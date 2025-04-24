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Попов лишился звания и получил срок

Попов лишился звания и получил срок - 24.04.2025 Украина.ру

Попов лишился звания и получил срок

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Также его лишили воинского звания "генерал-майор". Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что намерен обжаловать это решение

2025-04-24T12:57

2025-04-24T12:57

2025-04-24T12:57

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"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья Дмитрий Летуновский в зале суда.Адвокат осужденного Сергей Буйновский сообщил журналистам, что этот приговор, вынесенный его подзащитному, будет обжалован.Попов был задержан весной 2024 года по подозрению в хищении металлопроката на сумму свыше ста миллионов рублей. По информации следствия, генерал-майор был причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначавшегося для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.Примерно две недели назад в СМИ появилась информация, что Иван Попов будет направлен на СВО, где возьмет на себя командование одним из штурмовых отрядов "Шторм Z" после прекращения процесса против него. Об этом Тамбовский гарнизонный военный суд просил сам военный.Отряды "Шторм Z" формируются из бывших подследственных или заключенных. Уголовное преследование таких людей приостанавливается, а окончательно может быть прекращено только после окончания СВО или получения государственных наград.Об этом и других судебных делах, связанных с работой Минобороны РФ - в материале Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию.

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новости, россия, запорожская область, минобороны рф, суд, генерал, хищение, срок