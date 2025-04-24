Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/pochemu-ni-ukraintsy-ni-nemtsy-ne-budut-svoimi-dlya-ssha-i-kak-rossii-vesti-sebya-s-amerikantsami--babich-1062730676.html
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич - 24.04.2025 Украина.ру
Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к... Украина.ру, 24.04.2025
2025-04-24T13:28
2025-04-24T13:28
видео
сша
россия
украина
петр порошенко
ес
дмитрий бабич
перемирие
будет ли перемирие
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062730554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50e575914fdbc8682657bce3f2de2de8.png
Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к украинскому конфликту, к России и к вопросам перемирия, а также объяснил, зачем и кого нам стоит поддержать сегодня. 00:49 – Ситуация вокруг Украины и настроения Запада; 03:41 – Страны Евросоюза и США; 11:04 – Шансы на перемирие и сегодняшние сложности; 20:07 – Привязанность Европы к теме Украины. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
сша
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062730554_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a76914e2dc1dc7958296bab42698566e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, украина, петр порошенко, ес, дмитрий бабич, перемирие, будет ли перемирие, переговоры, переговоры по украине 2025, запад, сво, видео
Видео, США, Россия, Украина, Петр Порошенко, ЕС, Дмитрий Бабич, перемирие, будет ли перемирие, переговоры, переговоры по Украине 2025, Запад, СВО

Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич

13:28 24.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к украинскому конфликту, к России и к вопросам перемирия, а также объяснил, зачем и кого нам стоит поддержать сегодня.
00:49 – Ситуация вокруг Украины и настроения Запада;
03:41 – Страны Евросоюза и США;
11:04 – Шансы на перемирие и сегодняшние сложности;
20:07 – Привязанность Европы к теме Украины.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАРоссияУкраинаПетр ПорошенкоЕСДмитрий Бабичперемириебудет ли перемириепереговорыпереговоры по Украине 2025ЗападСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
12:57Попов лишился звания и получил срок
12:49Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
12:35Донецкая Богдановка свободна
12:34Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
12:28Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
12:23Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
12:23"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу
11:49Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области
11:48На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ
11:34Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
11:34Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
11:20Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
10:55Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
10:45Украине нужно временное правительство - Шеремет
Лента новостейМолния