кого нам стоит поддержать сегодня. 00:49 – Ситуация вокруг Украины и настроения Запада; 03:41 – Страны Евросоюза и США; 11:04 – Шансы на перемирие и сегодняшние сложности; 20:07 – Привязанность Европы к теме Украины. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, россия, украина, петр порошенко, ес, дмитрий бабич, перемирие, будет ли перемирие, переговоры, переговоры по украине 2025, запад, сво, видео
Видео, США, Россия, Украина, Петр Порошенко, ЕС, Дмитрий Бабич, перемирие, будет ли перемирие, переговоры, переговоры по Украине 2025, Запад, СВО
Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к украинскому конфликту, к России и к вопросам перемирия, а также объяснил, зачем и кого нам стоит поддержать сегодня.
00:49 – Ситуация вокруг Украины и настроения Запада;
03:41 – Страны Евросоюза и США;
11:04 – Шансы на перемирие и сегодняшние сложности;
20:07 – Привязанность Европы к теме Украины.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов