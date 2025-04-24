Попов лишился звания и получил срок - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/popov-lishilsya-zvaniya-i-poluchil-srok-1062728909.html
Попов лишился звания и получил срок
Попов лишился звания и получил срок - 24.04.2025 Украина.ру
Попов лишился звания и получил срок
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Также его лишили воинского звания "генерал-майор". Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что намерен обжаловать это решение
2025-04-24T12:57
2025-04-24T12:57
новости
россия
запорожская область
минобороны рф
суд
генерал
хищение
срок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047987330_0:30:472:296_1920x0_80_0_0_08fac6845d9c4bc75ada82cf74155f35.jpg.webp
"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья Дмитрий Летуновский в зале суда.Адвокат осужденного Сергей Буйновский сообщил журналистам, что этот приговор, вынесенный его подзащитному, будет обжалован.Попов был задержан весной 2024 года по подозрению в хищении металлопроката на сумму свыше ста миллионов рублей. По информации следствия, генерал-майор был причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначавшегося для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.Примерно две недели назад в СМИ появилась информация, что Иван Попов будет направлен на СВО, где возьмет на себя командование одним из штурмовых отрядов "Шторм Z" после прекращения процесса против него. Об этом Тамбовский гарнизонный военный суд просил сам военный.Отряды "Шторм Z" формируются из бывших подследственных или заключенных. Уголовное преследование таких людей приостанавливается, а окончательно может быть прекращено только после окончания СВО или получения государственных наград.Об этом и других судебных делах, связанных с работой Минобороны РФ - в материале Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию.
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0d/1047987330_0:0:472:354_1920x0_80_0_0_500bdd71dfd49b97113a76a58cb6a186.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, минобороны рф, суд, генерал, хищение, срок
Новости, Россия, Запорожская область, Минобороны РФ, Суд, генерал, хищение, срок

Попов лишился звания и получил срок

12:57 24.04.2025
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Также его лишили воинского звания "генерал-майор". Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что намерен обжаловать это решение
"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья Дмитрий Летуновский в зале суда.
Адвокат осужденного Сергей Буйновский сообщил журналистам, что этот приговор, вынесенный его подзащитному, будет обжалован.
Попов был задержан весной 2024 года по подозрению в хищении металлопроката на сумму свыше ста миллионов рублей. По информации следствия, генерал-майор был причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначавшегося для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Примерно две недели назад в СМИ появилась информация, что Иван Попов будет направлен на СВО, где возьмет на себя командование одним из штурмовых отрядов "Шторм Z" после прекращения процесса против него. Об этом Тамбовский гарнизонный военный суд просил сам военный.
Отряды "Шторм Z" формируются из бывших подследственных или заключенных. Уголовное преследование таких людей приостанавливается, а окончательно может быть прекращено только после окончания СВО или получения государственных наград.
Об этом и других судебных делах, связанных с работой Минобороны РФ - в материале Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗапорожская областьМинобороны РФСудгенералхищениесрок
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
12:57Попов лишился звания и получил срок
12:49Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
12:35Донецкая Богдановка свободна
12:34Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
12:28Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
12:23Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
12:23"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу
11:49Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области
11:48На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ
11:34Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
11:34Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
11:20Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
10:55Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
10:45Украине нужно временное правительство - Шеремет
Лента новостейМолния