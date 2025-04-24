https://ukraina.ru/20250424/pochemu-ni-ukraintsy-ni-nemtsy-ne-budut-svoimi-dlya-ssha-i-kak-rossii-vesti-sebya-s-amerikantsami--babich-1062730676.html

Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич

Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич - 24.04.2025 Украина.ру

Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич

Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T13:28

2025-04-24T13:28

2025-04-24T13:28

видео

сша

россия

украина

петр порошенко

ес

дмитрий бабич

перемирие

будет ли перемирие

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062730554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50e575914fdbc8682657bce3f2de2de8.png

Заместитель редактора отдела международной политики издания "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру проанализировал подходы США и стран ЕС к украинскому конфликту, к России и к вопросам перемирия, а также объяснил, зачем и кого нам стоит поддержать сегодня. 00:49 – Ситуация вокруг Украины и настроения Запада; 03:41 – Страны Евросоюза и США; 11:04 – Шансы на перемирие и сегодняшние сложности; 20:07 – Привязанность Европы к теме Украины. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

сша

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, украина, петр порошенко, ес, дмитрий бабич, перемирие, будет ли перемирие, переговоры, переговоры по украине 2025, запад, сво, видео